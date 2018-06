Nevyužitý potenciál

Bezesporu prožíváme ekonomicky i sociálně nejpříznivější období od listopadového převratu. Dosahujeme dlouhodobě nebývalého tempa růstu hrubého domácího produktu, fabriky i služby pracují na plné kapacity, kdy jim v dalším rozmachu brání nedostatek pracovních sil, zlepšujeme se vůči Evropské unii ve všech zásadních sledovaných ukazatelích. Dosahované výsledky se odrážejí v rychlém růstu příjmů našich domácností.

Přesto nemůžeme být spokojeni. Stále přežívají politické turbulence, které obsahují potenciální nejistotu, množství je v našich hodnoceních stále nadřazováno nad kvalitu, zvolená strategie pokračujícího zadlužování státu při dobré kondici jeho ekonomiky je postavena na hlavu. Optimismus politiků skrývá obavy ekonomických analytiků z tzv. přehřátí ekonomiky.

O co jde, naznačí přehled hlavních důsledků ekonomického růstu. Na jedné straně to je nízká nezaměstnanost, snadné nalézání práce, rychle rostoucí mzdy a kupní síla obyvatelstva spolu s růstem tržeb v maloobchodě a službách pro domácnost. Posiluje koruna, zvyšují se firemní investice. Zlepšuje se platební morálka firem a rostou příjmy státního rozpočtu, což umožňuje realizaci řady sociálních opatření.

Na druhé straně se zrychluje růst spotřebitelských cen, což snižuje celkový efekt z růstu příjmů a obsahuje nebezpečí vzniku inflační spirály. Napětí mezi zdroji a potřebami, mezi poptávkou a nabídkou zvyšuje nedostatek volných pracovních sil. Dochází k přehřívání trhu s nemovitostmi s možnou recidivou globální krize z roku 2008. Negativně působí i snižování marže firem kvůli rostoucím mzdovým nákladům.

Bohatneme, ovšem nikoli tak, jak by se zdálo z optimismu některých provládních činitelů, a především ne všichni. Proti růstu počtu dolarových milionářů a miliardářů stojí milion lidí ohrožených chudobou či dokonce exekucí. Jejich roční příjem je mnohdy nižší, než cena jednoho čtverečního metru v nových pražských bytových lokalitách. Pyšníme se tím, že se zvýšilo množství zbytků pro potravinové burzy určené sociálně nejslabším a bezdomovcům.

Co je vůbec nejhorší? V době skutečné celkové hospodářské prosperity žijeme na dluh. Zapřísahání se vyrovnaným státním rozpočtem je zapomenuto. Se schodkem vláda počítá i nadále. Pokud by byl využíván pro vládní investice, možná by se s tím dalo souhlasit. Tak tomu ale není. Vládní investice se plánují jako historicky relativně nejnižší. Naopak zadlužení z deficitního hospodaření směřuje k neuváženým, nicméně předvolebním populismem »odůvodněným« mandatorním výdajům. Místo zásluhovosti a potřeb »plošnost«, která jak známo problém neřeší, pouze oddaluje

Nesledujme jen to, co je vidět, ale i to, co je skryto!

Ladislav ŠAFRÁNEK