Programem KSČM jsou zájmy lidí, stabilita a suverenita naší země a mír

Ústřední výbor ÚV KSČM se dnes 30. 6. 2018 na svém zasedání shodl na stanovisku k podpoře vlády ANO 2011 a ČSSD. Přinášíme ho v plném znění:

Za 25 let od rozbití Československa a vzniku samostatné České republiky bude již patnáctá vláda předstupovat před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu s žádostí o získání důvěry pro své vládnutí. Jména předsedů vlády od Václava Klause až po Bohuslava Sobotku, utvářela spolu s dalšími výraznými představiteli pravice a sociální demokracie tvář české společnosti a státu. Ať šlo o vlády opírající se o politickou oporu parlamentní většiny, opoziční smlouvu, či vlády úřednické bez důvěry, vždy se jednalo o vlády se silným pravicovým akcentem, přestože si často rády dávaly samy jiné přívlastky své charakteristiky.

V průběhu velkých společenských změn však měly jedno společné, připravit a provést zásadní majetkový převrat velkými restitucemi a zprivatizováním veřejných hodnot, z České republiky vytvořit poslušného vazala SRN a USA. Shodná falešná priorita tzv. "přátelských transatlantických vazeb" nás dovedla do členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Demokratické hodnoty se postupně vytrácely, náš stát se stával polokolonií, české vlády a představitelé vládnoucích elit stále více zabředávaly do velkých korupčních afér. Tzv. majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi "církevní restituce" a otevřené paktování zejména poslední vlády Bohuslava Sobotky a představitelů KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana se Sudetoněmeckým krajanským sdružením jen naznačovaly, co dalšího se má v České republice odehrát. Ostatně poslední výroky německé kancléřky Angely Merkelové by neměly nikoho nechat na pochybách.

KSČM proto po říjnových parlamentních volbách 2017 přistoupila na konstruktivní jednání s vítězem voleb hnutím ANO 2011. Plně si je vědoma, že jednala a jedná s pravicovým politickým hnutím. KSČM jde o budoucnost České republiky a důstojný život jejích obyvatel. Sedm základních priorit: trvalý růst minimální mzdy, valorizace důchodů, ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podpora výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů jsou základní požadavky, za jejichž prosazení je KSČM ochotna tolerovat vznik menšinové vlády hnutí ANO 2011 a ČSSD. Plně jsme si vědomi, že nejde, jak licoměrně ČSSD tvrdí, o vládu levicovou. Jsme si vědomi i hlubokých rozdílů v názorech na zahraniční politiku, obranu a bezpečnost naší země, řešení daňové politiky i rozdílných názorů na rozsah zákona o celostátním referendu. Nechceme však návrat zkorumpované pravice a pohrobků Sudetoněmeckého landsmanšaftu. KSČM si plně zachová samostatné suverénní rozhodování při naplňování svého programu v zájmech občanů naší země a nezavazuje se k poslušnému plnění požadavků menšinové vlády. KSČM stojí na straně lidí, hájí suverenitu naší země a mír.

Stanovisko ÚV KSČM, 30. 6. 2018