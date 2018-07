Ve čtvrtfinále MS je Rusko a Chorvatsko, rozhodovaly penalty

Fotbalisté Ruska porazili v osmifinále mistrovství světa po penaltovém rozstřelu Španělsko. Až do pokutových kopů dospělo také druhé dnešní osmifinále, ve kterém byli nakonec úspěšnější Chorvaté, kteří vyřadili Dánsko. Vítězové obou zápasů se utkají ve čtvrtfinále.

Rusko si zahraje čtvrtfinále poprvé od roku 1970

"Fotbal ve vyřazovací fázi je takový. Myslím, že jsme odehráli velmi dobré utkání, od první do poslední minuty jsme se snažili vytvářet si šance. Měli dostatek příležitostí, abychom vstřelili více branek. Chybělo málo. Penaltový rozstřel je loterie. Jsem na své hráče hrdý," konstatoval po utkání španělský kouč Fernando Hierro.

Skóre otevřel v 12. minutě vlastním gólem zkušený ruský stoper Sergej Ignaševič. Ještě do poločasu ale po ruce Gerarda Piquého vyrovnal z pokutového kopu Arťom Dzjuba, který je s 14 brankami nejlepším střelcem na ruské soupisce. V penaltovém rozstřelu neuspěli Španělé Koke a Iago Aspas, zatímco ani jeden ze čtyř ruských exekutorů nezaváhal.

V prodloužení se o historický moment postaral trenér domácí reprezentace Stanislav Čerčesov. V 97. minutě poslal do hry Alexandra Jerochina a poprvé v historii MS využil možnosti čtvrtého střídání v nastavené půlhodině, kterou FIFA pro světový šampionát zavedla v březnu. O chvíli později nastoupil také čtvrtý střídající hráč Španělska Rodrigo.

Poprvé na turnaji byl součástí základní sestavy nejmladší člen španělského kádru Asensio, jenž překvapivě nahradil Iniestu. Na pravou stranu obrany se vrátil Nacho. Domácí reprezentace nastoupila nově ve formaci 5-3-2 bez svého nejlepšího střelce na šampionátu Čeryševa.

Hluboký defenzivní blok Ruska ale Španělé prolomili hned z první šance v 12. minutě. Po Žirkovově ostrém faulu na Nacha nacentroval Asensio z přímého kopu na zadní tyč a po souboji s Ramosem si míč do vlastní branky srazil Ignaševič.

Nejzkušenější ruský reprezentant se ve věku 38 let a 352 dní stal nejstarším hráčem, jenž v historii MS překonal svého gólmana. Zároveň si Rusko dalo na šampionátu už dvě vlastní branky, což se naposledy stalo v roce 1966 Bulharsku.

V 36. minutě domácí reprezentanti poprvé výrazněji zatlačili, Golovinova střela ale mířila vedle. O chvíli později však hlavičkoval Dzjuba po rohovém kopu do Piquého ruky a sudí Kuipers nařídil pokutový kop, který právě Dzjuba s přehledem proměnil.

V závěru poločasu se dvakrát do zakončení dostal Costa, do přestávky už se však stav nezměnil. Druhé dějství ovládli Španělé zejména ve statistice držení míče a přihrávek, šancí si ale příliš nevypracovali. Až pět minut před koncem favorit mohl zásluhou střídajících hráčů rozhodnout, dvakrát ale zasáhl Akinfejev. Nejprve vyrazil Iniestovu skákavou střelu k tyči a následně si poradil i s Aspasovou dorážkou.

V prodloužení rozčeřil vody až po deseti minutách Asensio, jeho střela ale mířila přímo na Akinfejeva, stejně jako Piquého hlavička. Velkou šanci měl v 109. minutě Rodrigo, který proběhl po pravé straně a ruský gólman měl s jeho pokusem hodně práce. Carvajalova dorážka neprošla obrannou tvrzí.

V penaltovém rozstřelu jako první zaváhal ve třetí sérii Koke, jehož nepříliš umístěný pokus vychytal Akinfejev. Při pátém pokusu na neúspěšného záložníka navázal Aspas a Španělsko ani na pátý pokus nezdolalo reprezentanty pořádající země MS.

