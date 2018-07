Pátrá na 3000 policistů

Skoro 3000 policistů a četníků pátrá po lupiči Redoineu Faidovi, který v neděli pomocí vrtulníku uprchl z vězení u Paříže, informovala AFP. V zařízení, z něhož unikl, byla zahájena zevrubná kontrola, která má zjistit, jak se vězni mohlo něco takového povést.

Francouzská ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová v rádiu Europe 1 připustila, že může jít o selhání bezpečnostních opatření, a ujistila, že pokud se tak stalo, bude urychleně zjednána náprava. Premiér Édouard Philippe v televizi RTL řekl, že tento útěk vzbuzuje »mnoho otázek«. Faid uprchl z věznice nedaleko Paříže během pouhých deseti minut s pomocí nejméně tří »těžce vyzbrojených« kompliců. Při události nebyl nikdo zraněn a skupinka nevzala žádné rukojmí. Helikoptéra byla nalezena ohořelá v Gonesse, severovýchodním předměstí Paříže, zhruba 60 kilometrů od věznice. Po uprchlém vězni se pátrá nejen v celém regionu Ile-de-France. Vrtulník do věznice u obce Réau jihovýchodně od metropole vzlétl z pařížského letiště Le Bourget.

Král útěků

Šestačtyřicetiletý Faid je svými útěky proslulý: v roce 2013 uprchl z věznice Lille-Séquedin na severu Francie. Podle AFP proto dostal přezdívku »král útěků«. Tehdy inspekce zjistila, že vězeňská služba na místě dostatečně nedodržovala bezpečnostní opatření vůči vězňům označovaným za obzvláště nebezpečné. Při útěku vyhodil Faid do povětří patero vězeňských dveří, za rukojmí vzal čtyři dozorce. Unikl vozem, který mu přistavili komplicové. Stal se tehdy nejhledanějším mužem Francie, na útěku byl měsíc a půl. Muž byl v dubnu po odvolání odsouzen na 25 let vězení za nezdařenou loupež u Paříže, při níž přišla v roce 2010 o život městská policistka. Loni byl také dvakrát souzen. Za první útěk z vězení dostal 10 let, za útok na obrněný vůz převážející peníze na severu Francie v roce 2011 mu soud vyměřil osmnáct let za mřížemi.

Prostředí zločinu

Faid je synem alžírského imigranta. V roce 2009 napsal knihu, jak v předměstském ghettu vyrůstal v prostředí zločinu, až se nakonec dostal mezi aristokraty mezi lupiči - specializoval se na přepadávání pancéřových vozů.

(čtk)