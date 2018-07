Marx jako zombie

Víte, že Marx byl zombie, že byl satanista? Nevíte, co to je, zda pochvala, či zhanobení? Pochopitelně podle časopisu Reflex to druhé. Ale opravdu, co ona slova znamenají? Prý slovo zombie je »v kultu woodoo a v populární kultuře druh nadpřirozené bytosti, oživlá mrtvola. Vystupuje především v hororech.« A slovo satanista? Podle toho, co zřejmě měl na mysli autor článku právě v Reflexu č. 19, jde o zosobnění samotného zla.

Šéfredaktor Reflexu nám naše znalosti o Marxovi ještě ve své kritice účasti Jeana-Clauda Junckera na odhalení Marxovy sochy rozšířil sdělením, že tento »blouznivec z Trevíru« vlastně byl svým učením původcem násilí a nesvobody, které se děly po celé dvacáté století v podstatné části světa. Opravdu vzácná myšlenka! Autor rozboru pohybu kapitálu a objevu způsobu vykořisťování a přivlastňování si výsledků práce těch, kteří nevlastní výrobní prostředky, je všeho vinen. Jak moudré! Podle tohoto výkladu i Albert Einstein byl zombie a satanista, protože nebýt jeho objevů, nebyly by atomové bomby. A Koroljov a další vědci také, protože rakety od jejich dob mohou nejen nosit družice třeba na Mars, ale nesou i smrtonosné náklady v současných lokálních válkách. Zdá se, že někteří vědci by neměli vůbec nic zkoumat, protože jejich objevy by se nechaly i zneužít, tedy podle Reflexu.

Marxův objev neznamenal začátek pro dělnické hnutí. To tu bylo dávno před Kapitálem. Jen vyřešil jeden důležitý ekonomický problém a dělnictvu umožnil uvědomit si, jak je zneužíván výsledek jejich práce. Byl to mimořádný objev, který vlastně napomohl pochopit, jak funguje epocha kapitalismu. Proto ho BBC v anketě vybrala za největšího filozofa 19. století. Nedivme se, že mezi méně myslícími a kapitalismu pochlebujícími žurnalisty a ideology je tento objev hodný nenávisti.

Pánové z Reflexu však samotný objev označují za příčinu revolučních přeměn dvacátého století. Zapomínají, že Marx kromě Kapitálu se věnoval i praktické proletářské politice. Viděl bídu tohoto stavu a neúměrné obohacování držitelů kapitálu a výrobních prostředků. Tady bylo jeho velmi výrazné místo. Tady ukazoval, i jak proti nespravedlnosti rozdělování výsledku práce bojovat. Tady ovšem byl jeden z dlouhé řady předních vůdců proletářského hnutí. Teprve jeho teoretické práce ho vynesly mezi nejvýznamnější filozofy.

Pro redaktory Reflexu jeho objevy byly zločinné, i když ve všem měl pravdu. Jenže někdy se pravda rozkrýt nesmí. To dobře vědí právě redaktoři Reflexu.

Otakar ZMÍTKO