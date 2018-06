Bílá hora

Ať se to někomu líbí, nebo ne, nová vláda je na světě. Ono se vlastně nic neočekávaného nestalo a vše proběhlo v rámci platných zákonů, odpůrci si proto musí hledat pseudozáminky pro kritiku. Holt tonoucí se stébla chytá.

Oním stébélkem se nyní stalo samo datum, kdy byla vláda jmenována. Zrovna totiž vyšlo na výročí popravy Milady Horákové, což se stalo mnohým trnem v oku a vyvolalo to často velmi originální a objevné komentáře. Nevím proč, ať už totiž kdo jakkoliv spojuje současnou KSČM s minulým režimem, nějak mu asi uniká fakt, že žádný její člen nyní do vlády jmenován nebyl, nebo se mýlím? Ale prostě, kdo chce psa bít…

To se spíš divím, že oni kritici ten kalendář neprozkoumali více do hloubky, jedná se totiž o vskutku bohaté datum. Vždyť kdyby nebylo Horákové, mohli si dohledat, že onoho »osudného dne« se v roce 1948 sloučila ČSSD s KSČ. Přece i na tom by se také dalo stavět, ne? Nebo že v časopise Literární listy vyšel v roce 1968 manifest Dva tisíce slov, i to lze využít jako nosné téma. No a samozřejmě, vždyť v roce 1988 došlo k tragické železniční nehodě na Lyonském nádraží v Paříži, při níž zemřelo 56 osob. Jmenování nové vlády v tento den je tak rozhodně výsměchem těmto obětem…

Historie je holt bohatá, s tím nikdo nic nenadělá, a jak vidno, i pouhá data lze zneužít. Tož proč vlastně ne, taky jedno přihodím. Oni totiž ti zuřiví demokraté, co nyní kvůli 27. červnu rudnou vzteky, nejspíš pozapomněli na 8. listopad, tedy den bitvy na Bílé hoře, bitvy, v níž Katolická liga rozdrtila české stavy a osud našeho národa tím byl zpečetěn na staletí. No a právě v tento den v roce 2012 byly hlasy oněch pseudodemokratů a dokonce jedním následně uvězněným poslancem protlačeny ve Sněmovně takzvané církevní restituce. Když tedy někdo baží po ironii, nemusí chodit daleko…

Tomáš CINKA