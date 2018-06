Ilustrační FOTO - Haló noviny

Evidence napomenutí policisty zbytečně zatěžuje

Policisté možná nebudou muset do svých statistik zaznamenávat přestupky vyřešené napomenutím. Poslanci připraví novelu příslušného zákona, která záležitost upraví. Jejich snaha bude mít podporu nového ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Vyplynulo to z diskuse ve Sněmovně k písemné interpelaci Zdeňka Ondráčka (KSČM) na ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO). Ondráček s odpovědí nesouhlasil, Metnarovy role se však ve Sněmovně už musel ujmout nový ministr Jan Hamáček (ČSSD). Současný stav podle něj policisty ještě více a zbytečně zatěžuje.

Zdeněk Ondráček.

Možnost řešení přestupku napomenutím přinesla reforma přestupkové legislativy účinná od loňského července. Před tím policie řešila prohřešky domluvou, nikde je nezaznamenávala. Z Ondráčkovy písemné interpelace vyplývá, že ani napomenutí policisté dosud neevidovali. Letos v červnu však vydalo ministerstvo vnitra metodické doporučení. Podle poslancova písemného dotazu vzniká nový příkaz pro napomenutí uložené na místě, s nímž mají policisté nakládat stejně jako s pokutovými bloky. »Zjednodušeně řečeno policista, který se rozhodne za spáchání přestupku uložit jeho pachateli toliko napomenutí, bude administrativně zatížen stejně jako ten, který mu uloží pokutu,« napsal Ondráček v interpelaci. Na schůzi Sněmovny se dotazoval, zda je společensky potřebné přestupky vyřešené domluvou evidovat.

Hamáček: Policisty není třeba zatěžovat

»Není potřeba zvyšovat administrativní zátěž policie,« zdůraznil nový ministr vnitra Hamáček. Pokud by vznikla poslanecká iniciativa upravit záležitost novelou, poskytl by k tomu odborné kapacity ministerstva vnitra. Příprava vládní předlohy by trvala dlouho. »Souhlasím s tím, že není v zájmu zvyšovat zátěž policie, není v zájmu evidovat něco, co evidujeme jenom proto, abychom to evidovali. Nicméně chci říci otevřeně, že pokud bychom šli cestou vládního návrhu zákona o přestupcích, tak to bude proces, který bychom museli zahájit možná teď, abychom se dobrali výsledku ke konci volebního období,« uvedl. Souhlasí, že není třeba policisty zatěžovat.

Ondráčka to evidentně potěšilo, podle svých slov je připraven spolu s exministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) návrh novely nachystat. K dispozici by mohla být podle něj na podzim. »Pokud budete chtít podvýbor pro policii, jemuž předsedám ve Sněmovně už druhé funkční období, je připraven kdykoliv vám pomoci s odbřemeněním zátěže policistů a dalších řešení otázek bezpečnosti ČR,« konstatoval poslanec KSČM Zdeněk Ondráček směrem k novému ministrovi vnitra.

(ku)