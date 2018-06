Rozhovor Haló novin s Lukášem Zeleným, vedoucím právního oddělení spotřebitelské organizace dTest

Zahraniční dovolená vás nemusí zruinovat

Nastává čas dovolených, co byste jako právník specializovaný na ochranu spotřebitelů poradil našim čtenářům, aby se při cestách do zahraničí nedostali do zbytečných problémů?

Odpověď na vaši otázku by byla hodně dlouhá. Zaměřím se proto zejména na finanční záležitosti. To je základ, před každou cestou do zahraničí musíme řešit otázku, jak a čím tam budeme platit.

Na co vše si při obstarávání valut dávat pozor?

Řadu plateb je v zahraničí možné provést bezhotovostně, tedy platební kartou. Tato varianta placení je při dodržování bezpečnostních pravidel pro používání karty pohodlná, bezpečná a levná. Minimalizujete tak možnost krádeže, ztráty nebo poškození peněz. Platební karta se vám ve vodě nerozmočí, a když kartu hned po její ztrátě zablokujete, budou peníze na vašem účtu v bezpečí.

Platit kartou je zároveň levné, tedy pokud vaše banka nemá nevýhodný kurz. Banka totiž převádí bezhotovostně cizí měny v kurzu devizy-prodej, který je v průměru o cca 10 haléřů na jedno euro nebo americký dolar výhodnější než kurz valuty-prodej určený pro směnu bankovek a mincí. Za platbu kartou v zahraničí navíc obvykle neplatíte žádné poplatky, náklady na směnu banky zahrnují do směnného kurzu.

Takže se můžeme spolehnout na kartu a nepotřebujeme měnit bankovky?

Ne zcela, bez hotovosti (valut) se v zahraničí mnohdy neobejdete. Zahraniční bankovky a mince si zajistěte ještě v České republice, protože s nabídkou naší měny byste uspěli maximálně v bankách sousedních států, a mnohdy jen v příhraničí. Alternativně byste si také mohli vyzvednout cizí měnu v zahraničí v bankomatu. Tato varianta však bývá zatížena citelným poplatkem, a to i v řádu stokorun za jeden výběr. Peníze také mohou být směněny v horším kurzu. Ještě horší podmínky pro výběr v zahraničních bankomatech bývají stanovené pro kreditní (úvěrové) karty a ve většině případů se na ně nevztahuje bezúročné období. Před odjezdem na dovolenou si proto zjistěte, jak vaše banka zpoplatňuje výběry ze zahraničního bankomatu, a podle toho se hotovostí vybavte ještě před cestou.

Je lepší vyměnit české koruny v bance nebo ve směnárně?

K nákupu eur, amerických dolarů, případně jiných měn můžete využít hustou síť poboček tradičních bank. Nové banky klasické směnárenské služby zpravidla nenabízejí, ale bezhotovostní platby a výběry peněz ze zahraničních bankomatů samozřejmě umožňují. Valutové kurzy v bankách jsou v porovnání se směnárnami mírně vyšší a banky si k nim ještě připočítávají poplatek, který se odvíjí od výše směňované částky. Kurz a směnárenský poplatek vyhlášený bankou platí ve všech jejích pobočkách na našem území.

Pro valuty se můžete vydat i do směnárny, za kterou ale možná budete muset cestovat desítky kilometrů, nebydlíte-li ve velkoměstě nebo v turisticky exponovaném místě. Směnárny většinou nabízejí výhodnější kurzy, ale bohužel se zde můžete setkat i s nekalými praktikami směnárníků. Buďte proto obezřetní, pročtěte si recenze a diskuse na toto téma na internetu a vydejte se do té, se kterou mají klienti dobré zkušenosti.

Na co bychom si ve směnárně měli dát pozor?

Každá směnárna je povinna vám před transakcí poskytnout informaci o sobě (název, sídlo, provozovna, kontakt), o transakci (měna, objem transakce, směnný kurz, poplatky, celková vyplacená částka, datum a čas) a o vašich dalších právech, například možnostech reklamace. Vždy tento doklad vyžadujte, zkontrolujte na něm uvedené údaje a uschovejte si ho pro případnou reklamaci. Chce-li po vás směnárna podpis tohoto dokladu, podepište jej až po přečtení a zkontrolování.

