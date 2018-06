Ilustrační FOTO - Pixabay

Podvodníci to zkoušejí s akvaparky

Internetem se v těchto dnech šíří podvod, který nabízí vstupenky až 500 rodinám zdarma do zábavního komplexu Aquapalace Praha v Čestlicích.

Spam se šíří pomocí aplikace WhatsApp a objevuje se také na falešně vytvořených webových stránkách. Spam nutí lidi zodpovědět několik otázek, podvodníci se tak snaží vylákat osobní údaje a údaje o platební kartě, informovala mediální zástupkyně Aquapalace Praha Dominika Koukolíčková. Podobný spam se nešíří pouze Českem, podvodníci cílí také na slovenský Aquapark Tatralandia či německý Heide Park Resort. O volných vstupenkách podvodníci informují přes mobilní aplikaci. Následně odkazují uživatele na uměle vytvořenou webovou stránku, kde mají zodpovědět několik jednoduchých otázek a soutěžní výzvu odeslat dalším 20 známým prostřednictvím aplikace WhatsApp.

Lidé by na příchozí odkaz neměli v žádném případě klikat, ani jej dále rozesílat a sdílet. Pokud někdo již zadal do podvodného formuláře údaje o své platební kartě, měl by neprodleně kontaktovat svou banku a kartu zablokovat.

