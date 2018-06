Izraelská zpěvačka Netty Barzilaiová, vítězka letošní Eurovize. FOTO - Youtube

Politika Izraele se přelévá do hudby i do fotbalu

Izrael byl přesvědčen, že další země budou následovat Spojené státy americké s uznáním Jeruzaléma za izraelské hlavní město. Nestalo se tak. Učinily to jenom Paraguay a Guatemala, zatímco Izrael se potýká s hodně negativní reakcí světa. Politika se přelévá i do nečekaných oblastí, třeba do fotbalu či populární hudby. Díky vítězství Izraelky Netty Barzilaiové v letošním ročníku Eurovize má Izrael právo uspořádat tuto písňovou soutěž příští rok. Ale kde? Organizátor - Evropská vysílací unie (EBU) - se nechce dostat do politické debaty a politických tahanic a souhlas s Jeruzalémem coby dějištěm by byl přihlášením se k politice USA. Tomu se chce EBU vyhnout.

Dosud zcela neznámá Barzilaiová v Lisabonu překvapila s písní Toy s feministickým textem, svým hodně nekonvenčním zjevem i slepičím tancem. Zvítězila 12. května. O dva dny později přesunuly USA z Tel Avivu do Jeruzaléma své velvyslanectví, Palestinci v té době už čtrnáct dní protestovali u hranice Pásma Gazy s Izraelem a při protestu 14. května jich Izraelci 62 zavraždili. Od března počet mrtvých přesáhl 130 a na Izrael se za neúměrné použití síly snáší kritika z celého světa.

Kromě toho Izrael čelí výzvám k bojkotu, avšak on nejen tuto kampaň, známou pod zkratkou BDS, jako obvykle ukřivděně označuje za útok na samu svou podstatu a existenci. Na základě těchto krutostí páchaných izraelskou armádou BDS vyzvala EBU k bojkotu Izraele při příštím ročníku Eurovize. »Je třeba soutěž bojkotovat, vyhnout se spoluvině i vyvolávání dojmu, že je s tím režimem všechno v pořádku, a také nenapravitelnému poškození značky Eurovize,« uvádějí ve své výzvě aktivisté z BDS.

Jednotlivé ročníky Eurovize se dosud většinou pořádaly v hlavních městech států minulého vítěze. Izrael za své hlavní město považuje Jeruzalém, avšak to není názor většiny zbytku světa. EBU by ale přistoupením na pořadatelský Jeruzalém vstoupila do izraelsko-palestinského konfliktu zjevně na izraelské straně. To odmítá. A tak minulý týden podle ČTK překvapila prohlášením, že o příštím pořadatelském městě se rozhodne v soutěži, přičemž Izrael zřejmě nabídne několik možností izraelských měst.

Urputná ministryně

Jeruzalém hostil Eurovizi už několikrát, naposledy v roce 1999. Tentokrát je však situace o hodně dramatičtější a výbušná a Izraelci přestali na Jeruzalému trvat. Znepokojilo je rozhodnutí Argentiny zrušit očekávaný přípravný fotbalový zápas, když jej Izraelci přesunuli z původně ohlášené Haify do Jeruzaléma. Palestinci začali okamžitě protestovat a vyzvali fanoušky, aby spálili dresy superhvězdy Lionela Messiho. Ovšem Izrael pravdu nepřiznal a oficiálně byl zápas zrušen »kvůli teroristickým hrozbám na adresu argentinských hráčů«. Jenže ministryně kultury a sportu Miri Regevová, která prosazovala přesun utkání do Jeruzaléma, stejně tak prosazuje konání Eurovize v Jeruzalémě. »Izrael má právo rozhodnout, kde soutěž bude. Sdělím vládě a premiérovi, že by nebylo správné pořádat ji jinde než v Jeruzalémě,« prohlásila. Avšak strach z toho, že by Eurovizi mohl potkat stejný osud jako fotbalový zápas s Argentinou, nakonec vedly ke zmírnění tónu.

Nabídka z financí

Premiér Benjamin Netanjahu řekl, že vláda do této věci zasahovat nebude. Kromě politického sporu o Jeruzalém tu hrozí i vnitrovládní neshody. Finále se většinou koná v sobotu večer, kdy končí šabat, tedy den věnovaný odpočinku. Přípravy na finálový večer by tak byly z hlediska ultraortodoxních stran, jež jsou ve vládě zastoupeny, porušením šabatu. To je pro ně nepředstavitelné. EBU je ale toho názoru, že nepolitický charakter soutěže mají zajistit pořadatelské státy. Písňová soutěž Eurovize je gigantická akce, na níž se dá dobře vydělat. A takového zisku se Izrael rozhodně nehodlá vzdát. Přes veškeré rozepře. Proto ruská agentura Interfax mohla na začátku tohoto týdne informovat, že izraelské ministerstvo financí nově pro konání soutěže nabídlo dvě města. Tel Aviv a Haifu.

(ava)