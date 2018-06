Pohled na účastníky panelové diskuse o Korejském poloostrově.

Klíčové je nastolit důvěru mezi oběma Korejemi

V roce 1985 jsme si neuměli představit sjednocení Německa, a přece se to v roce 1990 stalo. Je to analogické k situaci na Korejském poloostrově, nebo není? Taková byla »hozená rukavice« do panelové diskuse na téma »Korea: Je sjednocení v dohlednu, či nedohlednu?«. Uspořádalo ji v minulých dnech v Praze na Novotného lávce Družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia Fontes Rerum.

Sjednocení obou Korejí není na pořadu dne. Bude to dlouhodobý proces – na tom se shodli všichni panelisté, ačkoli vidí kořeny problému jinak. Koreanista Tomáš Horák, ve vleku mainstreamového vnímání, se domnívá, že »se musí vyřešit denuklearizace Korejského poloostrova, tedy pokud KLDR vyklidí své pozice«. Haló noviny požádaly o vysvětlení, proč má denuklearizaci provádět jen Severní Korea, když v jižní části jsou přítomny americké vojenské základny, i jih je tedy značně militarizován. Kromě Horákovy odpovědi o »nevypočitatelnosti severokorejského režimu« následovalo také vysvětlení politologa profesora Oskara Krejčího. Denuklearizace se týká jen severní části, neboť v jižní nejsou jaderné zbraně. A ostatně světová rovnováha v oblasti se opírá o »balanc mezi Čínou a USA«. Jaderný potenciál KLDR nelze však ani zdaleka srovnat s jinými jadernými zeměmi, vysvětlil Krejčí. Pozice KLDR je založena na tezi, že na jaderné mocnosti se neútočí. »Kdyby měl Saddám Husajn jadernou zbraň, pravděpodobně by jeho země nebyla přepadena,« řekl Krejčí. A je zde i jiný precedent, který pořadatelé debaty přímo zmínili: vedení KLDR sleduje světový trend a ví, jak dopadl Kaddáfí, když se vzdal vývoje jaderných zbraní…

Jihokorejský velvyslanec v ČR Seoung-Hyun Moon v debatě vyjádřil obavy, že KLDR svými programy Jižní Koreu ohrožuje, »ostatní sousedé nám nevyhrožují«. Podobné příběhy o tom, kdo koho ohrožuje, se však vyprávějí i v KLDR, reagoval Krejčí, podle něhož je podstatné vyskočit z bludného kruhu vzájemného obviňování. Základem obnovy vztahů se musí stát obchod. »Potřebujeme flexibilní reciprocitu – na vstřícný krok reagovat vstřícným krokem,« vyzval Krejčí.

Naděje v realistickém vnímání

Tématem diskuse byl i nedávný summit představitelů obou Korejí v Singapuru. »Je třeba smeknout před oběma korejskými vůdci, kteří se nedali strhnout médii a nepodlehli různým tlakům, jež například před útokem USA na Irák vyvolaly to, že si americké zpravodajské služby nechaly převyprávět situaci různými ideologickými skupinami (což pak vedlo ke lživému důvodu americké invaze),« míní politolog Krejčí.

K usednutí za společný jednací stůl jistě přispěly i olympijské hry v Jižní Koreji, je přesvědčen jihokorejský velvyslanec. Klíčovým krokem je opět nastolit důvěru mezi Severem a Jihem. K analogii se sjednocením Německa ambasador namítl, že bývalá NDR neměla vlastní jaderné zbraně (sovětské byly staženy) a o propastných rozdílech v životní úrovni občanů obou německých států nebylo vůbec možné hovořit (srv. HDP/obyv. v Jižní Koreji 34 500; v KLDR 1700 USD).

Diskutující vidí naději v realistickém vnímání situace oběma současnými nejvyššími korejskými představiteli. Kim Čong-un, jenž je absolventem školy ve Švýcarsku, představuje jinou generaci než jeho dědeček a otec, poznamenal Krejčí. Podle Zdeňka Schee, koreanisty a v letech 1990-92 čs. velvyslance v KLDR, Kim pochopil, že »jejich cesta nevede nikam«. Navzdory rozdílnému poválečnému vývoji obou Korejí je korejský lid pracovitý a poloostrov má společnou historii, mj. i shodnou nenávist vůči japonské okupaci za druhé světové války. Převrat v KLDR Schee vyloučil, znamenalo by to chaos a tragédii pro miliony lidí, možnou válku. »Nedejbože válka - ta by znesnadnila i významné jihokorejské investice u nás, mělo by to dopad i do naší zaměstnanosti,« upozornil na další stránku problému člen družstva Fontes Rerum Jan Mládek.

Mírové řešení na Korejském poloostrově nelze nalézt bez Ruska a Číny, bez jejich garancí, domnívá se Schee. Rusko je v Asii vnímáno jako uklidňující element. Čína a Rusko potřebují, aby se situace na Korejském poloostrově zklidnila. Obě Koreje jsou pro Čínu malé, ať samostatné či sjednocené. Ale nesmějí tam pobývat američtí vojáci, zakončil Krejčí.

