Rath dostal 8,5 roku, odvolal se ještě před rozsudkem

Za korupci u veřejných zakázek Středočeského kraje má jít bývalý hejtman David Rath na 8,5 roku do vězení. Rath se odvolal ještě před vynesením rozsudku.

Krajský soud v Praze ve středu někdejšímu vrcholnému politikovi sociální demokracie vyměřil stejný trest jako před třemi lety. Nařídil také, aby Rathovi propadlo zhruba 22 milionů korun, které mu zabavila policie. Rozsudek není pravomocný, Rath podal k vrchnímu soudu odvolání dřív, než byl rozsudek vynesen. Odvolání zvažuje také státní zástupce Petr Jirát.

K jednání soudu Rath nedorazil. Ve středu ale novinářům na pražském Hradčanském náměstí řekl, že justice podle něj plní zadání některých politiků. Dále uvedl, že nevylučuje svůj případný návrat do politiky. Prý ho už oslovily některé politické subjekty, o které jde, však nesdělil.

Na vyhlášení rozsudku nepřišli ani zbylí obžalovaní. Manžele Kateřinu a Petra Kottovy, kteří podle obžaloby machinace s tendry organizovali, potrestal soud 7,5 lety vězení. Podle soudu by měli přijít také o peníze a cenné papíry, které se našly u nich doma a na bankovních účtech. Podnikatelka Lucia Novanská má jít do vězení na pět let, soud jí uložil i peněžitý trest. Ivaně Salačové, která se ke korupci přiznala, uložil soud za korupci podmínku. Podnikatelka v Rathově kauze figurovala jako spolupracující obviněná.

Mezi potrestanými byli i manažeři zdravotnických a stavebních firem, které se účastnily zmanipulovaných tendrů. Pavel Drážďanský a Tomáš Mladý z firmy Konstruktiva Branko dostali pět let vězení, manažery zdravotnických firem Puro-Klima a Hospimed Martina Jireše a Jindřicha Řeháka potrestal soud 5,5 lety vězení. Tříleté podmínky vyměřil soud Janu Hájkovi ze zdravotnické firmy B-Braun a Václavovi Kovandovi ze stavební firmy Pohl.

Soud obžalovaným vyměřil stejné tresty jako v roce 2015. Verdikt však o rok později zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy jako důkaz použít lze. Případ se tak musel před soudem řešit znovu.

Machinace s tendry na modernizace středočeských nemocnic, opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku či hostivického gymnázia podle spisu vypadaly tak, že Kottovi přizpůsobovali krajské veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory »velkým hráčům«, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali »křoví«. Za ovlivnění zakázek měli manažeři firem zaplatit přes 48 milionů korun. Rath a Kottovi stihli podle spisu převzít úplatky 38 milionů, z toho pro Ratha bylo 22 milionů. Pak je zatkla policie.

