Francie přestřílela Argentinu, Uruguay vyřadila Portugalsko

Fotbalisté Francie se stali prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Rusku. V atraktivním utkání přestříleli obhájce stříbrných medailí z Argentiny 4:3. Ve večerním zápase Uruguay porazila úřadující evropské šampiony Portugalce dvěma góly Edinsona Cavaniho 2:1.

Francie přestřílela Argentinu 4:3 a je ve čtvrtfinále MS

Francouzi uspěli i v pátém osmifinálovém zápasu, který od zavedení současného formátu mistrovství světa odehráli. Ve čtvrtfinále se utkají s vítězem duelu Portugalsko - Uruguay, který je na programu dnes od 20:00.

Francie od úvodních minut hrozila především díky útočné dvojici Griezmann, Mbappé. V deváté minutě byl Mbappé faulován před pokutovým územím a následný přímý kop napálil Griezmann do břevna.

O dvě minuty později převzal křídelník PSG Mbappé míč na své polovině a prohnal se kolem čtyř bránících hráčů. Na konci akce ho srazil uvnitř pokutového území Rojo a nařízenou penaltu podruhé na turnaji proměnil Griezmann.

ihoameričanům dělal soupeřův rychlý přechod do útoku problémy celý první poločas. "Hráče jsme na to samozřejmě upozorňovali už před zápasem, ale fotbal není jen video a analýza. Můžete se bavit o nadcházejícím zápase hodiny, připravit se na všechny myslitelné možnosti, ale nakonec se stejně rozhoduje na hřišti," řekl po zápase argentinský trenér Jorge Sampaoli.

Modrobílí Argentinci se před soupeřovu branku dostávali jen ztěžka, přesto se před odchodem do kabin dočkali vyrovnání. Di María si zpracoval míč a z 25 metrů křížnou střelou překvapil Llorise. Francouzský výběr dostal na mistrovství světa gól od jihoamerického protivníka po 798 minutách hry.

Sampaoli sáhl před začátkem druhého poločasu do složení stoperské dvojice a místo chybujícího Roja poslal na hřiště Fazia. V 48. minutě se poprvé v zápase připomněl do té doby nevýrazný Messi, jenž poslal odražený míč z otočky na bránu a jeho střelu tečoval do sítě Mercado. Pětinásobný držitel Zlatého míče si připsal gólovou asistenci na všech posledních čtyřech šampionátech.

Francouzi se ihned po inkasované brance usadili na soupeřově polovině a brzy se dočkali vyrovnání. Nedorozumění Fazia s brankářem Armanim ještě Griezmann nedokázal využít, ale v 57. minutě doletěl Hernandezův centr z levé strany až na hranici vápna k Pavardovi, který zakončil spolupráci krajních beků výstavní ránou do růžku Armaniho brány.

"Přestože jsme měli v sestavě spoustu mladých hráčů, dokázali jsme ihned zareagovat, a tak možná ani nebyl čas se obávat o výsledek," ocenil bleskový návrat svých svěřenců do zápasu trenér Didier Deschamps, jenž odkoučoval na lavičce francouzského národního týmu rekordní 80. utkání.

O sedm minut později si v chumlu hráčů před brankou zpracoval míč Mbappé, šikovně se uvolnil a propasíroval míč pod padajícím brankářem. Mladíček v sestavě "Les Bleus" korunoval svůj výjimečný výkon vzápětí druhou brankou, když stál na konci bleskové akce a chladnokrevně zakončil k tyči.

Mbappé se stal po 60 letech prvním teenagerem, který vstřelil v zápase mistrovství světa dvě branky. Naposledy se to povedlo Pelému v roce 1958 v utkání Brazílie proti Švédsku.

Naději na kopačky Jihoameričanů mohl vrátit Messi, který prokličkoval až před Llorise, jeho střela pravou nohou ale postrádala razanci. Argentinci tak už dokázali pouze snížit, v nastaveném čase poslal Messiho centr do sítě hlavou střídající Agüero.

"Naše výkony se postupně lepší, pro polovinu základní sestavy byl první zápas premiérou na mistrovství světa a to se projevilo. Soupeře pro čtvrtfinále si nemůžeme vybírat, Uruguay i Portugalsko jsou silné týmy, i když každý hraje jiným stylem," uvedl Deschamps.

Hlasy po utkání:

Didier Deschamps (trenér Francie): "Jsem hrdý na svůj tým, jak zvládl situaci za stavu 1:2. Přestože jsme měli v sestavě spoustu mladých hráčů, dokázali jsme zareagovat. Po druhé inkasované brance bylo ještě dostatek času, navíc jsme brzy vyrovnali, takže možná ještě ani nebyl čas se obávat o výsledek. Věděli jsme, že Argentina je silnější dopředu než dozadu, proto bylo naším plánem soupeři místy přenechat držení míče a vyrážet do otevřené obrany. Počítali jsme před utkáním s rozestavením s Messim na středové pozici, kde má víc volnosti. Kanté k němu přistupoval natěsno a spoustu příležitostí zastavil už v zárodku. Naše výkony se postupně lepší, pro polovinu základní sestavy byl první zápas premiérou na mistrovství světa a to se projevilo. Soupeře pro čtvrtfinále si nemůžeme vybírat, Uruguay i Portugalsko jsou silné týmy, i když každý hraje jiným stylem."

