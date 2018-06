Tajenka skupin C a D rozluštěna

Tak přece jen Argentina!

Fotbalisté Francie a Dánska se postarali o první bezbrankovou remízu mistrovství světa v Rusku. Bod stačil severskému celku k postupu z druhého místa tabulky skupiny C o dva body za vedoucí Francií, která měla jisté osmifinále už před zápasem. Fotbalisté Peru se rozloučili s mistrovstvím světa v Rusku výhrou 2:0 nad Austrálií a mohou tak slavit první výhru na světovém šampionátu po 40 letech. Argentina gólem z 86. minuty zdolala Nigérii a je v osmifinále, Chorvaté vyhráli na MS i potřetí a v osmifinále je čeká Dánsko.

Utkání na moskevském stadionu v Lužnikách příliš šancí nenabídlo. Vicemistři Evropy z Francie měli navrch, ale dánskou obranu překonat nedokázali. Zrodila se tak první bezbranková remíza turnaje, na kterou se čekalo rekordních 38 zápasů. Dosavadní maximum patřilo s 26 duely šampionátu v roce 1954.

»Nebyl to moc hezký zápas, protože Dánové se spokojili s remízou, kterou potřebovali k postupu. Nakonec ani my jsme nemuseli riskovat, protože i nám nerozhodný výsledek vyhovoval,« řekl francouzský kouč Deschamps. »Stačil nám jeden bod a hráli jsme proti týmu, která má jedny z nejlepších protiútoků na světě. Byli bychom hloupí, kdybychom proti nim hráli otevřený fotbal,« přidal trenér Dánska Hareide.

Deschamps vzhledem k jistotě osmifinále nechal některé hráče odpočívat. Na lavičce proto zůstali Pogba, Tolisso a Matuidi, kterým všem hrozil jednozápasový trest za druhou žlutou kartu. V brance zase dostal místo obvyklé jedničky Llorise šanci Mandanda.

»Na naší hře se změny podepsaly, ale především bylo velmi těžké se proti dánskému bloku prosadit. Aby se nám to povedlo, potřebovali bychom rychlejší rozehrávku a lepší pohyb,« uvedl Deschamps. »Před zápasem bylo jasné, že bod bude stačit oběma týmům, a podle toho také trenéři připravili taktiku. My i Dánové jsme se zaměřili na obranu. Ale chtěli jsme vyhrát skupinu a to se nám povedlo,« dodal záložník Kanté.

První poločas toho příliš nenabídl. Francouzi měli navrch, ale pozorná dánská obrana je do šancí nepustila. Z otočky pálil Giroud, z dálky zkusil štěstí Dembélé, ale ani jedna střela nebyla příliš nebezpečná. Z Dánů se zase dostal po brejku do dobré pozice Eriksen, ale Mandanda včas vyběhl.

Také po přestávce bylo vidět, že bod oběma celkům stačí ke spokojenosti. Po hodině hry vystřelil kousek vedle levé tyče Eriksen, zatímco na druhé straně střídající Fekir vypálil tvrdě do boční sítě. Francouzský záložník zahrozil také osm minut před koncem, kdy přinutil Schmeichela k zákroku.

Bod stačil Dánům k postupu do osmifinále, ve kterém se představí poprvé od roku 2002 a jejich soupeřem bude téměř jistě Chorvatsko. Francie si musí počkat na výsledky večerních zápasů, protože šanci na druhé místo ve skupině D mají tříbodová Nigérie, ale i Island s Argentinou, kteří zatím získali shodně po bodu.

"Náš cíl byl postoupit do osmifinále a když se podíváte na naše soupeře, tak se nám to povedlo ve velmi těžké skupině. Stačí se podívat na Peru, které podle mě hrálo nejlepší fotbal v naší skupině, ale má jen tři body a nepostoupilo," prohlásil Hareide.

Peru se rozloučilo s mistrovstvím světa výhrou 2:0 nad Austrálií a mohou tak slavit první výhru na světovém šampionátu po 40 letech. Gólem a asistencí k tomu přispěl kapitán Paulo Guerrero. Nic to ale nezměnilo na tom, že Peru na turnaji končí stejně jako Austrálie, které by vzhledem k remíze Dánska s Francií v druhém utkání skupiny C nepomohla k postupu ani případná výhra.