"Doufali jsme samozřejmě v penaltový rozstřel, neboť Španěly je těžké porazit. Děkujeme za podporu fanouškům. Když člověk vidí tu atmosféru, je to skutečný fotbalový svátek. Nejsem mužem zápasu, tím je celý náš tým a naši příznivci," řekl Akinfejev.

Kouč Čerčesov nechtěl podléhat euforii. "Pocity jsou jednoduché. Emoce projevujete, když vedete tým během zápasu. Teď je to za námi a já už přemýšlím nad dalším zápasem. Věřím, že je to teprve začátek, takže si uschovávám emoce na později," uvedl

Hlasy po utkání:

Fernando Hierro (trenér Španělska): "Fotbal ve vyřazovací fázi je takový. Myslím, že jsme odehráli velmi dobré utkání, od první do poslední minuty jsme se snažili vytvářet si šance. Věděli jsme, že to bude těžké, ale domnívám se, že jsme měli dostatek příležitostí, abychom vstřelili více branek. Chybělo málo. Penaltový rozstřel je loterie. Jsem na své hráče hrdý. To poslední, co jsem týmu před odchodem na hřiště řekl, bylo, ať si to užije, ať můžeme opustit hřiště se vztyčenými hlavami. Všech 23 hráčů jsou profesionálové, bylo potěšením je tady vést. Jsem jako trenér zodpovědný za výkon týmu, na svazu vše pečlivě rozebereme. Na to, že jsme vypadli, neměla změna trenéra před turnajem vliv."

Stanislav Čerčesov (trenér Ruska): "Pocity jsou jednoduché. Emoce projevujete, když vedete tým během zápasu. Teď je to za námi a já už přemýšlím nad dalším zápasem. Věřím, že je to teprve začátek, takže si schovávám emoce na později. Nemáme sice tuto formaci (5-3-2) tolik v oblibě, ale hráči naštěstí porozuměli, co jsem po nich chtěl. Každému jsem individuálně vysvětlil, co od něj očekávám. Žirkov pravděpodobně odehrál poslední zápas na MS, má zraněnou nohu. Možná nastoupí maximálně v případném finále. Myslím, že můžeme na turnaji ukázat ještě více. Teď si hráči musí odpočinout, tím spíše, když hráli 120 minut. Doufám, že náš čtvrtfinálový soupeř bude dnes také hrát prodloužení."

Sergio Ramos (obránce a kapitán Španělska): "Je to pro nás hrozně těžké. Byli jsme blízko. Skoro po celou dobu jsme dominovali. Předem jsme věděli, že to bude velmi obtížný zápas. Všichni Španělé mohou být pyšní, dali jsme do toho všechno, celé srdce. Odjedeme domů se vztyčenou hlavou. Bolí to, ale zase se zvedneme."

Igor Akinfejev (brankář a kapitán Ruska, hráč zápasu): "V druhém poločase jsme se všemožně snažili bránit, což se nám povedlo. Doufali jsme samozřejmě v penaltový rozstřel, neboť je těžké porazit španělskou reprezentaci. Srdečně děkujeme za podporu našim fanouškům. Když člověk vidí tu atmosféru, je to skutečný fotbalový svátek. Nejsem mužem zápasu, tím je celý náš tým a naši příznivci."

Chorvatsko je ve čtvrtfinále poprvé od roku 1998, kdy získalo bronz

Dánové se ujali vedení už po 57 sekundách, kdy se po skrumáži po dlouhém autu prosadil Mathias Jörgensen. Už ve čtvrté minutě však bylo vyrovnáno zásluhou rovněž šťastného gólu Maria Mandžukiče. Ve zbytku normální hrací doby gól nepadl a stejně dopadlo i prodloužení, v jehož závěru neproměnil Luka Modrič pokutový kop. Penaltový rozstřel pak rozhodl v páté sérii Ivan Rakitič.

