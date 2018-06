V osmifinále jsou ze skupiny F Švédové a Mexičané

Blamáž mistrů světa – Německo končí!

Světoví šampioni Němci cestují domů už po základní skupině! Obhájci zlata včera nezvládli na fotbalovém MS v Rusku svoje poslední utkání skupiny F v Kazani s Koreou (0:2) a po vítězství Švédů nad Mexikem 3:0 postupují do osmifinále Seveřané a Jihoameričané. Německo je dokonce poslední ve skupině a připravilo fotbalovému světu obrovskou blamáž. Dva úterní večerní zápasy ve skupině D měly rozluštit zbývající dva postupující za suverénním Chorvatskem.

]Což se stalo po petrohradském »hororu«, v němž se skoro za pět minut dvanáct radovali Argentinci. Úřadující vicemistři světa museli pro postup do osmifinále porazit Nigérii, což se Messimu a spol. podařilo (2:1) díky přesné pravačce Roja v 86. min., který tak změnil potoky argentinských slz smutku v ohromnou úlevu. Chorvaté pak i v náhradní sestavě porazili Island rovněž 2:1 a jasně ovládli skupinu. Chorvaty v osmifinále čeká Dánsko, Argentina hned v sobotu otevře play off zápasy proti Francii.

Šlo to i s rezervou

Balkánský celek měl už před zápasem jisté místo v osmifinále a trenér Dalič si tak mohl pro duel v Rostovu dovolit udělal hned devět změn v základní sestavě. Z jedenáctky, která v předchozím utkání deklasovala 3:0 vicemistry světa z Argentiny, nastoupili pouze záložníci Modrič a Perišič.

Chorvaté i přesto měli výraznou převahu v držení míče, ale nedostávali se do šancí. Island naopak z minima vytěžil maximum. Brankář Kalinič zlikvidoval přímý kop Sigurdssona, Bjarnason v dobré pozici ani nadvakrát nepropálil obranu a Finnbogasson těsně minul. V závěru poločasu se Kalinič vyznamenal při pohotové dorážce Bjarnasona a technické střele Gunnarssona.

Do druhé půle ale Island vstoupil až příliš pasivně a záhy byl potrestán. V 51. min. vystřelil zpoza vápna Badelj a trefil břevno. Chvíli nato už se chorvatský záložník dočkal. Po průniku Perišiče do vápna se míč odrazil k Badeljovi a ten se z voleje nemýlil.

Inkasovaný gól Islanďany probudil a hned se dostal do dvou velkých šancí. Nejprve Kalinič vyrazil Ingasonovu dorážku na roh a po něm hlavičkoval islandský stoper do břevna.

Island byl nadále aktivní a v 75. min. vyrovnal. Střídající stoper Lovren zahrál ve vápně rukou a nařízenou penaltu proměnil Sigurdsson. Pro Chorvatsko šlo o první inkasovanou branku na turnaji. Další gól už ale ostrované přidat nedokázali a naopak v 90. min. inkasovali, když Perišič dostal míč za obranu a prostřelil brankáře Halldórssona.

Messiho paráda

Argentinci nastoupili proti Nigerijcům v základní sestavě s pěti změnami proti utkání s Chorvatskem. Na lavičce zůstali chybující brankář Caballero a útočník Agüero, reprezentační debut si odbyl gólman Armani.

Argentinci si v úvodu s obranou soupeře nevěděli rady, ale ve 14. min. už se mohli radovat. Banega nákopem z poloviny hřiště našel Messiho a ten po výborném zpracování propálil brankáře Uzoha křížnou střelou. Jednatřicetiletý útočník dal na světových šampionátech šestý gól, na který čekal 662 minut. Ten předchozí zaznamenal před čtyřmi lety právě proti Nigérii. Po půl hodině hry měl Messi blízko druhé brance, ale z přímého kopu trefil tyčku.

Do druhé půle Argentinci vstoupili hodně špatně. Mascherano při rohu stáhnul Baloguna a turecký rozhodčí Cakir nařídil pro Nigérii pokutový kop, který v 51. min. s přehledem proměnil Moses.

»Albiceleste« častěji drželi míč, ale nedokázali se dostat do souvislejšího tlaku. Jihoameričanům pak hodně zatrnulo, protože Rojo v šestnáctce zahrál rukou, ale Cakir po zhlédnutí videa druhou penaltu pro Nigérii nenařídil. Nigerijský postupový sen se rozplynul v 86. min. Mercado našel centrem v pokutovém území nepokrytého Roja a stoper Manchesteru United se z voleje trefil přesně k tyči.

Švédové to zvládli

Kdo by to řekl před posledním kolem skupiny F, že Švédové ji vyhrají! Po tříbrankovém vítězství nad Mexikem postoupili do play off společně s včerejším soupeřem. Už po 15 vteřinách hry dostal žlutou kartu Mexičan Gallardo a stal se tak nejrychleji potrestaným hráčem v historii MS. Švédové potřebovali vyhrát, proto se od začátku tlačili do útoku. Hrozili zejména ze standardních situací a těžili z výrazné výškové převahy.

