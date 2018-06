Karolína Plíšková vyřadila Strýcovou, poté vypadla se Sabalenkovou

Karolína Plíšková zvládla na trávě v Eastbourne ve 3. kole duel s krajankou Barborou Strýcovou a dál živí naději na obhajobu titulu. Druhá nasazená tenistka zvítězila za necelou hodinu a půl 6:3, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále, v němž podlehla Bělorusce Aryně Sabalenkové ve třech setech.

»Necítím se tady pod tlakem, přestoře jsem tu jeden rok hrála finále a další získala titul. Cítím se dobře, každý rok tady předvádím dobrý tenis. Lidi mi chodí fandit, což je úžasné. Doufám, že zůstanu co nejdéle,« řekla Plíšková na kurtu.

Šestadvacetiletá tenistka sebrala turnajové čtrnáctce v každém setu dvakrát podání. V úvodní sadě dokázala Strýcová na první brejk hned odpovědět a vyrovnat, v osmém gamu ale opět na servisu zaváhala a světová sedmička šanci využila. Plíšková vyhrála pět her v řadě, získala první set a ujala se vedení 3:0 ve druhém.

Strýcová sice opět zabojovala a snížila na 2:3, manko ale zlikvidovat nedokázala. Plíšková si při podání soupeřky vypracovala v deváté hře dva mečboly, využila ale až třetí v následujícím gamu. Strýcovou porazila v pátém vzájemném zápase počtvrté a oplatila jí loňskou porážku z jediného dosavadního duelu na trávě v Birminghamu.

»I když to bylo 6:3, 6:4, neřekla bych, že to bylo snadné. Jsem ráda, že se zápas od zápasu zlepšuji a doufám, že to bude příště ještě lepší. Myslím, že bych mohla lépe podávat než dnes,« připustila Plíšková, že na zeleném pažitu zatím není doma.

Šestadvacetiletá Plíšková se proti Sabalenkové trápila na podání a jen v úvodním setu nabídla soupeřce sedm brejkbolů, Sabalenková dva využila, a přestože sama jednou přišla o podání, za 44 minut se ujala vedení. Ve druhé sadě Plíšková úspěšnost prvního servisu zlepšila a po půlhodině vyrovnala.

V rozhodující sadě ale Češka opět střídala vydařené výměny s propady. Po úvodní ztrátě podání sice dokázala soupeřce dvakrát sebrat servis a ujala se vedení 4:1, zápas ale nedotáhla. Sabalenková si vynutila tie-break a v něm proměnila hned první mečbol.

Dvacetiletá Sabalenková si tak připsala první vítězství nad hráčkou z elitní desítky světového žebříčku v kariéře. V semifinále ji čeká Polka Agnieszka Radwaňská.

(zr)