»Neměli jsme štěstí, ale i kdybychom dnes vyhráli 4:0, tak by nám to nepomohlo. Hráči plnili vše, co jsem po nich chtěl. Měl jsem opravdu štěstí, že jsme mohl s těmito kluky pracovat. Teď je konec, ale nikdy na tuhle část kariéry nezapomenu,« řekl kouč Austrálie Bert van Marwijk, který u týmu končí.

Guerrero původně neměl na šampionátu startovat kvůli trestu za doping, ale švýcarský soud mu nakonec start umožnil. I proto, že se za něj přimluvili soupeři včetně australského kapitána Mile Jedinaka. Peruánský kapitán mu za to na hřišti poděkoval, ale pak Australany nijak nešetřil. Nejprve nahrál na parádní volej André Carrillovi, v úvodu druhé půle sám zvýšil.

Peru tak ukončilo osmizápasové čekání na výhru na MS. Austrálie, která v přípravě přehrála Česko 4:0, naopak prodloužila sérii bez vítězství na MS na šest zápasů. Vyhrála jediný z posledních 12 duelů na šampionátech.

»Je to velký moment pro fotbal v Peru. Poděkoval jsem hráčům a musím i fanouškům, který nám hodně pomohli. Už v kvalifikaci jsme začali projekt, který dnes byl pozitivně zakončen. Jen škoda, že jsme v předchozích zápasech měli smůlu,« řekl trenér Peru Ricardo Gareca.

Australané šli do utkání s tím, že jen výhra jim může zajistit postup do dalších bojů, jenže v útoku se jim proti pevné peruánské obraně nedařilo. Naopak v 18. minutě si naběhl na dlouhý pas za obranu Guerrero, těžký míč skvěle zpracoval a následně pasem přes celé vápno našel nabíhajícího Carrilla. Útočník Watfordu se do míče hezky položil a z voleje se trefil přesně ke vzdálenější tyči a vstřelil první gól Peru na MS po 36 letech.

V dresu Austrálie byl aktivní zejména Rogic, který se prokličkoval přes dva obránce, ale pak neprostřelil brankáře. Následně Rogic vyslal za obranu Kruseho, ten ještě hledal před brankou Leckieho, ale obránci ve skluzu stihli nebezpečí zažehnat.

Peru si vedení pojistilo pět minut po změně stran. Cueva utekl po levé straně, ve vápně našel Guerrera a bývalý hráč Bayernu Mnichov vstřelil svůj 35. gól za národní tým. Zároveň se ve 34 letech a 176 dnech stal třetím nejstarším střelcem z Jižní Ameriky na MS po šestatřicetiletých Obduliovi Varelovi z Uruguaye a Argentinci Martínovi Palermovi.

»Výhru věnujeme našemu lidu a také Jeffersonovi Farfánovi,« připomněl Guerrero spoluhráče, který nemohl nastoupit kvůli otřesu mozku.

Austrálie pak nasadila i Tima Cahilla, který si připsal start na čtvrtém šampionátu, ale ani nejlepší střelec v historii Socceroos duel nezvrátil. V největší šanci Cahilla zablokoval jeden z obránců.

"Podle mě jsme dnes byli lepší než soupeř, ale oni ze dvou střel na branku dali dva góly. Při prvním tam navíc byl ofsajd. My tam měli několik šancí, ale gól jsme nedali," litoval Van Marwijk.

Fotbalisté Argentiny po výhře 2:1 nad Nigérií postoupili do osmifinále mistrovství světa. Zápas rozhodl až v 86. minutě Marcos Rojo. Díky němu obhájci stříbra obsadili druhé místo ve skupině D o bod právě před Nigérií a v sobotním osmifinále vyzvou Francii.

V Petrohradu poslal Argentinu do vedení ve 14. minutě kapitán Lionel Messi premiérovým zásahem na turnaji, v 51. minutě vyrovnal z penalty Victor Moses. Dramatický duel rozhodl těsně před koncem obránce Rojo. Jihoameričanům k postupu pomohli také vítězové skupiny Chorvati, kteří v souběžně hraném utkání zdolali Island 2:1.

»Bylo hodně v sázce a na konci jsme si všichni obrovsky oddechli. Ale nečekali jsme, že budeme tolik trpět,« řekl útočník Messi. »Chlapci hráli srdcem, jsou to opravdoví rebelové. Tohle vítězství vychází z přesvědčení hráčů, že jsou všichni excelentní a chtěli to ukázat,« doplnil trenér Argentiny Jorge Sampaoli.

