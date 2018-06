FOTO - archiv

Důchodci dostanou přidáno, ti nejstarší víc

Důchodci si v příštím roce polepší. Pevná část důchodů se zřejmě zvýší o procentní bod na deset procent průměrné mzdy a seniorům přes 85 let vzroste měsíční penze o tisíc korun. V pátek to schválili poslanci.

Vládní důchodová novela, která prošla ve Sněmovně 130 hlasy ze 132 přítomných poslanců, změnou ve výpočtu penzí mírně oslabí zásluhovost. Dolní komora zamítla většinu poslaneckých úprav, mířících třeba na zvýšení penzí žen s dětmi a na vdovské a vdovecké důchody. Po velké diskusi např. o zásluhovosti nakonec vládní změnu podpořili poslanci všech klubů. Ale jedna zajímavost tu je – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a poslanec Josef Bělica (oba ANO) se hlasování zdrželi.

Důchodovou novelu připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí za ministryně vlády ANO Jaroslavy Němcové. Cílem změn je podle jejích slov přispět ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými penzemi, u nichž základní výměra činí významnou část důchodů. Nový ministr Petr Krčál (ČSSD) uvedl, že už v druhém čtení bylo vysvětleno, že k oslabení principu zásluhovosti nijak nedochází. Zpravodaj Jan Bauer (ODS) však opakovaně s odvoláním na vyjádření zástupců ministerstva řekl, že se zásluhovost snižuje ze 78 na 76 procent.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidlo zůstane stejné, zvětší se však podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Části seniorů se tak budou penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se ovšem opatření ještě neprojeví. Státní rozpočet vyjde navýšení důchodů příští rok asi na 14 miliard korun.

Musíme se shodnout, že důchody se zvyšovat musí

»Byli jsme jednoznačně pro tuto novelu. Velice nás mrzí, že někteří kolegové nás usurpují tím, že nechceme zvýšit další důchody nebo spíš odměny třeba pro ženy za děti atd. Ale my jsme už deklarovali, že je pro nás naopak důležité zvyšovat důchody a i v předchozích volebních obdobích jsme to dokazovali i našimi návrhy,« sdělila místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny a místopředsedkyně klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová. »Budeme hlasovat pro doprovodné usnesení, protože víme, že je potřebné zvyšovat důchody našim občanům, ale je to systémová změna, na které se musíme shodnout napříč politickým spektrem tak, aby se to v dalším volebním období zase neměnilo, není to tedy práce na jednu malou novelu,« dodala Aulická.

Sněmovna vložila do novely pouze pozměňovací návrh Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), podle kterého by stát platil důchodové pojištění i za smluvní asistenty postižených lidí. Odmítla její další úpravu, která by růst pevné části penzí zrušila. Adamová k ní podotkla, že byť snížení zásluhovosti není nikterak dramatické, TOP 09 na zachování její nynější míry trvá. Kladné hlasování poslanců této strany o vládní novele zdůvodnil jejich předseda Miroslav Kalousek příslibem vlády pracovat na důchodové reformě, k čemuž ji v doprovodném usnesení vyzvala i Sněmovna. »Učiníme všechno pro to, aby princip zásluhovosti posílil,« řekl. Neuspěla Pavla Golasowská (KDU-ČSL) s návrhy na zvýšení přiznaných důchodů ženám o 500 Kč za každé vychované dítě a na zvýhodnění vdovských i invalidních penzí. Sněmovna zamítla i zkrácení minimální doby důchodového pojištění pro nárok na důchod z 35 na 30 nebo 25 let, jak požadoval Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Pokud bude důchodová novela účinná, přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví v září podle nových pravidel. Zvýšení důchodů o tisíc korun měsíčně pro seniory starší 85 let předloha přímo stanovuje k 1. lednu 2019. Podle autorů vládního návrhu je třeba starším seniorům přidat víc kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky. Důvodem je i to, že starší důchodci mají nižší penze než ti mladší. Před 30 lety nastupovali do starobního důchodu s nižší částkou. I když se jim později přepočítala, stále je výrazně menší, než mají mladší důchodci.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchod pobíralo na konci loňska téměř 2,9 mil. lidí. Starobní důchod dostávalo 2,4 mil. lidí. Průměrný starobní důchod činil 11 850 Kč, do konce letošního března se zvedl na 12 347 Kč, průměrná penze mužů byla 13 615 Kč a žen 11 219 Kč.

(ku)