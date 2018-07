Bavorský premiér Markus Söder. FOTO - Wikimedia Commons

CSU podle bavorského premiéra nechce ohrozit německou vládu

Bavorský premiér Markus Söder prohlásil, že bavorská Křesťanskosociální unie (CSU) nechce ohrozit stabilitu německé vlády. Řekl to ke sporům v německé vládní koalici ohledně migrační politiky den poté, co šéf CSU a německý ministr vnitra Horst Seehofer nabídl odstoupení z obou svých funkcí. Rozhodnout se ale chce po jednání sesterských stran a také po osobním setkání s kancléřkou Angelou Merkelovou. Vedení CDU dalo najevo, že si přeje udržení koalice.

Söder poznamenal, že Seehoferova nabídka rezignace bavorskou stranu překvapil. »Je mnoho možných kompromisů, včetně některých, které jsme nabídli k dosažení řešení my, a to je velmi důležité. A doufáme, že to je možné. Jedno je jasné: stabilita vlády není otázka pro nás,« citovala bavorského premiéra agentura Reuters.

Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Merkelové zdůraznila, že nadále vidí prostor ke kompromisu ve sporu o azylovou politiku se sesterskou stranou. »Přejeme si shodu na společném postupu,« uvedla CDU v prohlášení po jednání svého předsednictva v Berlíně.

Seehofer prosazuje, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic. Kancléřka to odmítá, pokud v rámci EU nebudou existovat příslušné dohody.

Při stranickém jednání CSU Seehofer v neděli podle zdrojů z jednání nastínil tři možné scénáře řešení krize. Buď ustoupí v otázce migrační politiky kancléřce Merkelové, nebo se jí postaví. To by vedlo k tomu, že by ho kancléřka zbavila funkce a vládní koalice by se rozpadla. Třetí možností je jeho demise, které prý dává přednost.

(čtk)