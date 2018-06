S dírou na triku

Dovolená je čas odpočinku, který ovšem začíná stresem, a dost pochybuji, že lidský organismus se s tímto čtrnáct dní trvajícím náporem dokáže za sedm, případně deset dní standardního času dovolené vyrovnat.

Měl jsem kolegu, který by jistě nevěděl, o čem píši, a to proto, že byl svobodný jako hřebec na vysokohorské louce. My ostatní, také hřebci, jsme spíše drezírovaní tahouni v cirkusovém šapitó - jsme ženatí.

Moje manželka, abych tedy vysvětlil, co je shora napsáno, začíná balení už čtrnáct dní před dovolenou. Postupně se začíná předsíň plnit igelitkami a kufry, jejichž obsah nejsem schopen detekovat. Před lety jsem se odvážil optat, proč si manželka bere k moři obuv na podpatku s večerní róbou. Byl jsem odkázán do mezí, které nebudu a ani nemohu zde publikovat. Stejné to bylo i s deseti páry bot a patero plavkami. Vlastně každý druh obuvi měl ještě podskupinu, kdybychom někam šli. To samé bylo u triček atd.

Pokud tento článek bude číst žena, první, co se zeptá svého partnera je: »Taková nejsem, že ne?« Pozor, je to stejně zákeřná otázka, jako NEJSEM TLUSTÁ? Doporučuji, pánové, neodpovídat.

Nejhorší na tom všem balení je ovšem skutečnost, že manželka mi zabalí nejméně pět triček, sobě i dceři cca každé patnáct triček. Což by bylo v pohodě, pokud ovšem neznáte skutečnost, že vlastním triček celkem sedm, z toho jedno s velkou dírou, které z pochopitelných důvodů zabalené není. Přece nebudu dělat na dovolené ostudu. Zbývá tedy jediné, čtrnáct dní do odjezdu dělat, že o té díře nevím.

Vždy se těším z lehce pochopitelných důvodů na odjezd a se slovy nejmenovaného komika, protože »su dobré«, vyndám rezervu a narvu do kufru auta opravdu všechno. Ale stejně padne řečnická otázka: Doufám, že máme všechno.

Raději přišlápnu plyn a vyrazíme za slanou vodou i s tou dírou na triku.

Pavel JÁCHYM