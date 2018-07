Je cosi shnilého ve státě českotelevizním

Když se v roce 1965 pražská Slávie vyhrabala z druhé ligy opět do první, to bylo slávy! Na derby se Spartou na strahovský stadion Evžena Rošického, přišlo téměř padesát tisíc diváků. Protože derby Sparta-Slávie se za léta stalo takovým rodinným fotbalovým stříbrem.

Proto jsem se také před asi třemi lety naštval, když si jeho televizní přenos veřejnoprávní Česká televize nechala přeplatit od jedné komerční stanice. A že se na něj mohu dívat pouze, když si koupím vstupenku na stadion anebo si připlatím na internet. Takže od té doby mi nejen derby, ale i celý český fotbal mohou být ukradeny.

Stejně tak se dnes Česká televize, i když právě ona by se měla o rodinné (fotbalové) stříbro starat, zase nechala přeplatit (a to už se bojím domyslet za jakých okolností…) jistou komerční stanicí. A s velkým pražským derby tak zmizí z ČT i další fotbalové přenosy nejvyšší fotbalové soutěže.

Vítězní realizátoři fotbalového kšeftu argumentují, že se prodejem internetových přenosů fotbaluchtivým fanouškům dostane do českého fotbalu víc peněz. Prosím vás, co je mi do toho, kolik se do českého fotbalu prostřednictvím internetových přenosů dostane peněz, když se jeho přeplácené hvězdy jako součásti českých týmů nedokážou prosadit ve vrcholných evropských, neřkuli světových soutěžích?!

Ostatně, můj obyčejný selský rozum mi říká, že ty »internetové« peníze nepůjdou do českého fotbalu, ale zůstanou za nehty majitelů oné komerční stanice, která byla schopná přeplatit veřejnoprávní Českou televizi. I když na druhou stranu chápu, že prostřednictvím reklam a sponzorů mohou zafungovat nitky různých peněžních přesunů výhodných pro fotbalové kluby...

Česká televize operuje ročně částkou zhruba sedmi miliard korun. To by nedokázala vyškrabat těch pár desítek milionů (i když zřejmě jsem s desítkami milionů směšný), aby si rodinné stříbro v podobě derby Sparta-Slávie nebo třeba dalších atraktivních duelů mohla odvysílat sama? Tím víc do očí bijící je fakt, že generální ředitel Petr Dvořák shrábne každoročně mimořádnou odměnu přes dva miliony korun. Já mu je nezávidím, zřejmě si je zasloužil. Ale zasloužil si je jako hlídač rodinného stříbra? Toť otázka. A nejpikantnější na celé věci je, že hospodaření České televize nepodléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. I když už se prý v tomto směru chystá novela.

Prostě, je něco shnilého ve státě českotelevizním a povinné televizní koncesionářské poplatky jsou v této souvislosti nehoráznou zhůvěřilostí.

Miroslav KANTEK