Nominace na Ženu roku 2018

Porotkyně a porotce při posuzování nominačních archů, které jednotlivci a subjekty mohli zasílat do poloviny června na adresu Komise žen. Rozhodování nebylo jednoduché.

Letošní cena pro aktivní členky KSČM, které svou činností ve veřejném prostoru pomáhají dalším občanům a přispívají tak k tomu, že naše města, obce, spolky a celá společnost žije lépe, radostněji a kvalitněji, zná nositelky.

Jak jsme informovali v Haló novinách, 22. června zasedla v Praze porota ve složení: čtrnáct členek Komise žen ÚV KSČM, místopředsedkyně ÚV Kateřina Konečná a šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar, a z 24 nominací, které zaslali jednotlivci i subjekty, vybrala pětici Žen roku 2018 a jednu nositelku zvláštního ocenění. Jejich jména budou oznámena v říjnu na slavnostním setkání u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR, kam budou všechny nominované pozvány. Dnes vás v abecedním pořadí seznámíme s nominacemi. Všechny tyto ženy jsou svým celoživotním úsilím inspirací pro ostatní.

Eva BADINKOVÁ, Bystřice pod Hostýnem

Krajská zastupitelka, aktivně pracuje jako místopředsedkyně ZO KSČM, je členkou OV v Kroměříži, kandidovala do Senátu. Její doménou je organizování besed pro občany z oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, bezpečnosti, domácího násilí. Aktivně se zapojila do práce školských rad na dvou středních školách. V současné době se pustila do boje za záchranu a zachování zdravotní péče ve Zlínském kraji.

Dáša BAZALKOVÁ, Branky u Valašského Meziříčí

Předsedkyně ZO KSČM, předsedkyně Českého svazu žen v místě, členka LKŽ. Angažuje se v sociální oblasti.

Zuzka BEBAROVÁ RUJBROVÁ, Brno

Byla dlouholetou velmi známou a pracovitou poslankyní a političkou. Tři období pracovala jako předsedkyně petičního výboru, vedla vězeňský podvýbor, pracovala v delegaci OBSE. Je aktivní v mysliveckém spolku.

Ludmila BOHÁČKOVÁ, Křtiny

Dlouholetá předsedkyně ZO KSČM Křtiny, vede se synem pionýrskou skupinu, pořádají různé vzdělávací akce pro děti i dospívající mládež v oblasti šetrného přístupu k přírodě.

Jaroslava BOUDNÁ, Vyskeř

Od roku 1992 je předsedkyní spolku Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily. V čele sdružení stojí již 25 let. Je duší festivalu Patříme k sobě, během něhož Semily hostily téměř 300 účastníků ze dvou desítek zařízení sociální péče pěti krajů ČR. Je členkou krajské rady zdravotně postižených. Je maminkou tělesně postiženého syna.

Marie HANISCHOVÁ, Most

Je velmi angažována v Klubu českého pohraničí – jako předsedkyně Oblastní rady KČP Most, hospodářka a členka Ústecké KR KČP a Národní rady. Ačkoli ji opustil manžel, vychovala pět dětí, nyní vychovává dvě vnučky. Je dobrovolnicí v mostecké nemocnici, velmi aktivní v propagaci KČP na sociálních sítích.

Hana HORSKÁ, Moravská Třebová

Radní Moravské Třebové, zastupitelka Pardubického kraje. Je pedagožkou základní školy a současně malířkou využívající pro svou tvorbu originální výtvarnou metodu. Její výstavy jsou společenskou událostí města i širšího regionu. Je moderátorkou a duší řady akcí KSČM v Moravské Třebové.

Milada KOCOURKOVÁ, Svitavy

Navzdory vysokému věku je stále veřejně činná, zajímá se o veřejné dění. Své názory na současnost i obavy o uchování mírového života pro všechny vkládá do svých básní, které také s radostí recituje na akcích LKŽ, KSČM či dalších vlasteneckých spolků.

Erika KOHOUTOVÁ, Rudoltice

Předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí, členka výboru pro sociální věci a neziskový sektor Zastupitelstva Pardubického kraje. Bývalá místostarostka Rudoltic, nyní tamní zastupitelka. V obci založila před 23 lety s předsedou ZO tradici prvomájových veselic. Je předsedkyní LKŽ Lanškrounsko a členkou RR LKŽ, členkou ÚV KSČM, členkou odborného zázemí strany.

