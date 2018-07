FOTO - archiv

Seehofer i AfD tepou Merkelovou

Německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) hodnotí velmi kriticky výsledky evropských jednání kancléřky Angely Merkelové (CDU) o migraci. Informuje o tom ČTK s odvoláním agentury AP na účastníky nedělní schůzky vedení CSU.

Seehofer podle těchto účastníků nepovažuje dohodnutá opatření za stejně účinná jako hraniční kontroly a vracení migrantů přímo na hranicích. Ministr vnitra podle DPA odmítl kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU byli v Německu umísťováni do speciálních center, ve kterých by prošli zrychleným řízením a ze kterých by se nesměli vzdalovat.

Spory o přístup k migraci ohrožují tradiční koaliční svazek CDU s CSU i pozici kancléřky Merkelové.

NE nacistické propagandě

Tu kritizovala i ultrapravicová AfD. Dohoda o zpřísnění azylové politiky, ke které v pátek dospěli prezidenti a premiéři zemí Evropské unie, je podle šéfa AfD Alexandera Gaulanda naprostý propadák totálně k ničemu. Proti protiimigrační AfD, jejíž sjezd se o víkendu konal v bavorském Augsburgu, ovšem protestovalo na 3000 lidí. AfD podporuje okolo 14 % lidí - a to kvůli lacinému Gaulandovu neonacistickému populismu jako třeba varování, že zemi kvůli přílivu migrantů hrozí »výměna obyvatelstva«.

Značná část ze 3000 odpůrců AfD přišla ke kongresovému centru, kde se sjezd konal. Skandovali hesla jako »Neexistuje právo na nacistickou propagandu«.

V4 popřela seznam

Merkelová lituje, jestli ohledně příslibu ČR a Maďarska dohodnout se na přijímání migrantů z Německa došlo k nedorozumění. Řekla to v neděli v rozhovoru s televizí ZDF. »Vůbec nic jsme nedojednali, jde o rozhovory, které by se mohly konat,« řekla Merkelová, která o příslibu 14 zemí dohodnout se na urychleném navrácení migrantů registrovaných v jiné zemi EU psala v dopise svým politickým partnerům.

Mezi státy, jež zmiňovala, byly i státy V4, které její migrační politiku dlouhodobě kritizují. Všechny země popřely, že s nimi Německo o této záležitosti jednalo a případnou dohodu odmítly. Nicméně podle mluvčího německé vlády česká strana vyjádřila ochotu jednat o dohodě ohledně zlepšené spolupráce při vracení migrantů z Německa do státu EU, v němž byly zaregistrovány.

»Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít,« uvedla kancléřka. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit.

Loď do Španělska

Loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms, která v sobotu zachránila u libyjských břehů 60 migrantů, s nimi pokračovala na cestě do Barcelony. Španělsko plavidlu povolilo v zemi zakotvit poté, co ho odmítly přijmout Itálie i Malta, jejichž přístavy se přitom nacházely mnohem blíže místu záchrany běženců.

(rj)