Obránce Mathias Jörgensen otevřel bleskově skóre svou první trefou v reprezentaci. Jednalo se o nejrychlejší gól dosavadního průběhu šampionátu. V historii mistrovství světa dal nejrychlejší branku v roce 2002 už po jedenácti sekundách Hakan Sükür.

Rychlá byla i odpověď Chorvatska, které ve čtvrté minutě potrestalo zmatky v dánské obraně. Rebič našel ve vápně Vrsaljka a jeho přihrávka se po nepovedeném odkopu Kjaera a následném odrazu od Christensena dostala k Mandžukičovi, který poslal míč do sítě.

Po půlhodině hry zahrozil Braithwaite, ale blíž vedení byli Chorvaté. Brankář Schmeichel nejprve vyrazil tvrdou Rakitičovu střelu, poradil si i s dorážkou, ale míč se dostal k Rakitičovi, který v dobré pozici trestuhodně neuspěl. V 38. minutě hlavičkoval těsně vedle Lovren a na druhé straně skončila Eriksenova nenápadná střela na břevně.

Po přestávce přebralo aktivitu Dánsko, ale dlouho se hrálo bez vyložených šancí. Až v 72. minutě neuspěl střídající Nicolai Jörgensen. Chorvaté poté zahrozili po povedené individuální akci Rebiče, Pivaričovův pokus z hranice vápna srazil jeden z obránců na roh. V nastavení normální hrací doby z dálky těsně minul Rakitič.

V prodloužení se hrálo ještě víc opatrně. Až šest minut před koncem šel na Schmeichela zcela sám Rebič, udělal dánskému brankáři kličku, ale pak ho fauloval Mathias Jörgensen a rozhodčí nařídil penaltu. K pokutovému kopu se postavil kapitán Modrič, ale Schmeichel jeho nevýraznou střelu chytil.

"Strašně moc mě mrzí, že z penalty v prodloužení jsem nedal gól. Mimo jiné i proto, že dneska jsem celé dopoledne studoval, jak Schmeichela z pokutového kopu překonat," uvedl Modrič. "Že nedáte penaltu, to se stane. Ale velmi příjemně mě překvapilo, jak moc byl Luka odhodlaný jít na penaltu i v rozstřelu. Ukazuje to, jak velký hráč je," prohlásil chorvatský trenér Dalič.

Zápas dospěl do penaltového rozstřelu a hned v první sérii si brankáři poradili s pokusy Eriksena i Badelje. Poté se za Dány prosadili Kjaer s Krohn-Dehli a za Chorvaty Kramarič s Modričem. Ve čtvrté sérii neuspěli Pivarič a Schöne, a když v páté kryl Subašič střelu Nicolaie Jörgensena, Rakitič šanci rozhodnout nepromarnil.

"Je to zvláštní pocit. Na jedné straně obrovské zklamání a na druhé straně obrovská pýcha z našeho výkonu. Myslím, že ve druhém poločase jsme byli lepší a měli jsme šanci postoupit. Je těžké popsat všechny pocity," uvedl Schmeichel.

"Kasper pro vítězství udělal úplně všechno. Při penaltě v prodloužení i potom v rozstřelu," přidal kouč Dánska Hareide. "Bohužel všichni tři naši nejlepší penaltoví střelci se v rozstřelu neprosadili. Nedávno jeden průzkum přišel na to, že při penaltě vám puls a adrenalin vyskočí tak, jako kdybyste byli ve válečné zóně," dodal.

Chorvatský brankář Subašič se díky třem zlikvidovaným penaltám vyrovnal rekord mistrovství světa. Tři pokutové kopy totiž v rozstřelu dokázal chytit už jen bývalý portugalský gólman Ricardo ve čtvrtfinále s Anglií na šampionátu v roce 2006.

