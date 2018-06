Ilustrační FOTO - Haló noviny

O čem také tento týden jednala Sněmovna

Vodáci si možná dají pivo a panáka bez pokuty

Pokuty pro vodáky za plavbu pod vlivem alkoholu možná budou zrušeny. Sněmovna tento poslanecký návrh v prvním kole podpořila, ačkoli odpůrci z ANO, KSČM, ČSSD a KDU-ČSL požadovali jeho zamítnutí. Chybělo jim k tomu však pět hlasů.

K návrhu, iniciovanému Piráty a spolupodepsanému poslanci všech klubů kromě ČSSD, se záporně postavila vláda ANO. Její předseda Andrej Babiš oznámil, že kabinet připraví vlastní novelu, která umožní konzumaci alkoholu v rozumné míře pro vodáky, cyklisty nebo lyžaře. Proti zrušení nulové tolerance k alkoholu v dopravě se opět postavil ministr dopravy Dan Ťok (ANO). »Chtěl bych apelovat na to, abychom limit neproráželi v žádném modu dopravy,« uvedl.

Piráti argumentovali tím, že změna plavebního zákona by měla pouze dekriminalizovat, ne plně legalizovat pití alkoholu na vodě. V platnosti zůstane ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních. Novela ruší sankci za plavbu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, která nyní může dosáhnout až 100 tisíc korun. Vztahovat se má na kapitány a členy posádky malých plavidel, která nejsou poháněna strojem. Na řidiče vodních skútrů nebo posádky motorových člunů se tedy zrušení vztahovat nebude. Poslanci možná novelu z popudu Jaroslava Foldyny (ČSSD) omezí – zrušení by se nevztahovalo kvůli možnosti střetu s velkými plavidly na velké toky.

Zastánci změny odráželi námitky jejích odpůrců, podle nichž jsou vodáci pod vlivem alkoholu nebezpečnější sobě i ostatním, protože mají sníženou schopnost úsudku o svých schopnostech. Podle obhájců novely jsou nebezpečnější nezkušení vodáci, kteří přecení své síly. Názory se různí stranicky i v klubech. Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik je přesvědčen o tom, že v našem prostředí prolamovat nulovou toleranci je škodlivé, byl jedním z těch, kdo navrhl zamítnutí předlohy. Za KSČM návrh podepsali Jiří Valenta a Ivo Pojezný. »Když si dáte poháreček na vodě nebo na sjezdovce, nic se nestane. Proč buzerovat slušné lidi, kteří jsou opatrní a nic neudělali. Pokud se však člověk opije a zaviní neštěstí nebo spáchá trestný čin, měl by být tvrdě potrestán. Musí vědět, kdy má dost,« tvrdí Pojezný.

Podobnou novelu, která by měla umožnit cyklistům jízdu po vypití dvou piv nebo skleničky vína, projednává Senát. Obdobný předloňský návrh senátorů Sněmovna v předvolebním složení nestihla projednat za rok.

Úředníci nebudou moci být krajskými zastupiteli

Sněmovna odmítla, aby státní úředníci včetně ministerských náměstků směli do budoucna zůstat řadovými krajskými zastupiteli. Zamítnutí prosadilo ANO s pomocí SPD, KSČM, Pirátů a ČSSD.

Novely o krajských volbách byly reakcí na spory o krajský mandát předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, zvolené předloni do středočeského zastupitelstva, které ji navzdory tlaku ministerstva vnitra odmítlo křesla zbavit. Mandátu se vzdala až v polovině loňského roku po dohodě předsedy STAN Petra Gazdíka s tehdejším ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), že zákon o krajských volbách bude jeho novelou uveden do souladu se služebním zákonem, který úředníkům dává možnost být krajskými zastupiteli.

Jiří Strýček (ANO) se přikláněl k právnímu výkladu, podle něhož jsou oba zákony v souladu. Novelu označil za nesystémovou. Podle Gazdíka je nesystémová současná situace, kdy »ministr může být krajským zastupitelem, ale jeho úředníci ne«. Uvedl ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (ANO), která se krajského mandátu jako náměstkyně ministra musela vzdát, ale jako ministryně by krajskou zastupitelkou mohla být. Vít Rakušan (STAN) poznamenal, že navíc úředníci smějí být obecními zastupiteli, nikoli krajskými. Podle Leo Luzara (KSČM) by bylo vhodnější přitvrdit zákon o obecních volbách. Kromě Drábové a Dostálové se krajského mandátu museli vzdát někdejší náměstek ministra školství Robert Plaga (ANO) a náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková (ČSSD).

Prezidenta se střet zájmů nedotkne

Zákon o střetu zájmů se nebude vztahovat také na prezidenta, jak chtěla skupina poslanců v čele s Piráty. Sněmovna vrátila novelu o střetu zájmů na návrh Petra Sadovského (ANO) předkladatelům k dopracování.

Předloha měla také omezit kumulaci odměn z politických funkcí, což se stalo hlavním tématem debaty. Po hlasování se dostali do sporu zejména Piráti a ANO. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v reakci na hlasování klubu ANO pro vrácení normy k dopracování prohlásil, že hnutí »potopilo své principy«. Šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek kontroval, že se nejednalo o zamítnutí návrhu, který je v současné podobě »právním paskvilem«. Michálek na to připomněl, že předlohu podepsali i nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá a profesorka práva Helena Válková (obě ANO). Malá svůj podpis zdůvodnila tím, že kumulaci funkcí je nutné vyřešit. »Je třeba najít koncepční a systémové řešení,« řekla. Válková na rozdíl od Malé návrh Sadovského nepodpořila. V diskusi podotkla, že předloha není v nejjednoznačnější podobě, ale podporuje ji kvůli »politickému vyznění«.

Normě hrozilo i zamítnutí, což požadoval Marek Benda (ODS), který pokládá za »naprosto nemravné«, že by politik nebyl plně placen za druhou funkci, kterou vykonává na plný úvazek. Je to podle něj v rozporu se zdravým rozumem. Proti tomu se ohradil předseda Pirátů Ivan Bartoš. »Není fér brát za plný úvazek plné peníze, když ho nemůžu vykonávat,« zdůraznil. Návrh mj. stanovil, že v případě souběhu více funkcí by veřejnému funkcionáři náležela odměna jen za funkci, která je ve výčtu v zákoně uvedena nejvýše.

(ku)