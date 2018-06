Postkomunismus« v demografickém zrcadle

Mobilů rychle přibývá i na globálním Jihu. Včetně těch, co jsou »smart«. Na faktu, že ho »elity« Severu berou na hůl, to nemění zhola nic. Ani na existenčních kalamitách, plenících bývalé kolonie. Pro to, jak lidé vidí své životní perspektivy, jsou k mání přesnější ukazatele. Zvlášť výmluvné jsou statistiky, zachycující populační křivky.

O území »postkomunismu« to platí dvojnásob. Počet obyvatel tu zaznamenal drastický pokles. Truchlivý žebříček vedou právě země, jež mají „elity“ Severu za zvlášť poddajné. Od roku 1990 se populace Lotyšska zmenšila o 27 procent, Litvy o 23 procenta a Bosny-Hercegoviny o 22 procenta. Ukrajinu už opustilo – nepočítaje miliony »gastarbeiterů« v Rusku, u nás i jiných zemích – plných 13 procent obyvatel. Takový pokles populace, jako v někdejších socialistických zemích, »nemá v mírových dobách žádné obdoby«, uvádí Wittgensteinovo demografické středisko se sídlem ve Vídni. Určitou výjimku v celém regionu představují pouze Česká i Slovenská republika a Slovinsko. Mikroskopický přírůstek, jež zaznamenaly za skoro třicet uplynulých let, tu však připadá na nové přistěhovalce.

V západní Evropě to tak strmý pád není. V Irsku přibylo od roku 2000 na 36 procent obyvatel, ve Francii asi 18 a zhruba 4 procenta i v Německu. Jde ovšem hlavně o ty, kteří se narodili usazené imigraci. Čistě na konto těch, kdo se přistěhovali nově, připadá populační přírůstek Švýcarska (o 26 procent), Španělska (o 20 procent) i Švédska (o 17 procent). Právě imigrace přidala celou desetinu i k počtu populace Ruské federace. Nadílka »postsovětských« poměrů, za Jelcina pro milióny drastických, však počet jejích obyvatel celkově snížila. Zlověstná křivka nabírá opačný směr až v posledních letech.

A jak to bylo v dobách, hanobených dnes jako »totáč«? Nahlédněme aspoň do domácích statistik. Koncem roku 1948 u nás žilo devět miliónů 177 tisíc obyvatel (šest milionů 735 tisíc v českých a dva miliony 442 tisíce ve slovenských krajích). Už v roce 1961 to bylo 13 milionů 745 tisíc, resp. devět milionů 571 tisíc a čtyři miliony 174 tisíce obyvatel. A v roce 1988 už 15 milionů 608 tisíc, resp. deset milionů 358 tisíc a pět milionů 250 tisíc obyvatel. Za čtyři desítky let socialismu nás přibyla víc než polovina. Na přistěhovalce z ní připadala jen promile.

Ten kontrast je básníkovou kapkou rosy. Kdy lidé hledí do budoucna bez obav – a kdy je drtí existenční stres – zjevuje, tak jako máloco.

Josef SKÁLA