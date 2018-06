FOTO - wikimedia commons

Sarkozyho role ve vraždě Muammara Kaddáfího

Kandidát na prezidenta Nicolas Sarkozy obdržel kdysi od Muammara Kaddáfího volební dar 50 milionů eur, a právě díky této podpoře se mu podařilo vyhrát prezidentské volby... Nebyl to zrovna dobrý nápad, Kaddáfí nebral v úvahu, že západní politici považují zradu, podvod a klam za legální prostředky politické praxe.

Během následujícíh let měl pro Libyi tento nápad katastrofální následky. Byl to Sarkozy, kdo vedl útok západních sil (v roce 2011) proti stabilní Libyi. Francie to byla, která tehdy 17. března podala válečnou rezoluci č. 1973 v OSN. USA neměly v úmyslu Kaddáfího svrhnout, protože CIA a libyjská tajná služba úspěšně bojovaly proti islámských extremistům z al-Kajdá.

FOTO - wikipedia commons

Z obavy, že se proto válku nepodaří prosadit, dal Sarkozy letectvu rozkaz začít bombardoval Libyi, a to ještě před koncem zasedání Rady bezpečnosti. Nenávisti islámských teroristů proti Libyi využila francouzská tajná služba, spojila se s nimi a společně s Británií a USA jim probombardovali cestu do Tripolisu. Velitelem Tripolisu se stal Abdel Hakim Belhaj (chycený v roce 2004 CIA v Kuala Lumpuru, dopravený do Tripolisu a zde šest let držený ve vězení jako emir al-Kajdá). Další výtečník s vysokou funkcí byl Ben Hač, dopadený v Bejrútu CIA a odsouzený k pěti letům vězení v Tripolisu. A Kaddáfí byl právě jimi posléze bestiálně zavražděn...

Několik dnů před začátkem bombardování se přihlásil ke slovu druhý nejstarší syn Kaddáfího Sajf Islám a označil Sarkozyho za klauna, jehož volební boj financovala Libye, takže žádal vrácení peněz. Sdělovací prostředky Mediapart uveřejnily ještě v roce 2011 kopie libyjských dokumentů, které potvrzují prodejnost Sarkozyho. A 29. dubna 2012 byl ve Vídni vytažen z Dunaje mrtvý bývalý naftový ministr Šukri Ganim. Mohl být totiž důležitým svědkem proti Sarkozymu. V jeho deníku je mnoho poznámek o převodu peněz Sarkozymu. Pak existuje také výpověď Ziada Takieddineho, který tvrdí, že předal v Paříži tři kufry bankovek, jeden přímo do bytu francouzského prezidenta. Na základě této výpovědi byl Sarkozy přechodně uvězněn. Teď mu hrozí další problém.

Dne 23. února 2018 byl proveden atentát na Kaddáfího bankéře Bašíra Saleha v Johannesburgu. Vražedné komando ale nemělo úspěch, Saleh přežil těžce zraněn a nachází se na neznámé rehabilitační klinice ve Spojených arabských emirátech. Jeho výpověď by totiž podpořila tezi, že Západem způsobená katastrofa sloužila jen k tomu, aby zakryla prodejnost předního francouzského politika...

Podle květnového COMPACT Magazin a dalších pramenů přeložil I. HRSTKA