Po provedené směně je směnárna povinna vám vystavit doklad o transakci. Opět tento doklad vyžadujte. Pokud směna neproběhla podle předtransakčního dokladu, například je jiný směnný kurz či celková vyplacená částka, reklamujte službu hned na místě u odpovědného pracovníka. Jestliže směnárna vaši reklamaci neuzná, máte možnost si stěžovat u České národní banky, která může se směnárnou zahájit správní řízení a udělit jí pokutu. V kompetenci ČNB však není vymáhání náhrady škody způsobené vám směnárnou. Odškodnění je třeba řešit jako soukromoprávní spor nebo prostřednictvím finančního arbitra.

Další nezbytnou »finanční operací« před cestou na zahraniční dovolenou je pojištění. Jakých chyb bychom se měli vyvarovat?

Jestliže cestujete vlastním autem, vaše povinné ručení platí i v zahraničí. Na zelené kartě jsou uvedeny státy, na které se pojištění vztahuje. Ovšem pozor, cestujete-li autem do státu, který na kartě uveden není nebo je přeškrtnutý, musíte si zaplatit takzvané hraniční pojištění. Havarijní pojištění můžete mít sjednáno buď jen pro území České republiky, nebo i pro zahraničí. Ověřte si proto, zda a v jakém rozsahu vaše havarijní pojištění v zahraničí platí. Potřebujete-li se pro cestu autem do zahraničí havarijně připojistit, sjednejte si krátkodobé havarijní pojištění a pojištění asistenčních služeb v zahraničí.

Kartička pojištěnce zdravotní pojišťovny platí ve všech státech Evropské unie a zaručuje vám bezplatnou lékařskou péči ve stejném rozsahu, v jakém je poskytována tuzemským pojištěncům. Platí však pouze ve státních a veřejných zdravotnických zařízeních a s mnoha doplatky. Navíc zdravotní pojišťovna za léčbu zaplatí pouze hodnotu ekvivalentu platby v tuzemsku. Zbytek budete muset doplatit, přičemž je dobré myslet na to, že lékařské výkony ve většině evropských zemí jsou dražší než v České republice. Nechcete-li tedy při zahraniční dovolené riskovat kromě zdravotních problémů také problémy finanční, měli byste před odjezdem uzavřít cestovní pojištění. Jeho základní složkou je pojištění léčebných výloh a asistenční služby. K tomu se lze připojistit ještě pro případ úrazu, trvalé invalidity a smrti následkem úrazu, pro případ zničení či krádeže zavazadel nebo škody způsobené třetí osobě.

Jednotlivé pojišťovny se ve svých nabídkách předhánějí, takže u některých se například můžete pojistit i pro případ nutného veterinárního ošetření vašeho domácího mazlíčka. Pokud cestujete do zahraničí s cestovní kanceláří, můžete si cestovní pojištění sjednat přímo s ní. Zvažte také nabídku pojištění storna zájezdu, kdybyste z vážných důvodů nemohli na dovolenou odcestovat.

Na co bychom určitě neměli zapomenout?

Cestovní pojištění prodraží vaši dovolenou o několik desítek či stovek korun, může vám však ušetřit statisíce až miliony. Ovšem zvažujte, zda opravdu potřebujete všechna připojištění, která vám pracovník pojišťovny nabízí. Máte-li cestovní pojištění sjednané ke své platební kartě, prověřte jeho rozsah.

Pojištění a pojišťovnu vybírejte v internetových srovnávačích. Vyzkoušejte jich více, protože výsledky se mohou lišit.

Pojištění sjednané online bývá levnější než na pobočce, kromě toho cestovní pojištění svým klientům často za výhodnou cenu nabízejí i zdravotní pojišťovny.

Při výběru pojišťovny se více než o cenu zajímejte o pojistné limity. Nešetřete hlavně na limitech léčebných výloh a odpovědnosti za škodu. Zajímejte se o výluky z plnění. Například pojištění zavazadel se nevztahuje na cennosti v nich uložené. A na dovolené u sebe mějte vždy doklad o cestovním pojištění a kontakt na asistenční službu pojišťovny.

Jak postupovat, jestliže se v cizině staneme obětí krádeže či loupeže a přijdeme nejen o doklady a peníze, ale i o platební kartu a výše zmíněné doklady o pojištění?

Pokud v zahraničí přijdete o cennosti, doklady a případně třeba platební kartu, obratem vše nahlaste místní policii. Pokud vám v komunikaci brání jazyková bariéra, kontaktujte zastupitelský úřad ČR v dané lokalitě. Ten vám pomůže i se zajištěním náhradních dokladů (především cestovního pasu), abyste se dostali zpět do České republiky. Platební kartu co nejdříve zablokujte na asistenční lince či lince pro blokaci karty své banky.

Jiří NUSSBERGER