Do dalšího jednání ať postoupí všechny předlohy o referendu

Klub KSČM věří, že do druhého čtení ve Sněmovně se dostanou všechny tři předlohy, tři různé návrhy na úpravu celostátního referenda v ČR. Jde o iniciativy z pera poslanců KSČM, SPD a ČSSD. Před novináři to zdůraznil místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič.

»Klub KSČM si myslí, že by bylo dobré, aby prošel k dalšímu projednávání jak návrh SPD, návrh ČSSD i návrh KSČM. Mrzí nás trochu, že nejsilnější politická strana, hnutí ANO, by rádo posunulo do druhého čtení pouze návrh ČSSD. Tedy návrh, který je nejjednodušší, nejobecnější, který by šel parafrázovat tak, že se vlk nažere, ale koza zůstane celá,« zdůraznil Grospič. Komunisté jsou přesvědčeni o tom, že když Ústava pamatuje na tento ústavní institut, měl by být naplněn reálnými možnostmi, aby lidé skutečně mohli rozhodovat o věcech, které jim budou zákonem svěřeny. Jde tedy i o otázky zahraniční politiky. »Pokud lidé rozhodovali v referendu o vstupu do EU, měli by mít možnost posoudit i formu referenda k případnému setrvání v této instituci. A přestože v ČR tomu tak na rozdíl od některých jiných zemí nebylo, ale jinde lidé rozhodovali o vstupu do NATO, nic nebrání tomu, aby lidé toto právo dostali,« dodal Grospič. Domnívá se, že pokud by došlo pouze jednostranně k posuzování a práci s návrhem ČSSD, byla by sice naplněna dikce Ústavy, zákon o celostátním referendu by zřejmě prošel Sněmovnou, možná by se podařilo získat pro jeho podporu i Senát, který v minulosti avizoval, že ho považuje za nadbytečný. »Potom by tento zákon nepřinášel v praxi žádný efekt a stal by se normou, která by pouze doplňovala právní řád, ale lidem by více demokracie nepřinášela,« podotkl poslanec KSČM.

Pro komunisty je prioritní i zrušení třídenní karenční doby. Grospič na tiskové konferenci připomněl, že KSČM návrh zákona ve Sněmovně předložila už v minulém volebním období, pak se přidali senátoři ČSSD, ale nakonec to byly ČSSD a ANO, které zabránily před závěrečným čtením přijetí tohoto zákona. »ČSSD si návrh KSČM v tomto volebním období osvojila, předložila ho, my ho plně podporujeme a doufáme v jeho brzké projednání a přijetí. A je to opět ANO, které má s tímto návrhem problémy. Pokud však myslí vážně sliby, aby se zvyšovaly platy a mzdy, valorizovaly důchody, a řešily se vážné i problémy s nemocnosností zaměstnanců, přijetí tohoto zákona by nic nemělo bránit,« zdůraznil Grospič.

Nedrobme novelu pozměňovacími návrhy

Místopředsedkyně klubu Hana Aulická Jírovcová se jako místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny vyjádřila k vládní novele zákona o důchodovém pojištění, kde se má navýšit základní výměra z devíti na deset procent, a u důchodců, kterým je víc než 85 let, má dojít k navýšení penze o tisícovku, a u stoletých o dva tisíce korun. Vládní důchodová novela, která mění složení penze, oslabuje zásluhovost a posiluje solidaritu, má ve Sněmovně šanci na úspěch. Kromě ANO, ČSSD a KSČM ji podporují ODS či Piráti.

»Na začátku jsme řekli, že to vnímáme jako pozitivní krok, na druhou stranu jsme si vědomi toho, že je to jen malý krok k tomu, abychom navýšili především nízké důchody. Ale ověřili jsme si i u MPSV, že to není ten hlavní parametr, který by řešil právě nejnižší důchody,« dodala Aulická s tím, že k této novele bylo podáno několik pozměňujících návrhů. »Ač se nám některé líbí, tak si myslíme, že k této novele by neměly být přidávány pozměňovací návrhy, které by měly velký dopad do státního rozpočtu, spíš by se to mělo řešit koncepčně, a sociální výbor Sněmovny přijal usnesení a stanoviska, že je třeba řešit důchodový systém celistvě. Nemyslíme si, že je vhodné snažit se to řešit nyní pozměňovacími návrhy,« podtrhla Aulická.

Média neříkají vždy pravdu

Místopředsedkyně sociálního výboru za KSČM se vyslovila i k novelám zákonů o hmotné nouzi, předloženým jednak poslanci ANO, a pak i zástupci KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a dalšími. »Velice mě mrzí, že i bohužel v některých médiích se vyskytují nepravdivé informace Jedná se o dávku na živobytí, kde de facto některé pozměňovací návrhy od Romana Sklenáka (ČSSD) či Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) chtějí povinnost minimálně vyplácet 35 procent v poukázkách na živobytí zrušit na předchozí stav,« sdělila Aulická. KSČM s tím nesouhlasí, v praxi, ověřené i na úřadech práce, to nepřináší zásadní problémy, a mnohé informace v médiích se podle Aulické nezakládají na pravdě.

Sociální demokraté a lidovci chtějí úplně zrušit povinné vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách. Žádají návrat k předchozímu řešení, kdy lidé dostávali dávky v penězích a o výplatě jejich části v poukázkách mohl individuálně rozhodnout úřad práce. Pozměňovací návrhy podaly ČSSD a KDU-ČSL ve druhém čtení k poslaneckým předlohám, podle nichž by dávky výhradně v penězích dostávaly některé skupiny chudších lidí. Předlohy ANO a poslanců KDU-ČSL, Pirátů, ČSSD a TOP 09 se od sebe liší výčtem skupin osob, které by místo poukázek měly dostávat výhradně peníze. Plně peněžitá dávka by se podle obou předloh měla vrátit lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. ANO chce dát výjimku ještě lidem s příspěvkem na živobytí do 500 Kč měsíčně, těm, kdo jsou celý měsíc v nemocnici, a lidem s omezenou svéprávností. Úřady práce by také nemusely dávat poukázky v případech »hodných zvláštního zřetele«. Hana Aulická Jírovcová to navrhuje z novely vypustit, možnost obecné výjimky by podle ní mohla vést k likvidaci celého nynějšího systému.

Novela poslanců čtyř klubů počítá s tím, že poukázky by už neměli dostávat lidé s plným invalidním důchodem, lidé starší 68 let a lidé, kterým úřady stanovily opatrovníka. Autoři chtějí zrušit poukázky také pro postižené, kteří pobírají příspěvek na péči kvůli středně těžké závislosti, těžké závislosti a úplné závislosti na pomoci druhých, a pro pečovatele o postižené lidi.

(ku)