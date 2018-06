FOTO - Pixabay

Sněmovna dala šanci referendu

Všechny tři návrhy ústavních zákonů o zavedení obecného referenda, jak je předložily SPD, ČSSD a KSČM, ustály ve Sněmovně snahu o zamítnutí už v prvním čtení. Největší podporu získala v prvním kole předloha sociální demokracie.

Pro zamítnutí hlasovali ve většině případů zástupci pravicové opozice.

Předlohy se liší parametry i třeba okruhem otázek, o nichž by lidé mohli hlasovat. Z debaty poslanců vyplynulo, že základem pro další projednávání by se mohla stát sociálnědemokratická předloha, která vychází z návrhu někdejší vlády. Je nejpřísnější, její parametry by se však mohly v dalších diskusích zmírnit. Ale zaznělo i to, že pokud by Sněmovna konečnou normu schválila, může narazit v Senátu.

Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) je ČR v principu zastupitelskou demokracií a obecné referendum demokracii nezlepší. Zamítnutí norem SPD a KSČM chtěl i Dominik Feri (TOP 09), návrh ČSSD požadoval vrátit autorům k dopracování, což v praxi víceméně znamená totéž co zamítnutí. Podotkl, že britští občané rozhodli o vystoupení z EU i na základě lživé kampaně podporovatelů brexitu.

Helena Válková (ANO) se naopak klonila k názoru, že do výborů mají jít všechny tři předlohy. Z nich by mohla podle ní vzejít celková pozměňovací úprava. »V případě návrhů SPD a KSČM se jedná o návrhy nebezpečné,« míní Vít Rakušan (STAN). Pokud by byly přijaty, mohlo by se podle něj změnit zahraničněpolitické směřování naší země. Tvrdí, že »byly s tím úmyslem připraveny,« je přesvědčen o tom, že pouze ČSSD připravila předlohu kvalitně. Ta hlasování o zahraničněpolitických otázkách na rozdíl od SPD a KSČM nepřipouští. Jelikož se však o zákonu o referendu píše v programovém prohlášení budoucí vlády ANO a ČSSD, Sněmovna by podle Rakušana měla počkat na návrh kabinetu.

Grospič: Návrh KSČM je nejpropracovanější

Místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič označil za nejpropracovanější komunistický návrh, referendum podle něj prohlubuje demokracii, lidé by mohli hlasovat například i o odvolání prezidenta a o zákonech. Každá politická strana, která návrh o referendu předložila, tím sleduje podle Grospiče určitý cíl a smysl. »Možná se všechny shodují v tom, že chtějí naplnit Ústavu a vakuum, které je v naplnění Ústavy už mnoho let, vlastně od jejího přijetí. A na druhou stranu je legitimní, že do návrhu zákona každá politická strana vtělesňuje něco svého,« uvedl. Výrazně se však ohradil proti tvrzení ODS i některých dalších, že návrh KSČM je ten nejnebezpečnější.

»A má-li někdo obavy z toho, že by náhodou občané také mohli mít právo rozhodovat o zahraničních otázkách ČR, tak pak ať si odpovídá sám on před občany ČR. Když ČR vstupovala do EU, dělo se tak na základě celostátního referenda. Není nic legitimnějšího, než aby občané měli právo posoudit, zda chtějí setrvat či nesetrvat v této instituci, případně v jiných, v nichž jsme vázáni mezinárodními závazky, rovněž otázkou celostátního referenda,« zdůraznil Grospič s tím, že je to zcela legitimní právo, které patří lidem, a KSČM to ctí a chce lidem toto právo vrátit.

»Máme jedinečnou historickou příležitost dokázat, že nám jde skutečně o zájem rozšířit podíl našich občanů na demokratické formě způsobu vlády,« uvedla za hnutí ANO Helena Válková. Konečný návrh podle ní musí mít limity, aby zákon nebyl nástrojem populismu. Podobně jako předsedkyně sněmovní ústavní komise Kateřina Valachová (ČSSD) a Mikuláš Ferjenčík (Piráti) se vyslovila pro to, aby se základem pro další jednání stala předloha ČSSD, protože vychází z někdejšího vládního návrhu, a je podle Valachové kvalitní.

Sněmovní kluby podporující referendum se prozatím podle informací z ústavní komise shodují na tom, že pro vyhlášení referenda by měl být potřebný souhlas nejvýše 500 tisíc občanů. Předloha ČSSD předpokládá vyšší počet podpisů, návrhy SPD a KSČM mnohem nižší. Podmínkou pro platnost výsledku referenda by měla být podle dosavadních debat v komisi účast nejméně 30 až 35 procent voličů.

Pro schválení ústavního zákona je nutné ve Sněmovně i v Senátu třípětinová většina. Senátoři z ústavní komise jsou většinově skeptičtí k uzákonění pravidel obecného referenda. Žádný ze tří poslaneckých návrhů by pravděpodobně nezbytný souhlas horní komory nezískal. Kompromis bude ve Sněmovně nutný, ani ten však v Senátu nemusí projít.

