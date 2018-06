Ilustrační FOTO - Haló noviny

ČSSD Pocheho nestáhne

ČSSD podle svého předsedy Jana Hamáčka zatím nevidí důvod k výměně europoslance Miroslava Pocheho za jiného kandidáta na ministra zahraničí, přestože ho prezident Miloš Zeman jmenovat odmítá. Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli tomu na prezidenta nehodlá podávat tzv. kompetenční žalobu.

»ČSSD udělala všechno v souladu s ústavou,« uvedl Hamáček. Podle něj se v orgánech ČSSD ani o jiném kandidátovi nedebatovalo. Předseda vlády Babiš podle Hamáčka »po jistém nátlaku« splnil, co se od něj očekávalo. »Teď je to v rukou prezidenta«, dodal.

Hamáček nechtěl komentovat, zda by ČSSD iniciovala podání kompetenční žaloby v případě nejmenování Pocheho. Pokud se tak stane, Hamáček hodlá situaci řešit jednáním, která nechtěl omezovat termínem hlasování Sněmovny o důvěře vládě, tedy 11. červencem.

Pokud prezident Zeman nejmenuje Pocheho ministrem zahraničí, jediný možný institut je kompetenční žaloba, řekl předseda sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Sociální demokraté podle Chvojky stále věří, že Poche se ministrem zahraničí stane. Soudí, že varianta, že nastupující ministr vnitra Hamáček bude pověřen i řízením diplomacie, nesmí být na dlouho, nejvýše zhruba na dva měsíce.

Premiér Babiš uvedl, že předpokládá, že při středečním jmenování vlády bude vedením ministerstva zahraničí bude dočasně pověřen Hamáček. Ke kompetenční žalobě, kterou by v takové chvíli měl podle některých sociálních demokratů podat na prezidenta Miloše Zemana, Babiš nevidí důvod. »Jediný možný člověk, který je oprávněn podle ústavy tuto žalobu dát, je pan premiér, takže je to na něm. Pokud ji pan premiér nebude chtít dát, tak my nemáme páky, abychom ho k tomu donutili,« uznal Chvojka. Hamáček doplnil, že Babiš nicméně splnil všechny podmínky, které si sociální demokracie kladla, proto všech 15 poslanců ČSSD podepíše koaliční smlouvu o společné vládě s ANO.

Prezident minulý týden europoslanci Pochemu doporučil, aby o funkci ministra neusiloval kvůli svým postojům k migraci a nařčením z korupce. Zemana nepřesvědčila ani páteční schůzka s Pochem.

Zeman nový kabinet tvořený ČSSD a ANO jmenuje dnes, osm měsíců po sněmovních volbách a pět měsíců po demisi menšinové vlády ANO. Poche pozvánku na Hrad nedostal. Babiše prezident jmenoval podruhé premiérem už 6. června. O důvěru by měla druhá Babišova vláda požádat poslance za dva týdny, spoléhat přitom chce na toleranci KSČM. Ta o svém postoji k vládě rozhodne v sobotu.

(ste)