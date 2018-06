Novinky schválila Sněmovna. FOTO - archiv

Ekologická vozidla čekají zvláštní značky

Motoristé asi budou moci žádat pro auta na elektrický či vodíkový pohon o zvláštní registrační značky pod písmeny EL, které by jim mohly přinést některé výhody. Policie a záchranka patrně bude moci jezdit pro lepší viditelnost i s modročervenými, nejen s modrými majáky.

Změní se i pravidla pro vytváření průjezdu pro tyto vozy na silnicích se třemi a více pruhy v jednom směru. Novinky schválila Sněmovna. Vládní předloha však řeší zejména fungování stanic technické kontroly a měření emisí. V případě STK zejména zruší zákaz jejich propojení s autoservisy nebo s prodejci vozidel. Kontrolní technici u technických i emisních kontrol nebudou moci být odměňováni způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků prohlídek.

Sněmovna zamítla návrh Ondřeje Polanského (Piráti), který by zachoval nynější stav. Možnost propojení STK se servisy přinese podle ministerstva dopravy motoristům výhody. Pokud se při technické kontrole zjistí závada, řidič tam bude moci vozidlo zanechat k opravě.

Zavedení ekologických registračních značek prosadil Martin Kolovratník (ANO). Auta, která by je měla, by podle něj mohla např. využívat vyhrazené jízdní pruhy a mít snazší vjezd do městských center. Motoristé by za tyto automobily nemuseli platit za dálnice. Za graficky odlišenou registrační značku by se také nehradil poplatek.

»Moje pozměňovací návrhy bohužel neprošly, umožnily by vysokým školám proniknout do tohoto oboru a využívat STK jako možnost kontaktu mezi aplikovaným výzkumem a přímým uvedením do praxe,« řekl po hlasování našemu listu spoluautor novely, člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM). Vysoké školy technického směru by podle něj jistě uvítaly možnost si své aplikované výzkumy v praxi ověřit, jde třeba o obor autonomního řízení vozidel. »Chtěl jsem dosáhnout, aby vysoké školy, které mají testovací kapacitu, se mohly zapojit do testování právě autonomních vozidel. Bohužel zvítězila lobby STK,« řekl Luzar.

V případě kolon budou řidiči muset uvolnit prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem, nikoli pravým pruhem. Změna, přichystaná ministerstvem dopravy, se do novely dostala na podnět hospodářského výboru. Má zajistit, aby pravidla pro vytváření průjezdu byla v ČR stejná jako v ostatních evropských zemích. Sněmovna schválila návrh, aby stát informoval vlastníky vozidel, že jim za dva měsíce skončí platnost technické kontroly. Bude se to však týkat jen motoristů, kteří mají datovou schránku. Měřit množství vypouštěných výfukových zplodin u vozidel budou moci dál už existující samostatné stanice měření emisí. Po uplynutí pětiletého přechodného období budou všechny STK poskytovat i tuto službu jako součást jednotné technické kontroly vozidel. Novela má také ztížit stáčení počtu ujetých kilometrů, zakáže měnit záznamy na počítadle ujeté vzdálenosti.

