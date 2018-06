Američané shodí na lidi jednu bombu každých 12 minut

Žijeme v době neutuchající války a zvláštní je, že to na své vlastní kůži nepociťujeme. A zatímco si třeba pochutnáváme na zmrzlině, na někoho – a to naším jménem – právě padá bomba.

Máte za to, že žijete v normálním světě? Tak to jste na velkém omylu. Žijete totiž ve světě, ve kterém se Pentagon utrhl ze řetězu. Před několika dny jsem psal o 70 000 bombách, které prezident Bush ml. svrhl na pět zemí. Ale to byla jen dětská hra proti 100 000 bombám, které prezident Obama svrhl na sedm zemí, a »přebombardoval« tak Bushe ml. o 30 000 bomb a dvě země. Což jej popostrčilo do nejelitnější lidské kategorie nositelů Nobelovy ceny za mír.

Dnes však už víme, že administrace Donalda Trumpa strčí všechny tyto výkony svých předchůdců pohodlně do kapsy. Současné údaje Pentagonu totiž dokazují, že během osmi let vlády Bushe ml. svrhli Američané v průměru 24 bomb denně, to je 8750 bomb za jeden rok. Během vlády Obamy pak svrhli už 34 bomb denně, to je 12 500 bomb za jeden rok. A pozor: v prvním roce vlády prezidenta Trumpa slétlo z amerických bombardérů na lidi v průměru už 121 bomb denně, to je 44 096 bomb za celý rok. A převedeno na nižší časové jednotky spadlo na hlavy lidí pět amerických bomb za jednu hodinu, čili jedna bomba každých 12 minut.

Pobuřující na téhle statistice je fakt, že počty lidí, těmito bombami zabitých, i materiální rozsah škod, jimi způsobených, si naše mainstreamová média vůbec nevšímají, natož aby o nich poskytovala údaje. Jestliže totiž máte ministerstvo války s neomezeným i nevysvětlitelným rozpočtem a k tomu i prezidenta, který o tyto »drobnosti« nejeví zájem, pak shazujete bomby jak smyslu zbavený, až dorazíte k metě, kterou nedávno ministerstvo války charakterizovalo těmito slovy: »Bomby ze skladů nám pomalu docházejí«.

Ach Bože! Co si počneme, jestliže nám opravdu všechny dojdou? Jak pak zabráníme všem těm nevinným civilistům, aby obdělávali svá pole?

Lubomír MAN