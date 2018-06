Hus prý i dnes by musel před církevní soud

Na ‚euportálu‘ jsem si přečetl zajímavý článek. Stačí si ocitovat jeho název: Jan Hus objektivně a bez příkras. Byl to kacíř šířící bludy, nenávist, vraždy, zvěrstva a zkázu. Autor se jmenuje Radomír Malý a svůj článek vlastně napsal a publikoval již v roce 2013. Zřejmě v době boje o zdanění části tzv. církevních restitucí bylo třeba znovu letos 1. června nasadit tento ‚těžký kalibr‘. Co všechno nám Radomír Malý přes ‚euportál‘ vlastně vzkázal?

Ocitujme si několik z jeho myšlenek: Hus prý ‚použil obvyklé taktiky všech heretiků v dějinách, když se museli zodpovídat před církevní autoritou. Nejdřív popřel, že by učil bludy, když byl ale usvědčen, tak chtěl diskutovat, jako by ve věcech víry a mravů byla nějaká diskuse možná… Co jiného měli tedy dělat otcové kostnického sněmu, než jej odsoudit jako heretika… Husovi na koncilu dokázali z jeho spisů 30 bludných vět… Žádali po něm, aby odvolal… Když Hus… odmítal, bylo zřejmé, že si smrt na hranici sám přeje…‘ Vskutku, ‚sám přeje‘? Existuje někdo, kromě bláznů, aby si přál takovouto smrt? Co vlastně Hus odmítl odvolat? Například to, že ‚Písmo sv. je jediným pramenem víry, ačkoli katolická nauka mluví o dvou pramenech, tj. o Písmu a Tradici‘? Že církev není třeba poslouchat, že církev nemá Kristem ustanovenou hlavu, že světský představený ztrácí svůj úřad, pokud žije ve smrtelném hříchu, a poddaní mu mohou odmítnout poslušnost, atd. Jenže pan Malý ví, že kdyby Hus žil dnes, musel by se z těchto názorů zodpovídat před Kongregací pro nauku víry. A katolická věrouka, jak nám pan Malý tvrdí ‚je totiž neomylná a nadčasová‘. Pan Malý svou církev zná. Ví nejen ‚o její neomylnosti i o neomylnosti papeže‘, což si církev schválila v 19. století a dosud od tohoto nesmyslu neustoupila.

V čem bylo Husovo ‚smrtelné provinění‘? Život prelátů v jeho době nebyl vzorný, prodávaly se odpustky, dokonce za smrtelné hříchy. Mniši žili navýsost dobře, církev shromažďovala majetek a byla často daleko horším pánem, než světská šlechta a král. Hus nebyl jediný, který kritizoval. Asi jeho slova i slova dalších reformátorů mohla vyvolat určitá místní hnutí proti prelátům a klášterům či dokonce zabírání jejich jmění. Chudina mohla mřít hlady, preláti a mniši žili v dostatku, to bylo v pořádku? Tři mladí ‚vůdci‘ protiodpustkových akcí v Praze popravení na Staroměstské radnici, jichž se Hus zastal, byli přece ‚podle Malého, jen výtržníci‘. Nedivme se proto tehdejší nespokojenosti. Hus tedy jenom věci nazval správným jménem. Mimochodem šéf poslanců ODS Marek Benda před časem v jedné anketě vyjádřil na Husa podobný názor a to včetně jeho odsouzení.

Dnes jde katolické církvi o totéž, tedy o majetek. Jen není moderní někoho poslat na hranici. Ten, kdo na zmíněný majetek však chce sáhnout, je nesmiřitelný nepřítel. Proto i nyní by Jan Hus byl zmíněnou Kongregací, jak konstatuje autor Malý, zřejmě odsouzen.

Jaroslav KOJZAR