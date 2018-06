FOTO - Pixabay

»Pochybení« bank odhalilo trapnou slabinu v kontrolních mechanismech

Evropská unie by do konce letošního roku mohla přijít s novými opatřeními proti praní špinavých peněz. Uvedl to Mario Centeno, šéf euroskupiny, kterou tvoří ministři financí zemí eurozóny. EU se teď snaží odstranit nedostatky v pravidlech proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, které vyplavaly na povrch v důsledku pochybení lotyšské banky ABLV a maltské Pilatus Bank, informovala agentura Reuters.

Obě zmíněné banky se staly terčem obvinění z praní špinavých peněz, která vznesly úřady ve Spojených státech. To podle šéfky bankovního dozoru Evropské centrální banky (ECB) Daniele Nouyové odhalilo »velmi trapnou« slabinu v evropských kontrolních mechanismech.

»Panuje shoda, že je důležité posílit současnou kontrolu zavádění opatření proti praní špinavých peněz,« uvedl Centeno v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Dodal, že v červenci bude připravena zpráva o posílení dozoru, což otevře cestu k »dalším opatřením do konce roku 2018«.

V roce 2020 mají vstoupit v platnost nově přijatá pravidla proti praní špinavých peněz, která předpokládají, že ve všech členských zemích EU vzniknou centralizované registry bankovních účtů, jež budou shromažďovat finanční údaje. Spolupráce mezi jednotlivými zeměmi v boji s finanční kriminalitou však zůstává slabá a postup úřadů pomalý, a to i v případech existence vážného podezření na nekalé praktiky.

Maltská banka Pilatus dlouhou dobu vzbuzovala obavy kontrolních orgánů v eurozóně. Maltské úřady však zmrazily aktiva podniku až poté, co byl jeho šéf v březnu ve Spojených státech uvězněn kvůli obvinění z praní špinavých peněz a z bankovního podvodu. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) teprve tento měsíc zahájil oficiální vyšetřování postupu maltských úřadů.

Lotyšská banka ABLV byla ve Spojených státech obviněna z porušení sankcí uvalených na Severní Koreu a z praní špinavých peněz. Nicméně banka jakékoliv pochybení odmítá.

(eko)