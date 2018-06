Rozhovor Haló novin se senátorem Václavem Homolkou (KSČM)

Politikaření převažuje nad politikou, morálkou i selským rozumem

V Senátu jste moderoval veřejné slyšení k petici nazvané Za kvalitní podmínky pro vzdělávání. O jak velkou petici se jedná a na co v ní petenti poukazují?

Tato petice byla první tak zvanou velkou peticí doručenou do Senátu v letošním roce. Obsahovala 23 tisíc podpisů. Petice s více než deseti tisíci podpisy musí být projednána na plénu Senátu. Poukazuje se v ní na to, že volební programy politických stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, zdůrazňují potřebu preferovat školství jako nejdůležitější podmínku dalšího rozvoje společnosti. Přitom ale slova mají daleko ke konkrétním krokům, kterými by se mělo přejít k naplňování rozvoje v oblasti školství. Jeho úroveň – od mateřských škol až po univerzity - nelze zvyšovat bez vytvoření podstatně lepších materiálních podmínek, a to i platových a mzdových. Proto v podtitulku petice mají petenti heslo »Konec levných učitelů a akademiků«. Samozřejmě jde o lepší financování školství jako celku a týká se i nepedagogických pracovníků.

Co je tedy cílem petice, o co petenti usilují? Jde jim jen o platy a mzdy?

Takový dojem jsem neměl. Petenti na základě dlouhodobých poznatků a zkušeností požadují, aby politické strany, které vytvoří vládní koalici, vždy potvrdily, že jednoznačně naplní sliby voličům, pokud jde o vzdělávání nastupující generace. Chtějí, aby vládní prohlášení jasně a jednoznačně obsahovala přehledná, časově uspořádaná a kontrolovatelná opatření, jak slibované cíle, včetně zajištění finančních prostředků, zabezpečit. Prostě už mají dost těch stále se opakujících slibů přidání na platy učitelů, a ti mají stále jen průměrný plat, jaký je ve společnosti. Přitom jenom slyší, »zase jim přidávají, jako by jim nestačily prázdniny«! Že se přidává na základu a zároveň ubírá z nadtarifních složek platu hlavně z odměn, a tak má učitel po přidání v kapse stejně, lidé nevědí. Měřitelným cílem petentů je určitě požadavek přiblížení se České republiky vyspělým zemím Evropské unie, kde výdaje na vzdělávání dosahují šest procent HDP. Jen pro srovnání, v ČR jsou to nyní necelá čtyři procenta.

V průběhu veřejného slyšení zazněly názory jak petentů, tak zástupců dotčených organizací a institucí. Ke kterým z nich se vy osobně přikláníte?

Veřejné slyšení se neslo spíše v duchu shody při řešení problémů, takže k nějakým přímo kontroverzním vystoupením přímo nedošlo. I když třeba zástupce spolku Pedagogické komory byl poměrně ve svých závěrech tvrdý a nekompromisní. Podle mne měl v několika případech pravdu, která prostě odrážela zkušenosti z praxe. Je zcela alarmující, že se naše školství dostalo do situace, kdy odchodem kvalifikovaných učitelů v důchodovém věku hrozí snížení celkové úrovně vzdělávání a pokud se nezlepší pracovní podmínky, ani vyšší platy aprobované učitele do škol nepřilákají. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sice plánuje do tří let zvýšit počet učitelů o deset procent, ale absolventi pedagogických fakult se pracovat do škol nehrnou. Moc dobře vědí, že by si vydělali jen zhruba 57 procent z průměrné výše vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tak spíše hrozí, že se bude muset navyšovat přímá pedagogická činnost. Ministerstvo financí má určitou představu o navyšování platů a mezd, ale je to vždycky o procenta vůči předchozím létům, což se v podstatě daří, neboť se přidává všem. Dokud se jasně nestanoví přidání na 120–130 procent oproti průměru stávajícího roku, tak se nikam nepohneme. Kantořina se nestane atraktivnějším povoláním v konkurenci ostatních zaměstnání.

Jako bývalý učitel a nyní člen senátního výboru, který se zabývá mimo jiné i otázkou školství, určitě současnou situaci v resortu sledujete. Jak byste ji popsal?

