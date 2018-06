Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vznikla Česká jaderná asociace

Nově vzniklá Česká jaderná asociace chce podpořit a prosadit dostavbu bloků jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Členové asociace se chtějí setkat s ministrem průmyslu, řekl Jan Prachař, předseda představenstva České jaderné asociace a někdejší ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů. Asociace, kterou v květnu založili odborníci na energetiku, chce hájit jádro jako součást vyváženého energetického mixu v ČR. Členové asociace se sešli na první valné hromadě v Českých Budějovicích.

»Naši členskou základnu začneme rozšiřovat o další odborníky a chceme dát první impuls veřejné správě, že je potřeba uchopit energetiku a rozhodnout, protože není na co čekat. Rádi bychom se sešli i s ministerstvem průmyslu a obchodu a nastínili jim kroky, které by byly možné a které by vedly k rozhodnutí, jakou cestou by se česká energetika měla vydat,« řekl Prachař.

Zakládajících členů asociace je šest. Jsou mezi nimi Radek Trtílek z ÚJV Řež i rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Marek Vochozka. »Jsme odborně připraveni podpořit přípravu i prosazení záměru postavit nový jaderný zdroj. Jeho výstavba by vedla k posílení české ekonomiky a pomohla zachovat vzdělání v jaderné oblasti, kterým české firmy a vysoké školy stále ještě disponují,« uvedl Vochozka.

Obnovitelné zdroje energie nedokážou podle Prachaře zajistit energetickou bezpečnost, soběstačnost a stabilitu. Proto je třeba dostavět Dukovany i Temelín. »V České republice nemáme mnoho možností, jak obnovitelné zdroje energie v masivním měřítku využít. Nemáme moře pro vybudování větrných parků, jako má Německo, Belgie a Nizozemí, ani vysoké hory, kde bychom využili energii z vodních elektráren jako Rakousko,« řekl Prachař.

(ng)