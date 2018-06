FOTO - Pixabay

Na pospas osudu v saharském písku

Alžírsko nechalo v uplynulých 14 měsících 13 000 migrantů na pospas osudu na Sahaře, a to včetně těhotných žen a dětí. Běžence severoafrická země poslala zpět do pouště bez jídla a vody, a přinutila je jít dlouhou cestu zpět pod žhnoucím sluncem...

Někteří zemřeli. Počty nedobrovolně deportovaných migrantů Alžírsko nezveřejňuje. Agentura AP se opírá o odhady Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a sdělení přeživších.

Vyhoštění migranti se pomalu objevují na horizontu, z dálky vypadají jako zrnka písku. Teplota v poušti dosahuje kolem 48 stupňů.

V Nigeru, kam většina z nich míří, šťastlivci kulhají přes opuštěných 15 kilometrů v zemi nikoho k pohraniční vesnici Assamaka. Další bloumají i několik dnů, než je zachrání pracovníci OSN. Neznámý počet migrantů při cestě zemře. Více než 20 přeživších v rozhovoru s AP uvedlo, že v jejich skupině byli lidé, kteří v poušti zkrátka zmizeli.

Každý byl sám

»Ženy i muži leželi mrtví na zemi... Další zmizeli v poušti, jelikož neznali cestu,« uvedla Janet Kamarová, která pochází z Libérie a byla při cestě těhotná. »Každý byl zkrátka sám,« dodala s tím, že než je zachránila OSN, ztratila při posledních dvou dnech cesty pojem o čase. »Přišla jsem o syna, o mé dítě,« pokračovala. Nebyla jsem jediná, o dítě přišla i další žena, které bylo kolem dvaceti let, dodala.

Alžírsko přitvrdilo v deportacích migrantů v říjnu loňského roku, zatímco EU začala více tlačit na severoafrické země, aby odmítaly běžence mířící do Evropy.

Mluvčí EU uvedl, že Brusel o počínání Alžírska ví, ale svrchované státy mají možnost migranty vyhostit, pokud je to v souladu s mezinárodním právem. Na rozdíl od Nigeru Alžírsko příspěvky EU, které jsou určeny na pomoc s migrační krizí, nepobírá. Země nicméně v letech 2014-17 podle AP od EU obdržela 111,3 milionu USD pomoci.

Bod nula v poušti

Migranti v rozhovorech s AP uvedli, že byli v Alžírsku shromažďováni po stovkách. Museli nastoupit do nákladních vozů, kde se tísnili během několikahodinové cesty k tzv. bodu nula v poušti. Tam byli vysazeni a bylo jim ukázáno, kudy dojdou do Nigeru; někdy byla jako donucovací prostředek použita pistole.

»Byli tam lidé, kteří to neunesli. Sedli si na zem a my je tam nechali. Příliš trpěli,« uvedl 18letý Aliou Kande ze Senegalu s tím, že viděl téměř 10 lidí skácet se vyčerpáním. Jeho skupina asi 1000 migrantů šla pouští od 08:00 do 19:00, řekl. Někteří se ztratili a už je nikdy neviděl. »Nechali nás v poušti, bez našich telefonů, bez peněz,« řekl.

Výpovědi migrantů podle ČTK potvrzují videa, která v uplynulých měsících získala agentura AP. Na nich jsou zachyceny stovky migrantů vystupujících z nákladních vozů a odcházejících do pouště, na několika snímcích se objevují i vojáci, kteří na odchod dohlíží. Dva migranti v rozhovoru s AP uvedli, že na ně bezpečnostní síly střílely.

Sahara zabíjí rychle a nezanechává po sobě stopy. Mezinárodní organizace pro migraci odhaduje, že na každého jednoho mrtvého migranta ve Středozemním moři připadají dva, kteří se ztratí v poušti. Od roku 2014 tak podle IOM mohlo na Sahaře zemřít až 30 000 uprchlíků.

(rj)