Jedním slovem tristní. Opustili jsme naše osvědčené hodnoty a nové přístupy přijímáme jen ze Západu, přičemž jejich vliv se uplatňuje bez nějakých analýz, ověřování a vyhodnocování. Politikaření převažuje nad politikou, morálkou i selským rozumem. Školství je zahlceno byrokracií a administrativou. Učte s radostí a uspokojením, když přibývá nekázeň, šikana, kouření, alkohol a dokonce drogy. Ani nevím, jestli se ještě říká, že je to daň za demokracii. Možná to vidím víc černě než jiní, ale jsem z regionu, kde je nejvíce vyloučených lokalit, nejmenší úroveň vzdělanosti a stále nejvyšší nezaměstnanost.

Kde tedy vidíte největší slabiny školství a na co by se měl ministr zaměřit v první řadě?

Částečně jsem to již zmínil, není smysluplná koncepce, chybí jednotný přístup řízení, vázne financování, je nedostatečná příprava nových učitelů, také se zmenšuje prestiž povolání v konkurenci s ostatními a tak dále. Ministr to má a bude mít těžké. Musí se nějak vypořádat s problémy, které zdědil, například v letošním roce chybí na inkluzi a speciální školy 1,5 mld. korun, a vůbec peníze budou asi nejčastějším tématem. Byly by totiž do škol potřeba na zajištění podpůrného personálu, jako jsou sociální a speciální pedagogové, psychologové, asistenti, terapeuti, administrativní pracovníci… V první řadě si však ministr, ministerstvo a vláda musí určit, jakých hodnot chce při vzdělávání dosáhnout a kam má společnost ve svém rozvoji pokročit. Byl bych rád, kdyby se při tom dívali na všechny světové strany. Ministrovi školství bych doporučil, aby se věnoval závěrům uvedeným v usnesení, které budu doporučovat našemu senátnímu výboru a následně plénu Senátu ke schválení.

Po rezignaci Františka Čuby se vám rozpadl senátorský klub a vy jste se opět stal nezařazeným senátorem. Jak moc vás to omezuje v práci?

Samozřejmě ztráta výhody klubu v oblasti organizačního i finančního zajištění činnosti, jako je kolektivní příprava k návrhům zákonů, jejich koordinace při projednávání, zabezpečování různých akcí prostřednictvím tajemníka klubu a další, docela bolí. Zvlášť nyní několik měsíců před volbami. Musím se s tím vypořádat, z minulosti jsem na to zvyklý, ale to jsem nebyl stranicky osamělý. Po jednom rozhovoru v Haló novinách mi dokonce začínali přezdívat poslední mohykán. Především však vydařené květnové akce ukazují, že to půjde.

Na podzim se budete opět ucházet o hlasy voličů ve volbách do Senátu. Jak se připravujete na kampaň?

Dá se říci, že se připravuji průběžně po celé období trvání funkce senátora. V poslední době se více zaměřuji na informovanost občanů v mém volebním obvodu, kterým je okres Chomutov. V minulosti jsem nevěnoval potřebnou pozornost sociálním sítím a vsadil na kontaktní kampaň, což vyšlo. Dnešní situace ve společnosti je poněkud jiná, je třeba se jí přizpůsobit. Osobní kontaktní kampaň bude nadále stěžejní, protože při ní přijdu do styku s mnoha lidmi, jimž mohu ledacos sdělit a oni mně. Budu samozřejmě rozdávat různé materiály a předměty propagující mou osobu a zároveň stranu. K propagaci tentokrát využiju službu místní agentury hlavně v monitorování mé každodenní činnosti v práci i soukromí. Již se podařilo natočit několik krátkých videí a zveřejnit fotografie s popiskou. Současně běží objednávky na různé výrobky přizpůsobené volbám v mém regionu a konají se porady s volebním týmem. Také by se nemělo zapomínat, že ve stejném termínu proběhnou komunální volby a účelově je zapojit do kampaně.

V neděli jsem absolvoval školení kandidátů na senátora a musím touto cestou poděkovat Michalovi Havlíčkovi za skvělý výkon, kterým nás motivoval pro výkon této funkce. Věřím, že někteří mají reálnou šanci se do Senátu probojovat a držím palce. Mám domluveny články do novin, chystám soutěž, kdy výherce vezmu na návštěvu Senátu a další. Rovněž tento rozhovor doufám přispěje svým obsahem k dalšímu zviditelnění mé práce.

Blíží se prázdniny, a proto bych rád popřál nejenom pedagogickým pracovníkům, žákům a studentům, ale i jejich rodinám, aby si odpočinuli a nabrali síly do dalšího školního roku. Budou je potřebovat.

Jana DUBNIČKOVÁ