Argentinci nastoupili v základní sestavě s pěti změnami od minulé porážky s Chorvatskem (0:3). Na lavičce zůstali chybující brankář Caballero nebo útočník Agüero, reprezentační debut si odbyl gólman Armani.

Argentinci si v úvodu s obranou soupeře nevěděli rady, z prvního náznaku Tagliafico vypálil nepřesně. Na druhé straně ho napodobil Musa.

Ve 14. minutě už se mohli favorité radovat. Banega nákopem z poloviny hřiště našel Messiho a ten po výborném zpracování propálil brankáře Uzoha křížnou střelou. Jednatřicetiletý útočník dal na světových šampionátech šestý gól, na který čekal 662 minut. Ten předchozí zaznamenal před čtyřmi lety právě proti Nigérii.

Vicemistři světa působili lepším dojmem než v prvních dvou zápasech. Po půl hodině hry měl Messi blízko ke druhé brance, ale z přímého kopu trefil tyčku.

Do druhé půle Argentinci vstoupili hodně špatně. Mascherano při rohu stáhnul Baloguna a rozhodčí Cakir nařídil pro Nigérii pokutový kop, který v 51. minutě s přehledem proměnil Moses.

»Albiceleste« častěji drželi míč, ale nedokázali se dostat do souvislejšího tlaku. Pevná nigerijská obrana soupeři dlouho nedávala prakticky žádný prostor. Naopak po rychlé akci Afričanů pálil Ndidi nad břevno.

Argentincům pak hodně zatrnulo, protože Rojo v šestnáctce zahrál rukou, ale Cakir po zhlédnutí videa druhou penaltu pro Nigérii nenařídil. Na druhé straně Higuaín z dobré pozice přestřelil.

»Podle mě to byla jasná penalta, jednoznačnější než v zápase Portugalska s Íránem. Nechápu rozhodčího, určitě zahrál rukou,« podotkl kapitán Nigérie John Obi Mikel.

Nigerijský postupový sen se rozplynul v 86. minutě. Mercado našel centrem v pokutovém území nepokrytého Roja a stoper Manchesteru United se z voleje trefil přesně k tyči. Závěr už si Argentinci pohlídali.

»Uvědomovali jsme si, že Nigérii remíza stačí, takže jsme udělali hodně změn a snažili si vytvářet šance. Hráči byli stateční a jejich odvaha jim pomohla k druhému gólu,« prohlásil Sampaoli.

Argentinci na MS vyhráli i páté vzájemné utkání o gól. »Máme velmi mladý tým, kterému chybí zkušenosti, ale za čtyři roky budeme silnější. Bylo to trochu o štěstí, které nám dneska chybělo. Hráči podali výborný výkon a nebyli daleko od druhého gólu,« uvedl kouč Nigérie Gernot Rohr.

Fotbalisté Chorvatska na mistrovství světa v Rusku vyhráli i třetí zápas ve skupině D, když díky gólu Ivana Perišiče z 90. minuty porazili 2:1 Island. Balkánský celek v osmifinále nastoupí proti Dánsku, nováček šampionátu naopak na turnaji skončil.

Chorvatsko mělo už před zápasem jisté místo v osmifinále a trenér Dalič si tak mohl pro duel v Rostovu dovolit udělal hned devět změn v základní sestavě. Z jedenáctky, která v předchozím utkání deklasovala 3:0 vicemistry světa z Argentiny, nastoupili pouze záložníci Luka Modrič a Perišič.

»Island zaslouží velké uznání, protože hráči ukázali něco, co je ve fotbale velmi důležité - charakter, disciplínu a bojovnost,« řekl chorvatský kouč Dalič. »Pochválit ale musím i moje hráče, protože jsme chtěli vyhrát a to se nám povedlo. Navíc dostali šanci zahrát si skoro všichni hráči z nominace,« dodal.

Chorvaté měli navzdory změnám v týmu výraznou převahu v držení míče, ale nedostávali se do šancí. Island naopak z minima vytěžil maximum. Brankář Kalinič zlikvidoval přímý kop Sigurdssona, Bjarnason v dobré pozici ani nadvakrát nepropálil obranu a Finnbogasson těsně minul. V závěru poločasu se Kalinič vyznamenal při pohotové dorážce Bjarnasona a technické střele Gunnarssona.

Do druhé půle ale Island vstoupil až příliš pasivně a záhy byl potrestán. V 51. minutě vystřelil zpoza vápna Badelj a trefil břevno. Chvíli nato už se chorvatský záložník dočkal. Po průniku Perišiče do vápna se k míč odrazil k Badeljovi a ten se z voleje nemýlil.

