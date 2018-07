FOTO - Pixabay

Hraní na compu psychickou poruchou

Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala závislost na hraní počítačových her za psychickou poruchu. Vyplývá to z aktualizované verze klasifikace nemocí. Podle kritiků rozhodnutí WHO přispěje ke stigmatizaci mladých hráčů.

WHO zařadila poruchu do mezinárodní klasifikace nemocí jako zvláštní položku, aby zemím umožnila »lépe se připravit na identifikaci tohoto problému«. Seznam nemocí uznávaných WHO bude mít nově asi 55 000 položek; popisuje podle ČTK závislost na digitálních hrách či videohrách jako »vzorec úporného a opakovaného hráčského chování«, který se stává natolik intenzivním, že »začíná převažovat nad jinými životními zájmy«.

Podle doktora Shekhara Saxeny, který vede oddělení WHO pro duševní zdraví, je rozhodnutí zařadit poruchu související s hraním videoher na seznam psychických poruch založeno na vědeckých důkazech.

Kritici kroku WHO, mezi nimiž je například i doktorka Joan Harveyová z Britské psychologické společnosti, varují před zbytečnými obavami rodičů dětí, které hrají videohry. Skutečnou poruchou podle Harveyové trpí jen malé množství hráčů.

Aktualizovaná verze mezinárodní klasifikace nemocí, na které se pracovalo posledních deset let, bude oficiálně členským zemím WHO představena v květnu příštího roku. Přijata by měla být v lednu 2022.

