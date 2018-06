Podle předpokladů ze skupiny E postupují Brazilci a Švýcaři

Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa v Rusku v závěrečném utkání ve skupině E remizovali 2:2 s Kostarikou a díky bodu postoupili z druhého místa do osmifinále, kam doprovodí první celek tabulky Brazílii. Soupeřem Švýcarů ve vyřazovací části bude Švédsko. Brazílie vyhrála v závěrečném duelu skupiny E v přímém souboji o postup nad Srbskem 2:0 a podle předpokladů prošla z prvního místa do osmifinále. V něm si v pondělí zahrají s Mexikem. Největšího favorita na zlato dnes poslal v Moskvě do vedení Paulinho v 36. minutě a pojistku přidal v polovině druhé půle Thiago Silva.

Švýcaři dvakrát vedli zásluhou Blerima Dzemailiho a Josipa Drmice, ale Kostarika ukončila střelecký půst na šampionátu a pokaždé vyrovnala. Nejprve se trefil Kendall Waston a v samotném závěru si penaltu Bryana Ruize smolně srazil do branky gólman Yann Sommer.

Úvod utkání patřil Kostarice, která už před zápasem měla jistotu, že skončí ve skupině a čtvrtfinále z roku 2014 neobhájí. V šesté minutě nebezpečně hlavičkoval Borges a chvíli nato dobře střílel Ruiz, ale brankář Sommer v obou případech předvedl pohotové zákroky.

O pět minut později už sice Colindres technickou střelou Sommera překonal, ale míč skončil na břevně. Ve 21. minutě si švýcarský gólman poradil s ranou Ovieda a dal tak šanci spoluhráčům udeřit na opačné straně. Po půlhodině hry sklepl Embolo centr k Dzemailimu, který se z malého vápna nemýlil.

Odměny za aktivní hru se Kostarika dočkala po přestávce - v 56. minutě se po rohovém kopu prosadil hlavou Waston. Kostarika se tak dočkala prvního gólu na mistrovství, když v Rusku skórovala jako poslední ze všech účastníků. Stejně jako před čtyřmi lety se tak prosadily všechny týmy.

Švýcarsko inkasovaná branka probrala a v 79. minutě Drmic trefil břevno. Dvě minuty před koncem už se střídající útočník dočkal. Po podklouznutí jednoho z obránců se dostal snadno k míči a poslal ho přesně k tyči. Vzápětí sice rozhodčí nařídil penaltu ve prospěch Kostariky, video však upozornilo na ofsajd a pokutový kop byl odvolán.

Vzápětí ale Zakaria fauloval Campbella a Kostarika se už tentokrát penalty dočkala, i když jí k tomu pomohla velká dávka štěstí. Střela Ruize se totiž odrazila od břevna do hlavy gólmana Sommera a od ní do branky.

Pětinásobní mistři světa Brazilci dokázali napravit úvodní remízu 1:1 se Švýcarskem a v následných dvou zápasech skupiny si proti Kostarice a Srbsku připsali výhry 2:0. "Kanárci" tak odvrátili hrozbu, že by poprvé od roku 1966 neprošli do vyřazovací fáze.

Srbsko skončilo v tabulce třetí. K prvnímu postupu pod samostatnou hlavičkou mu nepomohlo ani úvodní vítězství nad Kostarikou, protože v dalších dvou zápasech se Švýcarskem a Brazílií nezískalo ani bod.

Srbové potřebovali zvítězit a začali aktivně, větší šanci to ale nepřineslo. Už po deseti minutách musela ze hry kvůli zranění jedna z brazilských hvězd obránce Marcelo, kterého nahradil Felipe Luís.

První větší šanci měli "Kanárci" v 25. minutě, kdy se z úhlu probojoval ke střele Neymar, ale brankář Stojkovič jeho pokus tečoval mimo. O jedenáct minut později už Brazílie vedla. Coutinho krásnou kolmicí poslal do úniku Paulinha a ten špičkou kopačky dloubl balon do sítě přes vybíhajícího brankáře.

Coutinho potvrdil roli nejlepšího brazilského hráče na turnaji a jako první na probíhajícímu šampionátu zaznamenal gól nebo asistenci v každém ze tří utkání. Na kontě má dvě branky a jednu přihrávku.

Ještě do pauzy mohl zvýšit Neymar, chytrým obstřelem však mířil o kousek mimo. Nejdražší hráč světa, který jen chvíli před MS vyléčil operovanou nohu, se neprosadil ani v 57. minutě, kdy ho v úniku vychytal Stojkovič.

Srbové pak přidali a po hodině hry mohli srovnat. Po chybě brankáře nejprve Mitrovičovu hlavičku stačil zblokovat Silva a útočník balkánského týmu pak po centru hlavou mířil jen do brazilského gólmana.

"Kanárci" si v době největšího srbského náporu pomohli standardkou. Na Neymarův roh se pověsil Silva a hlavou vstřelil svůj druhý reprezentační gól za poslední tři roky. Balkánský tým marně reklamoval údajný faul Mirandy.

Brazílie se uklidnila a už ji nemuselo mrzet, že další šance neproměnila. Na MS vyhrála nad evropským celkem teprve podruhé za posledních osm utkání a protáhla více než roční sérii neporazitelnosti na 14 zápasů.

Skupina E

Srbsko - Brazílie 0:2

Branky: 36. Paulinho, 68. Thiago Silva. Rozhodčí: Faghaní - Sokhandan, Mansourí (všichni Írán) - Irrati (video, It.). ŽK: Ljajič, Matič, Mitrovič (všichni Srb.). Poločas: 0:1. Diváci: 44 190.

Srbsko: Stojkovič - Rukavina, Milenkovič, Veljkovič, Kolarov - Matič, Milinkovič-Savič - Tadič, Ljajič (75. Živkovič), Kostič (82. Radonjič) - Mitrovič (89. Jovič). Trenér: Krstajič.

Brazílie: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Marcelo (10. Felipe Luís) - Casemiro, Paulinho (66. Fernandinho) - Willian, Coutinho (80. Augusto), Neymar - Gabriel Jesus. Trenér: Tite.

Švýcarsko - Kostarika 2:2

Branky: 31. Dzemaili, 88. Drmic - 56. Waston, 90.+3 vlastní Sommer. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.) - Zwayer (video, Něm.). ŽK: Lichtsteiner, Zakaria, Schär - Gamboa, Campbell, Waston. Poločas: 1:0. Diváci: 43 319.

Švýcarsko: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Shaqiri (81. Lang), Xhaka, Dzemaili, Behrami (60. Zakaria), Embolo - Gavranovic (69. Drmic). Trenér: Petkovic.

Kostarika: Navas - Gamboa, Acosta, González, Waston, Oviedo - Colindres (81. Wallace), Borges, Guzmán, Ruiz - Campbell. Trenér: Ramírez.

Konečná tabulka

1. Brazílie 3 2 1 0 5:1 7 2. Švýcarsko 3 1 2 0 5:4 5 3. Srbsko 3 1 0 2 2:4 3 4. Kostarika 3 0 1 2 2:5 1