Mexičany dlouho držel brankář Ochoa. Jeho spoluhráči za celý poločas zahrozili jen jednou, ale Velova střela skončila těsně vedle.

Pět minut po změně stran už se Švédové vytouženého gólu dočkali. Po přízemním centru z pravé strany nesedla střela Claesonovi, míč se ale odrazil k Augustinssonovi a levý bek ho napálil do sítě. Po hodině hry přišel brejk Tre kronor a zákrok Morena na Berga posoudil sudí Pitana jako penaltu. K ní si stoupl Granqvist a tvrdou střelou do šibenice nedal Ochoovi šanci.

A v 74. min. nepovedený den Mexičanů potvrdil Alvárez. Po prodlouženém autu se pravý bek snažil odkopnout míč, ale jen promáchl a druhou nohou si smolně srazil míč do vlastní branky. Až pak se Mexičané probudili, ale několik nadějných útoků k brance nedotáhli. V závěru už spíše čekali na výsledek Němců a fanoušci jim bouřlivými oslavami dali najevo, že i přes porážku jdou dál.

Zoufalá snaha nestačila

Svěřenci Joachima Löwa, kteří na úvod turnaje v Rusku podlehli Mexiku 0:1 a poté vydřeli výhru nad Švédskem 2:1, jsou třetím obhájcem titulu za sebou, který ztroskotal na MS už ve skupině. Před čtyřmi lety to byli Španělé, v roce 2010 Italové.

Němci udělali v sestavě pět změn od minulého utkání se Švédy. Poprvé na turnaji nastoupili Süle s Goretzkou, do úvodní jedenáctky se vrátili Hummels a Özil, naopak Müller začal mezi náhradníky. Obhájci titulu častěji drželi míč, ale v ofenzivě působili těžkopádně a nedařilo se jim překonávat korejský obranný blok. Do první příležitosti se až ve 39. min. dostal po rohu Hummels, který zblízka nedokázal míč protlačit do branky.

Vzhledem k tomu, že Švédsko v souběžně hraném duelu vedlo nad Mexikem, potřebovalo Německo k postupu zvítězit. Favorité se však trápili, působili nervózně a nechávali Korejcům hodně prostoru. Ti se často dostávali do brejků a po jednom z nich Son Hung-min střílel o kousek vedle.

Němci se ani v závěru nedostali do souvislejšího tlaku. V 87. min. byl nejblíže gólu Hummels, který z malého vápna hlavičkoval mimo. Sen Němců se definitivně rozplynul v nastavení. Kroos při rohu tečoval míč k volnému Kim Jong-kwonovi a ten poprvé překonal Neuera. Při závěrečném vabanku úřadující šampioni inkasovali podruhé. Brankář Neuer na útočné polovině ztratil míč, na dlouhý nákop si naběhl Son Hung-min a v šesté minutě nastavení dokonal německý zmar.

Skupina D

Island - Chorvatsko 1:2

Branky: 75. G. Sigurdsson - 53. Badelj, 90. Perišič. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar (všichni Šp.) - Valeri (video, It.). ŽK: Hallfredsson, Finnbogason, Sävarsson - Pjaca, Jedvaj. Poločas: 0:0. Diváci: 43 472.

Nigérie - Argentina 1:2

Branky: 51. Moses z pen. - 14. Messi, 86. Rojo. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Orsato (video, It.). ŽK: Balogun, Mikel - Mascherano, Banega, Messi. Poločas: 0:1. Diváci: 64 468.

Konečná tabulka

1. Chorvatsko 3 3 0 0 7:1 9

2. Argentina 3 1 1 1 3:5 4

3. Nigérie 3 1 0 2 3:4 3

4. Island 3 0 1 2 2:5 1

Skupina F

Korea - Německo 2:0

Branky: 90.+3 Kim Jong-kwon, 90.+6 Son Hung-min. Rozhodčí: Geiger (USA) - Fletcher (Kan.), Anderson (USA) - Makkelie (video, Niz.). ŽK: Čong U-jong, I Če-song, Mun Son-min, Son Hung-min (všichni Korea). Poločas: 0:0. Diváci: 41 835

Mexiko - Švédsko 0:3

Branky: 50. Augustinsson, 62. Granqvist z pen., 74. vlastní Álvarez. Rozhodčí: Pitana - Maidana, Belatti - Vigliano (video, všichni Arg.). ŽK: Gallardo, Moreno, Layún - Larsson, Lustig. Poločas: 0:0. Diváci: 33 061.

Konečná tabulka

1. Švédsko 3 2 0 1 5:2 6

2. Mexiko 3 2 0 1 3:4 6

3. Korea 3 1 0 2 3:3 3

4. Německo 3 1 0 2 2:4 3

Program ve čtvrtek

Skupina H: 16.00 Volgograd: Japonsko – Polsko, Samara: Senegal – Kolumbie. Skupina G: 20.00 Kaliningrad: Anglie – Belgie, Saransk: Panama – Tunisko.

