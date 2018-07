FOTO - Pixabay

Vládní dluh zůstává nízký

Vládní dluh v prvním čtvrtletí meziročně klesl, přestože oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku vzrostl o 83,8 miliardy korun na 1,833 bilionu korun.

Míra zadlužení činila v letošním prvním čtvrtletí 35,82 procenta hrubého domácího produktu, zatímco v posledním čtvrtletí loňského roku to bylo 34,67 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Vládní dluh v poměru k HDP podle ČSÚ v jednotlivých čtvrtletích loňského roku klesal. Z 39,95 procenta v prvním čtvrtletí se snížil na 34,67 procenta v posledním čtvrtletí. V nominálním vyjádření byl nejnižší ve třetím čtvrtletí, tedy v posledním před říjnovými sněmovními volbami, kdy činil 1,739 bilionu korun. Vládní dluh může podle maastrichtských kritérií dosahovat nejvýše 60 procent HDP.

Podle ČSÚ růst nominálního HDP působil na pokles míry zadlužení jak meziročně o 2,34 procentního bodu, tak mezičtvrtletně o půl procentního bodu. Mezičtvrtletní růst dluhu byl podle statistiků způsoben především růstem objemu emitovaných dluhových cenných papírů o 86,5 miliardy korun. Pokles o 5,7 miliardy korun byl naopak zaznamenán v položce přijatých úvěrů. Dluhové cenné papíry zůstávají s podílem 92,2 procenta na celkovém dluhu dominantní.

Stabilní situace

»Vládní dluh kumuluje veškeré veřejné závazky vlády, není to jen kumulace státních deficitů. Je to trochu širší pojem,« objasnil člen rozpočtového výboru Sněmovny Jiří Dolejš (KSČM), stínový ministr financí. »Je pravda, že zatímco ve srovnání s rokem 2016, kdy došlo k absolutnímu snížení, za loňský a letošní rok dluh mírně roste. Ale je to dáno tím, že v roce 2016 byla mimořádná situace, zejména pokud jde o čerpání evropských peněz. Jinak ta situace rozhodně není dramatická. Pokud pravicová opozice křičí, tak my jsme jednou z mála zemí v Evropské unii, které jsou hluboko pod maastrichtským kritériem, to je těch 60 procent dluhu na HDP, a my jsme teď aktuálně hluboko pod 40 procenty. Není to nijak nebezpečné,« řekl Dolejš Haló novinám. Nižší úroveň vládního dluhu v poměru k HDP vykazují v EU jen Estonsko, Lucembursko a Bulharsko. Sousední Německo mělo v roce 2016 tento ukazatel na 68,1 procenta a například Itálie na 132 procentech.

Co když ekonomika zpomalí?

»Je pravda, že ty pohyby během krátkého období jsou vyvolávány i tím, že vláda své závazky musí splácet emitováním dluhopisů nových; zkrátka, když se splácí loňský deficit nebo jistina starých dluhů, používají se na to peníze z dluhopisů nových. Není to tak, že se jednou za čas vypíší dluhopisy a pak se jenom splácí. Vláda má určitou dlouhodobou koncepci dluhopisů, kde jsou zastoupeny dluhopisy dlouhodobé, střednědobé a na operativní řízení tzv. likvidity – aby byly peníze po ruce – se používají krátkodobé výpůjčky. Proto dluhová služba používá těchto nástrojů a pochopitelně se řídí i situací na kapitálovém trhu, aby ten dluh zbytečně neprodražovala. Takže skutečně to není nic mimořádného a není to drama. Zajímavá spíše bude situace, pokud by ekonomika začala vychládat a přitom by se měly nějakým způsobem zafinancovat ty politické služby. Ale to není aktuální situace,« objasnil Dolejš.

Statistici spolu s čísly o vládním dluhu zveřejnili i saldo hospodaření sektoru vládních institucí, které v prvním letošním čtvrtletí dosáhlo přebytku 0,72 procenta HDP při meziročním růstu o 0,44 procentního bodu. »Nejvíce k tomu přispěly místní vládní instituce, jako města, obce, kraje, které skončily v přebytku 21 miliard, a zdravotní pojišťovny s necelými čtyřmi miliardami,« doplnil k údajům ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ Václav Rybáček.

(ng)