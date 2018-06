Čím hůře, tím lépe?

Tuto otázku pokládám především našim rádoby demokratům, kteří rozdávají moudra, kudy chodí. Zhrzenost z toho, že už nemohou být oni a jejich partaje »u lizu«, jim čiší z očí jako pověstná sláma, která čouhá z bot. Kdyby to nebylo zarážející, bylo by to přímo komické. O čem mluvím? O vyjádřeních pravých pravičáků na naší politické scéně. Slova veterána politiky a člověka, který byl u mnoha průšvihů v naší zemi, Miroslava Kalouska, kterého ne moc zdvořile počastoval poslanec Václav Klaus jako poslance stále mírně pod vlivem. Možná že to inspirovalo jeho prohlášení, že tvorba a jmenování vlády je šaškárna. Věřím, že jeho šaškovská alotria skončí příštími volbami do Parlamentu ČR.

Další moudrý z pravice nezůstal pozadu. S údivem jsem poslouchal vyjádření předsedy klubu ODS v Poslanecké sněmovně Zbyňka Stanjury několik minut po jmenování vlády. Na otázku, zda si myslí, že tato vláda bude stabilní, odpověděl, cituji: »Bohužel, vláda bude stabilní.« Konečně se naši pravičáci odhalili v celé své nahotě. Občané, vaším zájmem přece nemůže být prosperující stát, plnění slibů, které budou dány v programovém prohlášení, to je růst mezd, růst důchodů, zabezpečení nemocných, ochrana národního bohatství, ochrana před náporem migrace. Protože tyto úkoly může splnit jen stabilní a výkonná vláda. To je ovšem špatně a já jeho slova čtu asi takto: Vláda nesmí být stabilní, budeme jí házet klacky pod nohy, seč to půjde.

Korunu žvanění po jmenování vlády dal nějaký Bohumil Pečinka, tímto komentátor Reflexu. Diváku, pomni, jaká je to hrůza. Po bezmála třiceti letech bude o osudu vlády rozhodovat ústřední výbor českých komunistů. Zapomněl dodat, že před 29 lety, kdy komunisté u vládního kormidla skončili, započalo rozkrádání bohatství nejdříve Československa, nyní pouze České republiky, byla nastolena taková lidská práva, jako je právo bydlet na ulici, právo matky nemít na teplý oběd pro svého školáka, právo na doplatky za léky, které mnohému pohltí značnou část jeho příjmů. Takže po těchto bezmála třiceti letech bude rozhodovat zasedání ústředního výboru komunistů o tom, jestli vláda bude mít podporu, nebo ne. Opravdu demokrat. Chyba pravděpodobně je, že ještě existuje komunistická strana, jejíž vnitřní chod a politika navenek je jednou z nejvíce demokratických. Když ve svých kolektivních orgánech rozhoduje ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a podobný základ rádoby Demokratického bloku, je vše v pořádku. Nebo tam snad rozhoduje hrstka vyvolených a ostatní, držte ústa a krok?

Věřím v moudrost zástupců okresů v Ústředním výboru KSČM. Věřím, že budou mít v prvé řadě na zřeteli zájmy občanů všech věkových kategorií, zájmy těch, kteří nepatří mezi tu tzv. privilegovanou elitu.

Josef NEKL, předseda KV KSČM Olomouc, vedoucí kandidát pro volby do Zastupitelstva Statutárního města Přerov