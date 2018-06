Wimbledon: Plíšková sedmá, Kvitová osmá

Tři naše tenistky jsou mezi nasazenými hráčkami ve Wimbledonu. Karolína Plíšková bude na londýnské trávě plnit roli sedmičky, dvojnásobná vítězka turnaje Petra Kvitová osmičky a Barbora Strýcová třiadvacítky. Po mateřské pauze se vracející americkou hvězdu Serenu Williamsovou, která je v žebříčku WTA až na 183. místě, pořadatelé přidělili pozici 25. nasazené hráčky.

Jedničkami budou od pondělí, kdy turnaj v All England Clubu začne, obhájce titulu a druhý hráč světa Švýcar Roger Federer a Rumunka Simona Halepová.

V případě nasazení dvouhry žen se organizátoři řídí žebříčkem WTA, ale tentokrát využili klauzuli, podle které mohou udělat změnu, aby »zachovali los v rovnováze«. Proto sedminásobnou vítězku Wimbledonu Williamsovou nasadili, na rozdíl od pořadatelů Roland Garros, kde hrála první grandslam po porodu.

Cibulková se zlobí

O nasazení ve Wimbledonu tak přišla Slovenka Dominika Cibulková, které patří v žebříčku WTA 32. místo. »Nebylo by to fér a správné,« uvedla Slovenka před nasazením. Souhlasila s ní česká vítězka čtyřhry na Roland Garros Kateřina Siniaková. »Serena je skvělá hráčka, ale myslím si, že by nasazená být neměla. Pokud změní pravidla, tak OK, ale není to trošku fér,« myslí si Siniaková.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Williamsová, která loni v září porodila dceru, letos hrála tři turnaje. Na antukovém Roland Garros postoupila do osmifinále a k utkání proti Rusce Marii Šarapovové kvůli zranění nenastoupila. Fakt, že je Williamsová pětadvacátou nasazenou, znamená, že nenarazí na jinou nasazenou hráčkou před třetím kolem. V tom ale může očekávat za soupeřku jednu z osmičky nejvýše nasazených, tedy i Plíškovou a Kvitovou.

Federer jedničkou

Ve dvouhře mužů jsou změny v nasazení oproti žebříčku běžné. Komise po dohodě s ATP k žebříčku přidává i body za výkony na trávě v uplynulých dvou sezonách. Proto je jedničkou Federer před Španělem Rafaelem Nadalem. Trojkou je loňský finalista Chorvat Marin Čilič, ač je v žebříčku ATP až pátý. Čeští hráči mezi nasazenými nejsou, neboť Tomáš Berdych kvůli bolavým zádům turnaj vynechá.

Mezi šestnácti nasazenými páry čtyřhry je šestice Češek. Turnajovými dvojkami jsou Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou. Vítězky Roland Garros Siniaková s Barborou Krejčíkovou budou v pavouku jako číslo tři.

Kvalifikace - dvouhra - 2. kolo: Štefková - Kuděrmetovová (Rus.) 2:6, 6:4, 6:1, Sorribesová (3-Šp.) - Bouzková 6:2, 7:6 (7:3), Bouchardová (Kan.) - Muchová 6:2, 2:6, 6:3.

Nasazení Wimbledonu

Muži: 1. Federer (Švýc.), 2. Nadal (Šp.), 3. Čilič (Chor.), 4. A. Zverev (Něm.), 5. Del Potro (Arg.), 6. Dimitrov (Bul.), 7. Thiem (Rak.), 8. Anderson (JAR), 9. Isner (USA), 10. Goffin (Bel.), 11. Querrey (USA), 12. Djokovič (Srb.), 13. Raonic (Kan.), 14. Bautista (Šp.), 15. Schwartzman (Arg.), 16. Kyrgios (Aus.).

Ženy: 1. Halepová (Rum.), 2. Wozniacká (Dán.), 3. Muguruzaová (Šp.), 4. Stephensová (USA), 5. Svitolinová (Ukr.), 6. Garciaová (Fr.), 7. Karolína Plíšková, 8. Kvitová, 9. V. Williamsová, 10. Keysová (oba USA), 11. Kerberová (Něm.), 12. Ostapenková (Lot.), 13. Görgesová (Něm.), 14. Kasatkinová (Rus.), 15. Mertensová (Bel.), 16. Vandewegheová (USA).

(zr)