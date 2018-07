Kdy se budou procházet lvi po Národní?

V novinách a na internetu čteme: Cyklista se na Vsetínsku střetl se lvicí, chovatel ji měl připoutanou. Již tato zpráva zaujme čtenáře tím, že je u nás asi již normální vodit na veřejnosti lvy. Aby se občan moc nepolekal, tak je dovětek, že to nebyl lev, ale mladá ochočená lvice. To se mi ulevilo. A nyní se můžeme bavit o tom, zda vodítko stačí, či ne, zda je to normální, procházet se se lvem. Někdo si přidá, když můžeme vodit psy, fretky, potkana a prasata, tak proč ne lvici. Blábolit a ukazovat své intelektuální zázemí můžeme klidně několik hodin.

Když se na věc podíváme, tak zjistíme: máme zde chovatele v malé vsi, který chová kromě lvice i lva, na což si delší dobu stěžují někteří místní. Obyvatelé maji obavy o své životy a životy svých blízkých. Můžeme se jim divit? Úřady však chovateli nedokážou v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut. Tak to je zajímavé. Nepíše se sice,zda je zaplatil, či ne. Pokud ne, tak kde je exekutor, který je tak výkonný při vymáhání pokut za jízdy načerno a drobných dluhů?

Zajímavý a podstatný je i postřeh starosty obce. Starosta Tomáš Kocourek řekl, že muž s připoutanou lvicí chodí na procházky běžně. Podle starosty jde o patovou situaci. »Samozřejmě lidé volají a stěžují si,« uvedl.

»Dva roky kolem chovu lvů pana Práška chodím, a vůbec nic se neděje. To se může kdykoli opakovat. Pan Prášek si ze zákazů či příkazů nedělá vůbec nic. On nemá sebereflexi a pro mne je nejdůležitější bezpečnost místních obyvatel,« řekl starosta.

Doufám, že toto už je ten incident, po kterém se všechny dotčené úřady chytnou za nos a začnou konečně konat.

Takže nyní víme, že lvy chová pan Prášek nelegálně, a to už druhým rokem. Ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík ČTK řekl, že platí rozhodnutí o nepovolení chovu z loňského února. Veterinární správa však prý nemá možnost lva odvézt. Může vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově neděje. Směšné. Lvi týráni nejsou, ale občané mohou být týráni strachem, že lev uteče a napadne je. Copak nám nestačí velcí psi, kteří nejsou ovládáni a útočí na lidi? Copak je málo útoků psů na děti s tragickými důsledky?

Před rokem chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu odstranit oplocený výběh pro lva. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil. Přes všechnu tragiku je směšná představa, jak se policisté dožadují vstupu s platným rozhodnutím státní správy, majitel jim řekne, že je dovnitř nepustí a oni zase odjedou a nic se neděje. Zase pod dojmem razatních a někdy brutálních exekucí je toto přece výsměch orgánům státní správy.

Nabízí se otázka, k čemu stát je, když nedokáže prosadit svůj zájem, a v tomto případě oprávněný, ochranu života a zdraví občanů, a zároveň stanovit, že chovat šelmy v obcích je nežádoucí, případně trestné.

Jak nás bude stát chránit až budeme skutečné ohroženi? Pokud by to měl dělat tímto způsobem, tak zcela jistě své občany neuchrání! Ani před lvy, natož vnějším napadením.

Možná bude občanům stačit na uklidnění, že Státní veterinární správa (SVS) již vyvolala jednání o možném zpřísnění podmínek umožňujících v ČR chov šelem mimo zoologické zahrady.

Jak řekl jeden přispěvatel v komentáři. Věc se začne řešit tehdy, až lev někoho zabije. Doufejme, že to bude ten, co jej vodil na vodítku, pak bude po problému.

PS: Na liště v televizi běží dne 28. 6. 2018 informace, že ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekl mladý samec pumy. Lidé by se neměli zdržovat venku. Naštěstí ho už po několika dnech chytili. Nikoho neporanil, peněz to stálo nemálo. A zaplatí to kdo?

Josef ŠVARCBEK