Prý »špatná zpráva pro lid této země«

Informace o tom, že komunisté umožní vytvoření menšinové vlády, velmi rozčílila členy Demokratického bloku. Prý, jak nám »přes televizi« sdělil poslanec Baxa, »je to špatná zpráva pro lid České republiky« a europoslanec Pospíšil v České televizi hrozil, že »KSČM se těší, že bude mít místa v ČEZu a státních orgánech«.

Posluchač si má vytvořit dojem, že už pozítří nebo spíše zítra budou komunisté nás zase odtrhnout od vytouženého západu, že se masově bude znárodňovat či dokonce začnou politické procesy a la padesátá léta. Nic takového pochopitelně nehrozí a ani nemůže. KSČM je nová politická strana vzniklá až po Listopadu, tedy dokonce později než některé tzv. demokratické strany a její podpora vzniku vlády je vázána na plnění sedmi podmínek, které hnutí ANO předložila a jejichž plnění si chce také kontrolovat. Potud jde chápat i možnost, ne požadavek, aby její členové či sympatizanti se stali členy některých dozorčích rad státních podniků.

Jestliže pan plzeňský občansko-demokratický poslanec Martin Baxa, jenž svým věkem dosvědčuje, že z předlistopadové minulosti si může pamatovat tak zkoušení z matematiky na základce, nám sděluje, že vlastně jde o špatnou zprávu pro lid, by měl zároveň říci, jaký že to lid má na mysli. Ty, kteří se živí vlastní prací a nedosáhnou ani průměrné výše mezd (jde o více než šedesát procent obyvatelstva, tedy podle pana Baxy »lidu«), nebo o jeho politické přátele (těm se nedivím, zvláště když komunisté by chtěli rozkrýt a potrestat privatizační zločiny z let devadesátých a u nich přece byla strana, kterou zastupuje v Parlamentu)? Ty první asi ne. Proč by mu mělo jít o »socky«? O ně opravdu nejde, o jejich hlasy však ano. Ty je třeba vyděsit, líčit jim »hrůzy z minulosti« a pak budou ze strachu volit znovu korupcí propletenou ODS.

Jan PEHE, zastupitel města Soběslav (KSČM)