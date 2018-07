Redakční sloupek

Půl miliardy za neúspěch

Jestli mnozí čeští fotbaloví fanoušci nadávají na Karla Jarolíma a jeho horentní plat za mizerné výsledky české fotbalové reprezentace, která se na MS v Rusku od začátku dívá jen u televizorů, ať se přenesou přes oceán do Argentiny. Tam je situace ještě peprnější...

Trenér Argentiny Jorge Sampaoli dokázal divy s reprezentací Chile. Mj. dvakrát na penalty na posledních šampionátech Jižní Ameriky (Copa América) porazil s Chilany právě své Argentince s Lionelem Messim v čele, čímž mu sebral šanci vyhrát s nároďákem velký fotbalový turnaj (nepočítáme-li fakt, že Messi je stejně jako jeho brazilský rival Neymar »alespoň« olympijským vítězem).

Jenže s Argentinou vzrůstem nevelký Sampaoli, přezdívaný Malý generál, dokázal zatím jen tak tak proklouznout do Ruska a tady po debaklu od Chorvatska pár minut před koncem zápasu o bytí a nebytí odvrátit německou blamáž v modrobílém balení. Osmifinálová prohra s Francií pak byla relativně důstojná, takže možná nakonec nedojde na to, co by přišlo argentinský fotbalový svaz zatraceně draho...

Sampaoli má totiž smlouvu na dalších několik let dopředu s tím, že pokud by byl předčasně odvolán, vyinkasuje za neschopnost 17 milionů eur (tj. bezmála půl miliardy korun). V chudé Argentině, kde většina populace žije tzv. z úst do úst, mnozí pak v oplechovaných a eternitových chatrčích či ve slumech vyloženě třou bídu s nouzí!

Už jsme si tak nějak zvykli, že ve vrcholovém sportu lítají neskutečné sumy, stamiliony, ba někdy i miliardy, a že i platy plus reklamní honoráře mnohých sportovců světové extratřídy dosahují nekřesťanských výšin. OK, když díky nám sponzoři mohou (a jsou ochotni) takové zvrácené sumy vydávat - a nám to nevadí - budiž těm borcům přáno - pokud tedy jim to všechno ještě není málo, takže mnozí pak obírají stát na daních (navíc, když ve srovnání s dobou ještě relativně nedávno minulou, kdy naopak i ti nejlepší brali až směšně málo a hráli hlavně pro radost, jde o posun z extrému do extrému). Ale když má někdo fasovat stamiliony jako zlatý padák, k němuž došlo bez dosaženého úspěchu, je cosi zvráceného nejen ve státě argentinském a, pravda, rozhodně nejen v branži sportovní...

Nedivím se proto největší argentinské legendě, levicově orientovanému Diegu Armando Maradonovi, že Sampaoliho fakt nemá rád - protože prosadit si tohle do smlouvy může jen člověk bez charakteru a jakékoli soudnosti. Nebo se snad najde někdo, kdo by měl i pro toto pochopení?!

Roman JANOUCH