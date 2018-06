FOTO - Halonoviny.cz

Poldi napodruhé vydražena

Zkrachovalá kladenská huť Poldi byla na druhý pokus vydražena za 251 milionů korun. Vyvolávací cena byla 160 milionů korun, hodnota podniku je podle znalce o 20 milionů vyšší.

Kdo je vydražitelem, nechtěl jeho zástupce říci. Uvedl pouze, že nový vlastník bude chtít obnovit výrobu. »My se zatím nebudeme vyjadřovat, ale zveřejníme to,« řekl na dotaz, kdo by měl ocelárnu získat. Vydražitel musí za firmy Poldi a Poldi Trade zaplatit do 30 dnů, tedy do 27. července.

První dražba, která se konala v dubnu, byla zmařena. Vydražitel, společnost Compagnia del mediterraneo Steel, měl zaplatit 261 milionů korun. Ve stanoveném termínu tak ale neučinil. V dnešní opakované dražbě svedli podobně jako v dubnu napínavý souboj dva zájemci. Kromě vítěze ještě neúspěšný uchazeč z první dražby, zástupce firmy Opimo Trade se sídlem ve Velké Polomi. Naopak Compagnia del mediterraneo Steel se podruhé do dražby zapojit nemohla.

Minimální příhoz byl půl milionu, který účastníci až na výjimky nepřekračovali. »Celá částka dosažená vydražením půjde insolvenčnímu správci a potažmo věřitelům. My si z toho nenecháme nic, protože se uspokojíme z části dražební jistoty z první dražby,« řekl licitátor Josef Machů. Překvapilo ho, že se podnik prodává v takzvané kamenné dražbě, podle něj to v posledních letech není obvyklé. »Klasická kamenná dražba ustupuje a 95 procent dražeb jsou dražby elektronické,« dodal.

Podnik, který je částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu a zaměstnanci dostali výpovědi. Podle obchodního rejstříku společnost Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Fungování před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Důsledkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců. Loni byl provoz podniku většinou zastavený.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci firmy, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů vzniklých před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.

(ng)