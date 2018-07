Město pro lidi

Tak se obávám, že stále strměji narůstající provoz osobních automobilů po hlavním městě Praze a touha většiny lidí aspoň jedno auto vlastnit zcela zničí náš normální život. Pozorujete-li automobily jedoucí po pražských vozovkách a ulicích, podezřele často v nich za volantem sedí jenom sólisté – jeden řidič či řidička. Nedávná studie Dopravní fakulty ČVUT doložila, že z hranic metropole (318 500 vozidel na hlavních komunikacích) do jejího centra, tj. do zónového parkovacího systému, denně míří minimálně 217 500 vozidel, z toho víc než polovina pravidelně. K dispozici je přitom, podle této studie, pouze tři a půl tisíce P+R stání, což odpovídá jednomu procentu aut přijíždějících denně do Prahy…

I já, laička, která se automobilovou dopravou vůbec nikdy nezabývala, poslední měsíce pozoruji, jak se objevují v Praze parkující auta i na místech, kde dosud nikdy nebyla, či jak se stávající parkoviště plní a plní, a není tomu konec.

Co s tím? Řešení je jediné – opravdu se musí všemi prostředky podpořit veřejná hromadná doprava s co nejlevnějším jízdným, ideálně zdarma, aby byla dostupná úplně každému. Pak teprve dojde k reálnému poklesu automobilismu v Praze. Pak zbude dost místa na ulici či silnici, i pro »dopravu v klidu«, pro ty případy, kdy zkrátka lidé musejí vůz použít, protože jsou nepohybliví, nemocní, staří, přemisťují objemná zavazadla či náklad.

Aby bylo jasno, nemám samozřejmě na mysli historické centrum města. Tam žádná soukromá auta nepatří, jen zásobování, taxi, obsluha hotelů, kulturních zařízení apod., případně občanů v místě bydlících.

A protože je nápor na parkovací místa v hlavním městě enormní, přistoupila Praha k tzv. parkovacím zónám. Místní občan, který potřebuje zaparkovat svůj vůz, si zaplatí to, že »ve své« části toto může, a svého miláčka zaparkuje »za modrými čarami« namalovanými v ulici (tedy když si to místečko najde). Ceny rezidentního a abonentního parkování se pro každou lokalitu nastavují zvlášť s ohledem na cenové pásmo a počet vydaných parkovacích oprávnění na daného uživatele. Parkování v modré zóně je možné na základě oprávnění, které lze získat ve výdejnách městských částí. Kontrola probíhá moderně, pomocí monitorovacího systému na základě zaregistrované SPZ vozidla.

Ale co ti ostatní motoristé?

Dám příklad. Jezdím občas autem z jedné okrajové městské části do jiné. Ale ne proto, že jsem líná a nedojdu na metro – naopak, metro je skvělým dopravním prostředkem. Ostatně, pražské metro také denně spolehlivě přepraví přes milion cestujících. Důvodem, proč sedám občas za volant i v Praze, je, že musím například zavést tatínka k lékaři. K tomu přece automobil je, že.

Existence modrých zón v otcově městské části znamená, že nemohu před domem, kde bydlí, řádně zaparkovat (pokud tedy nezaplatím), protože nepatřím do této městské části. Praha se tak stává v důsledku totálního ucpání masou automobilů méně vlídná člověku, a stále více složitá.

Ale nechci jen láteřit. Zónování se dosud neděje po celé Praze a mnozí úředníci i komunální politici přemýšlejí, jak umožnit parkování také rodinným příslušníkům rezidentů, zákazníkům obchodů, řemeslníkům. Aby mohli parkovat také lidé, kteří dojíždějí třeba za příbuznými. Je to jako se vším – vždycky jde o zájem a ochotu. Proto velmi prosím – i Praha musí zůstat městem pro lidi.

Monika HOŘENÍ