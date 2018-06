FOTO - Pixabay

O právní pomoci podrobněji v září

Na podzim odročila Sněmovna diskusi o návrhu KSČM, podle kterého by sociálně slabší občané dostali možnost, aby jim náklady na právní zastoupení v civilních sporech nebo rozhodčích řízeních hradil zcela nebo částečně stát.

Řada lidí se potřebuje domoci svých práv před soudem, nemohou si však dovolit platit obhájce. Proto nejednou na uplatnění svých práv rezignují. Těmto občanům, ale jde také o firmy, podávají pomocnou ruku poslanci KSČM návrhem zákona o zajištění právní pomoci. Sociálně slabším občanům by podle předlohy náklady na právní zastoupení v civilních sporech nebo rozhodčích řízeních hradil zcela nebo částečně stát. O nároku na právníka na účet státu by rozhodoval soud, který by měl rovněž pravomoc takový verdikt zrušit. Platná právní úprava tedy poskytování bezplatné právní pomoci v zásadě umožňuje a praxe ji také zná. »Je však roztříštěná, ne vždy jednotná a ve svých důsledcích poskytuje orgánům, které mají rozhodovat o poskytnutí bezplatné právní pomoci (obhajoby) neúměrně široké uvážení,« odůvodňují poslanci KSČM v čele s předsedou mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislavem Grospičem potřebu změny, týkající se civilních sporů.

Odklad prosadila Helena Válková, aby se k předloze mohla vyjádřit nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá (obě ANO). Bývalá vláda ANO se k ní postavila záporně. Bývalý kabinet připomněl, že od července se bezplatná právní pomoc hrazená státem rozšíří a návrh KSČM by zdvojeně upravoval stejnou záležitost. Od července budou moci sociálně slabší lidé díky novele schválené v minulém volebním období žádat na státní útraty i o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízeních před Ústavním soudem. Komunisté tehdy neuspěli s požadavkem zahrnout do bezplatné pomoci i zastupování před nejvyššími soudy a před krajskými soudy v civilních sporech.

Pomozme lidem, kteří na to nemají

»Právní pomocí podle tohoto zákona rozumíme právní služby poskytované advokáty podle zvláštního právního předpisu. Náklady na takovou poskytovanou právní pomoc podle tohoto zákona ten, kdo není schopen sám nebo zcela nebo zčásti si ji hradit za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem, by potom hradil stát,« řekl ve Sněmovně Grospič. V předloze jde o obdobu toho, co je v trestním řízení zastupování ex offo, poskytnutí právní pomoci za využití kvalifikovaných advokátů lidem, kteří na ni nemají. Bezplatná právní pomoc by měla být poskytována fyzickým a právnickým osobám, které nemají na zaplacení a tím řádné uplatnění ochrany svých práv.

Účastník řízení by musel podle předlohy KSČM soud požádat o to, aby náklady na jeho právní zastoupení uhradil stát. Nárok by musel doložit prohlášením o příjmových a majetkových poměrech. Pokud by soud rozhodl kladně, účastník by musel do osmi dnů oznamovat veškeré změny tzv. rozhodných skutečností. Soud by ho navíc mohl jejich opětovnému doložení vyzvat, lhůta by byla v takových případech patnáctidenní. O zrušení povinnosti státu hradit náklady právního zastoupení by soud mohl rozhodnout kdykoli v řízení, a to i se zpětnou platností.

V minulém volebním období Sněmovna podpořila obdobnou předlohu KSČM v úvodním kole, do voleb o ní však poslanci nerozhodli.

(ku)