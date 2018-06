FOTO - Pixabay

Školky nebudou muset přijímat dvouleté

Poslanci podle očekávání zrušili na popud ODS povinnost mateřských škol zajistit od roku 2020 místa pro dvouleté děti. Mělo by nadále záležet na rozhodnutí ředitelů školek, zda přijmou děti mladší tří let. Ne všechny jsou totiž na přijímání všech dvouletých dětí kapacitně připraveny a jejich rozšíření by neúměrně zatížilo obce.

Přijaté změny podpořil ministr školství Robert Plaga (ANO), postavil se proti delšímu odkladu, který požadovala ODS. Podle něj je reforma nutná kvůli spravedlivějšímu financování škol. Novelu nakonec podpořilo 142 ze 154 přítomných poslanců. Spuštění reformy financování regionálního školství bude pravděpodobně o rok odloženo na září 2019. Naplno by začala fungovat od ledna 2020. Odklad, který ještě posoudí Senát, má usnadnit náběh na financování podle počtu odučených hodin, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. Povinnost školek přijímat dvouleté děti by si podle Plagy vyžádala investice do rozšíření kapacity mateřských škol ve výši 283 tisíc korun na dítě, což by při 40 tisících dětech znamenalo přes 11 mld. Kč. Ministerstvo podle něj letos dokázalo pro tento účel uvolnit jako loni jen 300 milionů.

»Velice nás to potěšilo. Vidíme to jako velký problém v praxi a bohužel došlo na naše slova,« řekla již před časem našemu listu místopředsedkyně sociálního výboru sněmovny Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Dodala, že KSČM podporuje jen dobrovolnou možnost v systému předškolního vzdělávání, aby samy školky, obce a kraje řekly, jestli tam ta možnost bude nebo ne. Další dvě změny návrhu tj. zrušení povinného předškolního vzdělávání pro děti od pěti let a zpoplatnění posledního roku předškolní docházky KSČM nepodporuje. »Myslím, že bychom neměli vůbec hovořit o jakékoli možnosti finanční zátěže pro rodiče v předškolním vzdělávání,« uvedla poslankyně.

ODS se zrušit povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté nepodařilo. Piráti neprosadili, aby se povinný poslední rok školky týkal jen šestiletých dětí s odkladem povinné školní docházky, ačkoli i to ODS podporovala. Tři hlasy chyběly k přijetí návrhu Jana Čižinského (KDU-ČSL), aby tyto děti byly přednostně přijímány do přípravných tříd základních škol. Proti byly ANO, ČSSD a KSČM.

Odmítavě se Sněmovna postavila k návrhům Aleny Gajdůškové a exministryně školství Kateřiny Valachové (obě ČSSD), aby stát zajistil podmínky pro přijímání dvouletých dětí ve školkách nebo dětských skupinách nebo aby měly od září ve školce zajištěno místo děti, kterým budou tři roky do konce kalendářního roku. Nepochodil ani Pirát Lukáš Bartoň s návrhem doprovodného usnesení, kterým by měla Sněmovna vyzvat vládu k zajištění financování dětských skupin od roku 2020.

(ku)