Hlasy po utkání:

Zlatko Dalič (trenér Chorvatska): "Nedali jsme šance a v prodloužení jsme dokonce neproměnili penaltu. Ale hráče to nezlomilo, i když je pravda, že jsme si vzpomněli na čtvrtfinále z Eura 2008, kde jsme v penaltách prohráli s Tureckem. Nemohli jsme čekat, že všechny naše zápasy půjdou jako po másle. Dnes jsme nehráli dobře, ale hráli jsme na výsledek. Šli jsme štěstí naproti a kluci si to zasloužili. Bůh stál při nás, navíc jsme rozhodně nedostali nic zadarmo, ale museli jsme pro to tvrdě pracovat. To že nedáte penaltu, se stane, ale velmi příjemně mě překvapilo, jak moc byl Luka odhodlaný jít na penaltu i v rozstřelu. Ukazuje to, jak velký hráč to je."

Luka Modrič (záložník Chorvatska): "Strašně moc mě mrzí, že z penalty v prodloužení jsem nedal gól. Mimo jiné i proto, že dneska jsem celé dopoledne studoval, jak Schmeichela z pokutového kopu překonat."

Aage Hareide (trenér Dánska): "Kasper pro vítězství udělal úplně všechno. Při penaltě v prodloužení i potom v rozstřelu. Bohužel všichni tři naši nejlepší penaltoví střelci se v rozstřelu neprosadili. Nedávno jeden průzkum přišel na to, že při penaltě vám pulz a adrenalin vyskočí tak, jako kdybyste byli ve válečné zóně. Ale jsem pyšný, jak kluci dneska i na mistrovství světa hráli. V každém zápase dodrželi plán a cítili jsme, že i proti Chorvatsku máme slušnou šanci. Ale fotbal někdy dokáže být brutální.

Kasper Schmeichel (brankář Dánska): "Je to zvláštní pocit. Na jedné straně obrovské zklamání a na druhé straně obrovská pýcha na náš výkon. Myslím, že ve druhém poločase jsme byli lepší a měli jsme šanci postoupit. Je těžké popsat všechny pocity. Mám velký respekt ke všem spoluhráčům, co mají odvahu na to jít v rozstřelu na penaltu. Kdo jde za takové situace na penaltu, je pro mě hrdina. Vyhráváme jako tým a prohráváme jako tým."

Mistrovství světa ve fotbale - osmifinále:

Španělsko - Rusko 1:1 po prodl. (1:1, 1:1), pen. 3:4

Branky: 12. vlastní Ignaševič - 41. Dzjuba z pen. Penalty proměnili: Iniesta, Piqué, Ramos - Smolov, Ignaševič, Golovin, Čeryšev. Neproměnili: Koke, Aspas. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Makkelie (video, všichni Niz.). ŽK: Piqué - Kutěpov, Zobnin. Diváci: 78.011.

Španělsko: De Gea - Nacho (70. Carvajal), Piqué, Ramos, Alba - Koke, Busquets - Silva (67. Iniesta), Isco, Asensio (104. Rodrigo) - Costa (80. Aspas). Trenér: Hierro.

Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutěpov, Ignaševič, Kudrjašov, Žirkov (46. Granat) - Samedov (61. Čeryšev), Zobnin, Kuzjajev (97. Jerochin) - Dzjuba (65. Smolov), Golovin. Trenér: Čerčesov.

Chorvatsko - Dánsko 1:1 po prodl. (1:1, 1:1), pen. 3:2

Branky: 4. Mandžukič - 1. M. Jörgensen. Penalty proměnili: Kramarič, Modrič, Rakitič - Kjaer, Krohn-Dehli. Neproměnili: Badelj, Pivarič - Eriksen, Schöne, N. Jörgensen. Rozhodčí: Pitana - Maidana, Belatti - Vigliano (video, všichni Arg.). ŽK: M. Jörgensen (Dán.). Diváci: 40.851.

Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič (81. Pivarič) - Rebič, Rakitič, Modrič, Brozovič (71. Kovačič), Perišič (97. Kramarič) - Mandžukič (108. Badelj). Trenér: Dalič.

Dánsko: Schmeichel - Knudsen, Kjaer, M. Jörgensen, Dalsgaard - Christensen (46. Schöne), Delaney (98. Krohn-Dehli), Eriksen - Poulsen, Cornelius (66. N. Jörgensen), Braithwaite (106. Sisto). Trenér: Hareide.