Mária KOUDELOVÁ, Adamov

Dlouholetá odborářka a funkcionářka OS Kovo, která se angažuje o zlepšení života pracovitých a slušných občanů. Navštěvuje podniky a účastní se kolektivních vyjednávání o zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců. Kandidovala do Senátu.

Marie KÖHLEROVÁ, Liberec

Je za ní celoživotní aktivní práce pro ženské a komunistické hnutí. Je stále aktivní v LKŽ Liberec, předsedkyně organizace. Dále je předsedkyní ZO KSČM, členkou pléna OV a VV, aktivně pomáhá při pořádání dětských akcí. Běžně zapojuje do této činnosti i bezpartijní ženy, které její aktivitu následují.

Jaroslava KRISTENOVÁ, Moravičany

Dlouholetá členka a funkcionářka OV KSČM Šumperk.

Helena KUBRTOVÁ, Týniště nad Orlicí

Pracovala v řadě funkcí, nyní se navzdory věku stále angažuje v činnosti Česko-ruské společnosti a patří k neúnavným organizátorkám soutěží mládeže v ruském jazyce.

Stanislava MALKUSOVÁ, Karlovy Vary

Aktivní členka LKŽ a KČP, navzdory vysokému věku je stále aktivní v ZO KSČM, ráda každému pomůže v nouzi.

Helena MĚŠŤANOVÁ, Ráječko

Je místopředsedkyní ZO KSČM Ráječko a předsedkyní místní organizace Českého červeného kříže. Pomáhá organizovat společenské a sportovní akce v obci.

Alena NOVOTNÁ, Lázně Toušeň

Dlouhodobě pracuje jako členka OV KSČM Praha-východ, je členkou LKŽ, KČP a Společnosti česko-kubánského přátelství. Patří k nejpilnějším dopisovatelům Zpravodaje OV východ. Navzdory zdravotnímu stavu je velmi aktivní.

Marie ONDRÁČKOVÁ, Týniště

Je duší všech úspěšných akcí v Týništi a okolí, pracuje několik volebních období v zastupitelstvu města.

Alena PÍRKOVÁ, Šumperk

Dlouholetá členka a funkcionářka OV KSČM Šumperk.

Marta SEMELOVÁ, Praha

Dlouholetá pražská zastupitelka, předsedkyně klubu zastupitelů KSČM, předsedkyně pražské stranické organizace. Ve všech svých aktivitách vystupuje na povrch její opravdový zájem o starosti a problémy neprivilegovaného člověka. Nechybí na protestech a demonstracích občanů, odborářů, odpůrců válek apod. Je oblíbenou moderátorkou akcí, které pořádá KSČM pro veřejnost. Je uznávanou odbornicí na školství.

Jitka SUTNAROVÁ, Starý Plzenec

Dlouholetá předsedkyně ZO KSČM ve Starém Plzenci a předsedkyně spolku Hůrka a Radyně, který se stará o historické a kulturní památky. Členka ČSŽ. Díky její aktivitě, obětavosti a snaze spolupracovat s ostatními spolky je ve městě pořádána každoroční oslava MDŽ. Se spolkem se podílela na vybudování Kupecké stezky ve Starém Plzenci, pořádání ročníků Radoušových her na hradě, organizování přednášek pro veřejnost a výletů. Svým elánem strhává k aktivitě ostatní.

Květa ŠLAHÚNKOVÁ, Drnek

Předsedkyně RR LKŽ. Navrhovatelé o ní napsali, že je milá, snaživá, ochotná, obětavá, vstřícná a spolehlivá žena, která se nikdy nemračí a umí poradit a podat pomocnou ruku.

Ludmila ŠNEBERKOVÁ, Ostrov

Jako mladá členka strany je aktivně zapojena do práce Komise mládeže ÚV KSČM, je předsedkyní krajské komise mládeže a členkou ÚV KSČM. Pracuje v městském zastupitelstvu v Ostrově, na podzim povede tamní kandidátku.

Blanka TÝŘOVÁ, Libochovice

Celá léta se aktivně stará o propagaci strany jak ve vývěsní skříňce, tak prostřednictvím distribuce Haló novin. Je členkou střediskové rady KSČM v Libochovicích. Členka ČSBS.

Miroslava VAŠÍČKOVÁ, Rájec-Jestřebí

Je dlouholetou a uznávanou zastupitelkou města Rájec–Jestřebí, kde působí ve funkci předsedkyně komise pro občanské záležitosti. Aktivní ve svazu tělesně postižených, pořádá vzdělávací a rehabilitační zájezdy.

