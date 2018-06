Ilustrační FOTO - Haló noviny

Merkelová: Dohoda o migraci je klíčová…

Dohoda o migrační politice je klíčová pro další osud Evropské unie. Prohlásila to spolková kancléřka Angela Merkelová ve Spolkovém sněmu před dvoudenním summitem EU, který odpoledne začal v Bruselu. Dodala, že pokud se nedohodne všech 28 zemí, bude se muset zvážit v migrační politice užší spolupráce jen několika zemí, které jsou ochotny problém řešit.

»Evropa má mnoho problémů, ale migrace by se pro Evropskou unii mohla stát osudovou,« řekla Merkelová před německými poslanci. Rovněž uvedla, že podle ní EU nebude na summitu schopna dosáhnout dohody o společné azylové politice. O její reformu se Unie snaží neúspěšně už několik let. Pokud se země EU na společné azylové politice nedohodnou, měla by podle ní v krátké době vzniknout koalice ochotných, tedy že by v této otázce měly některé země Evropské unie navázat užší spolupráci. Kancléřka rovněž prohlásila, že EU se musí snažit uzavřít migrační dohodu s africkými zeměmi, podobně jako to udělala před dvěma lety s Tureckem. Za pomoc se snížením přílivu migrantů Unie Ankaře tehdy mezi jiným slíbila finanční pomoc, obnovení zamrzlých vstupních rozhovorů a zrušení vízové povinnosti pro Turky.

Díky dohodě s Tureckem se masový příliv migrantů do Evropy přes Turecko a Řecko téměř zastavil, pokračuje ale příliv migrantů přes Středozemní moře z Afriky do Itálie. Merkelová také hájila svá prohlášení z roku 2015, jimiž otevřela bránu migrantům do Evropy. Za tento svůj postoj sklízí dodnes od některých kritiku. »Ve výjimečné situaci jsme řekli, že pomůžeme, a dnes, stejně jako tehdy, si myslím, že to bylo správné rozhodnutí,« řekla a tvrdila také, že lídři Rakouska a Maďarska ji tehdy osobně požádali o pomoc, když migranti začali proudit do jejich zemí. Podle Merkelové Evropa potřebuje společné řešení, v některých otázkách stále panují rozpory, ale všichni v Evropě se také shodnou, že je třeba migraci snížit, že je nutné zastavit pašeráky a posílit vnější hranice Evropské unie.

