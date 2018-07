FOTO - Pixabay

Vláda chystá prosadit prioritu KSČM

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) představil své priority na ministerstvu. Za hlavní označil přijetí rodinného balíčku zahrnujícího zvýšení rodičovského příspěvku z 220 000 na 300 000 korun. Jde o návrh, který do programu vlády prosadila KSČM.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová uvítala, že nový ministr vypíchl na pondělnípředstavovací tiskové konferenci právě zvýšení rodičovského příspěvku. »Zvýšení na 300 000 korun do vládního programového prohlášení protlačila KSČM, takže takové opatření pochopitelně uvítáme,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Za další prioritu nový sociálnědemokratický ministr označil přijetí zákona o sociálním bydlení. Aulická Jírovcová i tento plán přivítala, upozornila však, že o něm hlasitě na začátku funkčního období mluvili i předchozí ministři, a skutek utek. »O zákonu o sociálním bydlení již slýcháme třetí volební období. Což nevzbuzuje mnoho nadějí, že bude konečně prosazen,« podotkla stínová ministryně.

Bydlení pro každého

Podle Aulické Jírovcové tzv. sociální byty také nejsou spásou a všelékem. »Byla bych ráda, aby krom vyloženě sociálních bytů vláda začala nějak řešit problém dostupnosti bydlení i pro další skupiny obyvatel, krom těch sociálně nejohroženějších. Mám na mysli zejména rostoucí ceny bytů. V kombinaci s opatřeními České národní banky zpřísňujícími podmínky poskytnutí hypoték se možnost dosáhnout na důstojné bydlení vzdaluje i řadě rodin ze střední třídy,« upozornila Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně KSČM se domnívá, že největší rozdíly mezi představami komunistů a nového vedení ministerstva se týkají valorizace důchodů. »Zde se lišíme. Představovali bychom si rychlejší valorizaci u tzv. starodůchodců. To znamená, aby se rychleji zvyšovaly ty nejnižší důchody. A také bychom rádi více zvyšovali základní výměru důchodu. Ta by podle našeho přesvědčení měla být navázána na výši životního minima,« uvedla Aulická Jírovcová.

Trestní oznámení se stahovat nebudou

Nový ministr připomněl, že ministerstvo pod vedením jeho předchůdkyně Jaroslavy Němcové (ANO) podalo 11 trestních oznámení kvůli zakázkám, které vyhlásil resort za bývalé ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Vyloučil, že by skutečnost, že Marksová i on jsou z jedné strany, měla vést k tomu, že úřad tato trestní oznámení stáhne. Je prý třeba vyčkat na výsledek šetření, které vedou orgány činné v trestním řízení.

V nejbližší budoucnosti chce Krčál také řešit situaci na ministerstvu, kde odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. »Byla vyhlášena zejména kvůli tomu, jakým způsobem tady byly zadávány úkoly,« řekl Krčál. O záležitosti už jedná s odborovými organizacemi a dořešit ji chce v příštím týdnu tak, aby odbory stávkovou pohotovost zrušily.

Noví náměstci

Krčál také obměnil tým. Náměstkem pro informační technologie, rozpočet a evropské fondy byl jmenován Tomáš Martinec. Náměstkem pro zaměstnanost Krčál jmenoval Robina Povšíka, který ale funkci převzal pouze dočasně na několik týdnů, než ji předá Jiřímu Vaňáskovi. Vaňásek náměstkem byl už v minulosti, letos ale funkci za ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) opustil. »Byl bych velmi rád, abychom ho do 14 dnů mohli uvést do funkce,« řekl nový ministr.

Na další volná místa náměstků chce Krčál vypsat výběrová řízení. Do budoucna by ale chtěl změnit rozdělení oblastí, které jednotliví náměstci spravují. »Já se netajím tím, že ta struktura mi příliš nevyhovuje,« řekl. Chtěl by, aby jeden náměstek spravoval samostatně informační technologie a další měl na starosti otázky ekonomiky a evropských fondů.