Jorge Sampaoli (trenér Argentiny): "Vyřazení je velmi bolestivé. Jsem zdrcený, protože i přes nepříznivý vývoj turnaje jsem do poslední chvíle věřil, že můžeme uspět. Dnes jsme hráli proti špičkovému mužstvu s velmi rychlým přechodem do útoku. Hráče jsme na to samozřejmě upozorňovali už před zápasem, ale fotbal není jen video a analýza. Můžete se bavit o nadcházejícím zápase hodiny, připravit se na všechny myslitelné možnosti, ale nakonec se stejně rozhoduje na hřišti. Taktiku určuji jako trenér já, za provedení na hřišti jsou zodpovědní hráči. Rozestavení vždy měníme podle soupeře a zároveň máme ve svém středu nejlepšího hráče světa a snažíme se využít jeho přednosti - někdy se nám to povede lépe, někdy hůře. V závěru jsme poslali na hřiště místo dalšího útočníka Mezu, protože střed pole byl po přechodu na systém 4-4-2 přetížený a Mascherano s Banegou už na všechno nestačili. Chci poděkovat všem hráčům, bojovali až do konce a skoro ještě vyrovnali."

Uruguay na MS vyřadila góly Cavaniho mistry Evropy Portugalce

Fotbalisté Uruguaye se stali druhými čtvrtfinalisty mistrovství světa v Rusku. Jihoamerický celek porazil v osmifinále úřadující evropské šampiony Portugalce dvěma góly Edinsona Cavaniho 2:1 a mezi nejlepších osm týmů na MS postoupil po osmi letech.

Cavani na stadionu v Soči v sedmé minutě otevřel skóre hlavičkou a v 62. minutě rozhodl technickým obstřelem ke vzdálenější tyči. Na 1:1 srovnal o sedm minut dříve Pepe.

Uruguay se ve čtvrtfinále utká s Francií a bude usilovat o první postup do semifinále MS od roku 2010, kdy skončila čtvrtá. Portugalsko naopak prohrálo v základní hrací době teprve druhý z posledních 33 soutěžních zápasů a na třetí postup do čtvrtfinále nedosáhlo.

Uruguay vstoupila do zápasu výborně a v sedmé minutě po skvělé akci otevřela skóre. Cavani našel dlouhým pasem napříč hřištěm Suáreze, ihned nasprintoval do vápna a hlavou v plném běhu proměnil centr od spoluhráče z útoku ve vedoucí gól.

Uruguay ve zbytku první půle zahustila prostor před svým pokutovým územím a nepustila Portugalce do větší šance. Naopak v polovině první půle protáhl na druhé straně brankáře Patrícia Suárez.

Na začátku druhém půle se Uruguayci na chvíli nechali zatlačit a soupeř toho využil k vyrovnání. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu zůstal volný Pepe a hlavou nedal Muslerovi šanci. Portugalský stoper dal v 99. utkání za reprezentaci šestý gól.

Uruguay inkasovala první branku v letošním roce, v předchozích šesti duelech včetně utkání s českým týmem na březnovém turnaji v Číně (2:0), udržela čisté konto. Série neprůstřelnosti jihoamerického týmu se zastavila na 597 minutách.

Uruguayci se však obdrženým gólem nenechali zdeptat a v 62. minutě opět vedli. Bentancur posunul míč na Cavaniho a ten technickou ranou placírkou k tyči obstřelil Patrícia. Dvě největší hvězdy daly pět ze sedmi gólů Uruguaye na turnaji v Rusku: Cavani se trefil třikrát, Suárez dvakrát.

Portugalci znovu přidali a srovnat mohl Bernardo Silva, jenže Muslerovu chybu nepotrestal a prázdnou branku netrefil. O chvíli později musel střídat zraněný Cavani a ze hřiště mu pomáhal portugalský kapitán Ronaldo.

Portugalci v závěru měli velký tlak, útok šel podpořit i brankář Patrício, ale srovnat se jim nepovedlo. Mistři světa z let 1930 a 1905 Uruguayci vyhráli i sedmý letošní zápas a na MS si připsali čtyři výhry v základní hrací době za sebou poprvé od 50. let.

Mistrovství světa ve fotbale - osmifinále:

Francie - Argentina 4:3 (1:1)

Branky: 64. a 68. Mbappé, 13. Griezmann z pen., 57. Pavard - 41. Di María, 48. Mercado, 90.+3 Agüero. Rozhodčí: Faghaní - Sochandán, Mansúrí (všichni Írán) - Irrati (video, It.). ŽK: Matuidi, Pavard, Giroud - Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega, Otamendi. Diváci: 42.873.

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé (89. Thauvin), Griezmann (83. Fekir), Matuidi (75. Tolisso) - Giroud. Trenér: Deschamps.

Argentina: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo (46. Fazio), Tagliafico - Pérez (66. Agüero), Mascherano, Banega - Pavón (75. Meza), Messi, Di María. Trenér: Sampaoli.

Uruguay - Portugalsko 2:1 (1:0)

Branky: 7. a 62. Cavani - 55. Pepe. Rozhodčí: Ramos - Torrentera, Hernández (všichni Mex.) - Geiger (video, USA). ŽK: Ronaldo (Portug.). Diváci: 44.873.

Sestavy:

Uruguay: Muslera - Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt - Nández (81. Sánchez), Torreira, Vecino, Bentancur (63. Rodríguez) - Suárez, Cavani (74. Stuani). Trenér: Tabárez.

Portugalsko: Patrício - Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro - B. Silva, Carvalho, Adrien Silva (65. Quaresma), Mário (84. Fernandes) - Guedes (74. André Silva), Ronaldo. Trenér: Santos.

(čtk)