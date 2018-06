Ilustrační FOTO - Pixabay

Zelená nafta vládě vrásky nedělá

Návrh na zachování současné úrovně vratky spotřební daně z nafty zemědělcům, tzv. zelené nafty, půjde do Sněmovny s neutrálním stanoviskem vlády. Pod předlohou jsou podepsáni poslanci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD v čele s místopředsedou zemědělského výboru Pavlem Kováčikem.

Výhrady vůči předloze mělo hlavně ministerstvo financí, poukazovalo především na její rozpočtové dopady. Premiér Andrej Babiš (ANO) už několikrát uvedl, že se hlasování zdrží kvůli střetu zájmů. Jeden z největších potravinářských a zemědělských producentů v ČR je totiž koncern Agrofert, který Babiš loni kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci novelu připravili proto, aby pomohli udržet či podpořit počty hospodářských zvířat. Argumentují tím, že nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkových hnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Důsledkem je eroze půdy a lokální záplavy. »Jde o prodloužení platnosti vratky spotřební daně na naftu spotřebovanou v rostlinné i živočišné výrobě, případně v lesnictví, tzn. že jde o prodloužení platnosti zelené nafty, která měla končit letos v prosinci. Chceme, aby platila i dále, je na tom dohoda i s ministerstvem,« řekl našemu listu Kováčik.

Podstatné na novele je podle něj nejen prodloužení platnosti, ale rovněž fakt, že se značně zjednoduší administrativa kolem zelené nafty. »Vykazování bude v podstatě na hektar rostlinné výroby, na hektar trvalých porostů typu sady, vinice, chmelnice, na hektar ovoce či zeleniny,« dodal s tím, že u živočišné výroby to bude na velkou dobytčí jednotku přepočtem na ostatní druhy hospodářských zvířat. Bude to velmi jednoduché pro zemědělce i pro stát. »Chceme, aby to pro obě strany bylo průhledné, zřetelné a jednoduché. Proto je tu také dohoda většiny, kdo chceme našim zemědělcům pomoci a pomoci i státu, aby nevynakládal prostředky na nadbytečné kontroly,« podotkl Kováčik.

Zatímco nyní je vratka části spotřební daně odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, od příštího roku se má podle platného zákona sjednotit na 4,38 Kč na litr nafty. Novela zákona z roku 2016 rozšířila zelenou naftu na živočišnou výrobu, do té doby se vztahovala pouze na rostlinnou. Nyní ji mohou využívat i rybníkáři a firmy v lesním hospodářství. Od poloviny roku 2017 začalo platit, že vratka daně se odstupňuje podle intenzity chovu zvířat. Nejméně dostávají firmy bez živočišné výroby, s vyšším poměrem živočišné výroby roste i vratka. Tento způsob vracení daně chtějí poslanci zachovat i od příštího roku.

Ministerstvo financí považuje odhad dopadů na státní rozpočet, jak ho vyčíslili předkladatelé, za podhodnocený. Podle poslanců představuje 250 mil. Kč, podle ministerstva to může být až 900 milionů proti situaci, která má od příštího ledna nastat. S návrhem se naopak ztotožnilo ministerstvo zemědělství. Udržení současné podpory je podle něj žádoucí hlavně s ohledem na výkyvy výkupních cen pro chovatele. Návrh podle něj podpoří udržení dosavadního počtu chovaných hospodářských zvířat. Poslanci by se mohli předlohou zabývat už na schůzi.

(ku)