Inkasovaný gól Islanďany probudil a hned se dostali do dvou velkých šancí. Nejprve Kalinič vyrazil Ingasonovu dorážku na roh a po něm hlavičkoval islandský stoper do břevna. Island byl nadále aktivní a v 75. minutě vyrovnal. Lovren zahrál ve vápně rukou a nařízenou penaltu proměnil Gylfi Sigurdsson. Pro Chorvatsko šlo o první inkasovanou branku na turnaji.

Island naopak v 90. minutě inkasoval, když Perišič dostal míč za obranu a prostřelil brankáře Halldórssona. Chorvaté tak díky němu vyhráli i třetí zápas na turnaji a skupinu vyhráli o pět bodů před druhou Argentinou. Třetí skončila se třemi body Nigérie, poslední Island získal jediný bod.

»Věděli jsme, že máme šanci dát postupový gól, ale když jsme inkasovali podruhé, byli jsme v šoku. Přesto jsme to v závěru ještě zkusili, i když hráčům už docházely baterky. Zkusili jsme všechno, poslali jsme na hřiště čerstvé hráče, obránce do útoku, ale i když je fotbal nádherná hra, někdy trochu bolí,« řekl Hallgrímsson, kouč Islandu.

Skupina C

Dánsko - Francie 0:0

Rozhodčí: Ricci - De Carvalho, Van Gasse (všichni Braz.) - Vigliano (video, Arg.). ŽK: M. Jörgensen (Dán.). Diváci: 78 011.

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney (90.+2 Lerager), M. Jörgensen, Eriksen - Sisto (60. Fischer), Cornelius (75. Dolberg), Braithwaite. Trenér: Hareide.

Francie: Mandanda - Sidibé, Varane, Kimpembe, Lucas (50. Mendy) - Dembélé (78. Mbappé), Kanté, N'Zonzi, Lemar - Griezmann (68. Fekir), Giroud. Trenér: Deschamps.

Austrálie - Peru 0:2 (0:1)

Branky: 18. Carrillo, 50. Guerrero. Rozhodčí: Karasev - Averjanov, Kalugin (všichni Rus.) - Makkelie (Niz., video). ŽK: Jedinak, Milligan, Arzani, Rogic - Yotún, Hurtado. Diváci: 44 073.

Austrálie: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Leckie, Jedinak, Rogic (72. Irvine), Mooy, Kruse (58. Arzani) - Juric (53. Cahill). Trenér: Van Marwijk.

Peru: Gallese - Advíncula, Ramos, Santamaría, Trauco - Tapia (63. Hurtado), Yotún (46. Aquino) - Carrillo (79. Cartagena), Cueva, Flores - Guerrero. Trenér: Gareca.

Skupina D:

Nigérie - Argentina 1:2 (0:1)

Branky: 51. Moses z pen. - 14. Messi, 86. Rojo. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Orsato (video, It.). ŽK: Balogun, Mikel - Mascherano, Banega, Messi. Diváci: 64 468.

Nigérie: Uzoho - Balogun, Troost-Ekong, Omeruo (90. Iwobi) - Moses, Etebo, Mikel, Ndidi, Idowu - Musa (90.+2 Nwankwo), Iheanacho (46. Ighalo). Trenér: Rohr.

Argentina: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (80. Agüero) - Pérez (61. Pavón), Mascherano, Banega, Di María (72. Meza) - Messi, Higuaín. Trenér: Sampaoli.

Island - Chorvatsko 1:2 (0:0)

Branky: 75. G. Sigurdsson - 53. Badelj, 90. Perišič. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar (všichni Šp.) - Valeri (video, It.). ŽK: Hallfredsson, Finnbogason, Sävarsson - Pjaca, Jedvaj. Diváci: 43 472.

Island: Halldórsson - Sävarsson, Ingason, R. Sigurdsson (71. Sigurdarson), Magnússon - J. Gudmundsson, Gunnarsson, G. Sigurdsson, Hallfredsson, Bjarnason (90.+4 Traustason) - Finnbogason (85. A. Gudmundsson). Trenér: Hallgrímsson.

Chorvatsko: Kalinič - Jedvaj, Čorluka, Čaleta-Car, Pivarič - Pjaca (70. Lovren), Modrič (65. Bradarič), Kovačič (81. Rakitič), Badelj, Perišič - Kramarič. Trenér: Dalič.

